En congé durant les fêtes ? Voici quelques idées tirées du catalogue Netflix à regarder en pyjama.

La Presse

Maestro

Il s’agit d’un film que certains diront calibré pour les Oscars (je lui prédis bien des nominations). Il reste qu’il y a assez d’élans, de fulgurances, d’inventivité dans les séquences oniriques – clins d’œil au vieil Hollywood – pour que ce « film à Oscar » transcende le genre. Marc Cassivi

Leave the World Behind

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Adapté du roman du même nom, Leave the World Behind (Le monde après nous) dépeint une fin du monde qui nous attend peut-être où rien n’a de sens et tout mène à notre perte. Produit par Barack et Michelle Obama, réalisé par Sam Esmail (Mr. Robot, Homecoming), ce thriller psychologique garde le spectateur intrigué du début à la fin. Si on obtient finalement une partie des réponses aux questions que sème le film, c’est surtout la réflexion suscitée qui nous reste. Marissa Groguhé

May December

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Critique des médias et de l’autorité morale, May December s’amuse à brouiller les cartes sans juger ses personnages. Gracie, Elizabeth et Joe sont tous prisonniers de leurs illusions. Dans la lignée des Bergman et Losey, Todd Haynes livre un film sombre et feutré, psychologiquement troublant, et porté par un duo d’actrices hors du commun. Luc Boulanger

Rustin

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Si Rustin traite d’un élément important de l’histoire des Noirs qui a été enterré trop longtemps, le film offre aussi à son interprète principal l’occasion de livrer une performance extraordinaire ! Colman Domingo (Ma Rainey’s, Zola, Euphoria) incarne un homme complexe. À la fois fort et vulnérable, brillant et tourmenté, solidaire et solitaire. Cette performance bouleversante vaudra sans doute à Domingo une sélection aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur dans un rôle principal. Luc Boulanger

The Killer

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le réalisateur David Fincher crée une ambiance feutrée très particulière, à laquelle la musique de Trent Reznor et Atticus Ross n’est pas étrangère. Le scénario d’Andrew Kevin Walker distille un humour irrésistible, gracieuseté des mantras pseudophilosophiques et perles de sagesse de gourous motivateurs que le tueur se répète sans cesse, à l’occasion de monologues intérieurs souvent hilarants. Marc Cassivi

El Conde

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La mise en scène de Larraín, minutieuse et soignée, dicte le rythme d’un récit moins contemplatif que les précédentes biographies filmées plus traditionnelles du cinéaste chilien, au sujet de Jackie Kennedy ou de Lady Diana Spencer, notamment. La trame sonore symphonique et lyrique se prête à merveille à cette dystopie particulièrement cynique, doublée d’une fable familiale sur la corruption, l’avarice et la cupidité. Marc Cassivi

Beckham

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Pour l’honnêteté du propos, pour la qualité de la recherche et pour les images où l’ancien athlète professionnel parle de son nouveau hobby d’apiculteur, Beckham atteint son but. Cette minisérie généreuse en archives et en entrevues rassasiera autant les sportifs que les amateurs de potins. Hugo Dumas

Till Murder Do Us Part

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Cette minisérie de quatre épisodes regorge d’images d’archives du procès de l’époque et réunit une quantité effrayante de photos ensanglantées de la scène du crime, soyez-en avertis. Ça se regarde d’un coup et le dernier épisode, c’est un classique, ne fournit pas toutes les réponses à cette affaire glauque, qui a intéressé, à l’époque, autant Larry King que Geraldo Rivera. Hugo Dumas

La chute de la maison Usher

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Découpée en huit tranches d’une heure, La chute de la maison Usher revisite l’œuvre du romancier américain Edgar Allan Poe de façon inventive, moderne et glaçante. Pensez à un alliage des séries Succession et Painkiller, mais enrobé d’hallucinations morbides et de meurtres crapuleux. Hugo Dumas

Bodies

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos