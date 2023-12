Ces musiciens, écrivains, peintres, comédiens et autres artistes canadiens et internationaux nous ont quittés en 2023. En voici une liste d’une trentaine de noms, il va sans dire, non exhaustive.

Michael Snow (5 janvier, 94 ans)

Artiste multidisciplinaire canadien. Peintre, sculpteur, cinéaste et photographe, entre autres, il a été un des grands représentants de l’art contemporain du Canada de l’après-guerre. Son œuvre de sculptures de silhouettes Walking Women avait été présentée à Expo 67.

Jeff Beck (10 janvier, 78 ans)

Musicien de rock britannique, il a été un des guitaristes du groupe The Yardbirds avec Eric Clapton et Jimmy Page. À l’aise tant dans le rock que dans le blues et le jazz, il a été qualifié par plusieurs de meilleur guitariste de tous les temps.

Lisa Marie Presley (12 janvier, 54 ans)

Chanteuse de rock et autrice-compositrice-interprète. Fille unique d’Elvis et Priscilla Presley, elle a administré la succession de son père jusqu’à la vente de 85 % des parts de l’empire paternel en 2005, tout en conservant le domaine Graceland.

Gina Lollobrigida (16 janvier, 95 ans)

Actrice d’origine italienne connue pour ses nombreux rôles au cinéma, dont Fanfan la Tulipe de Christian-Jaque dans lequel elle partage l’écran avec Gérard Philipe. Elle a aussi joué avec Burt Lancaster, Yul Brynner, Humphrey Bogart, etc.

David Crosby (18 janvier, 81 ans)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Auteur-compositeur-interprète et guitariste américain, Crosby a cofondé le groupe The Byrds en 1964 pour ensuite cofonder le groupe folk-rock Crosby, Stills and Nash en 1968. Il comptait aussi plusieurs albums solos à son actif.

Burt Bacharach (8 février, 94 ans)

Pianiste et compositeur américain, il a écrit plusieurs mélodies devenues des classiques, dont la chanson oscarisée Rain Keeps Falling on My Head, et a collaboré avec de nombreux artistes, notamment Dionne Warwick.

Carlos Saura (10 février, 91 ans)

Grande figure du cinéma espagnol et européen, il a signé une cinquantaine de films au cours de sa carrière, dont quelques-uns ont été présentés au Festival des films du monde. Il a remporté des prix tant au Festival de Cannes qu’à la Berlinale en plus d’être trois fois finaliste aux Oscars dans la catégorie de meilleur film dans une autre langue que l’anglais.

Raquel Welch (15 février, 82 ans)

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Raquel Welch en conférence de presse au Palais des congrès de Paris en 1976

Comédienne américaine, Raquel Welch a été remarquée pour son rôle de Cora Peterson dans Fantastic Voyage (1966) et a obtenu un contrat de la 20 th Century Fox. Souvent perçue comme un sex-symbol, elle a joué dans plusieurs films et séries télévisées.

Wayne Shorter (2 mars, 89 ans)

Saxophoniste et compositeur de jazz américain. En 1964, il s’est joint au quintette de Miles Davis. Membre fondateur du groupe Weather Report et comptant plusieurs albums solos à son actif, il a reçu le prix Miles-Davis du Festival international de jazz de Montréal en 1996.

Ryūichi Sakamoto (28 mars, 71 ans)

Compositeur, musicien et acteur japonais. Il a entre autres signé les trames sonores des films Furyo (Merry Christmas Mr. Lawrence) et, avec David Byrne et Cong Su, Le dernier empereur, Oscar de la meilleure musique originale en 1988.

Harry Belafonte (25 avril, 96 ans)

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Harry Belafonte en conférence de presse à Montréal avec Nana Mouskouri en mai 1965

Chanteur, acteur et militant, tant pour les droits de la personne dans le monde que pour les droits civiques aux États-Unis. En 1956, son album Calypso a attiré beaucoup l’attention. En plus de faire paraître quelques dizaines d’albums, il jouera plusieurs rôles au cinéma.

Jerry Springer (27 avril, 79 ans)

Animateur de télévision américain connu pour son émission de télévision controversée The Jerry Springer Show. Il a aussi été maire de Cincinnati en 1977, sous la bannière du Parti démocrate.

Gordon Lightfoot (1er mai, 84 ans)

Auteur-compositeur-interprète, poète et chanteur folk canadien. Au cours de sa longue carrière, Lightfoot a fait paraître une vingtaine d’albums, a reçu 16 prix Juno et a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 1986.

Tina Turner (24 mai, 83 ans)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Chanteuse américaine et reine du rock’n’roll, elle a remporté huit prix Grammy pour ses albums et spectacles ainsi que quatre Grammy honorifiques. Sa carrière solo a été émaillée d’immenses succès, dont What’s Love Got To Do With It, Private Dancer et The Best.

Jean-Louis Murat (25 mai, 71 ans)

Auteur-compositeur-interprète français. Au cours de sa carrière d’une quarantaine d’années, il a enregistré 21 albums. Il a connu le succès avec les albums Cheyenne Autumn, Dolorès et Mustango. Son rock doux était mâtiné de folk, de country et de blues.

Astrud Gilberto (5 juin, 83 ans)

Chanteuse brésilienne considérée comme la voix incontestée de la bossa-nova. Elle était l’interprète de la célèbre chanson Girl from Ipanema. Elle a enregistré quelques dizaines d’albums et compilations entre 1964 et 2008.

Cormac McCarthy (13 juin, 89 ans)

Écrivain américain dont les romans, du genre Southern Gothic, ont été émaillés de descriptions crues des déviances humaines. Cinq de ses œuvres ont été adaptées au cinéma, dont No Country for Old Men (par les frères Coen) et The Road (par John Hillcoat).

Claude Barzotti (24 juin, 69 ans)

Chanteur italo-belge connu pour son tube Le Rital, sorti en 1983 et devenu numéro 1 au palmarès en France. Il a fait plusieurs tournées au Québec.

Milan Kundera (11 juillet, 94 ans)

Romancier, essayiste et dramaturge franco-tchèque, connu notamment pour son roman L’insoutenable légèreté de l’être. Il a été l’un des rares écrivains à entrer de son vivant dans la collection des éditions de La Pléiade.

Jane Birkin (16 juillet, 76 ans)

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jane Birkin, photographiée en 1994 à Montréal dans le cadre des Francos

Chanteuse et actrice franco-britannique. Avec son compagnon Serge Gainsbourg, elle a entre autres enregistré le 45 tours Je t’aime… moi non plus. Elle a joué dans des dizaines de films sur six décennies, dont Blow-Up de Michelangelo Antonioni.

Tony Bennett (21 juillet, 96 ans)

Dernier des grands chanteurs de charme du XXe siècle, capable de passer de la pop au jazz. Bien connu pour son tube I Left My Heart in San Francisco, Tony Bennett a enregistré plus de 70 albums et remporté 20 prix Grammy au cours de sa carrière.

Sinéad O’Connor (26 juillet, 56 ans)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Chanteuse irlandaise qui avait connu un immense succès avec la chanson Nothing Compares 2 U, écrite par Prince, en 1990. Elle a milité pour différentes causes, notamment contre l’agression des enfants.

Randy Meisner (26 juillet, 77 ans)

Bassiste et membre fondateur du groupe Eagles. Connu pour sa voix au registre particulier qu’on reconnaît sur le tube Take It to the Limit.

William Friedkin (7 août, 87 ans)

Réalisateur américain connu pour ses films French Connection (qui lui a valu l’Oscar de la meilleure réalisation en 1972), L’exorciste et Sorcerer. Il a aussi travaillé à la télévision et à l’opéra.

Robbie Robertson (9 août, 80 ans)

PHOTO PAUL-HENRI TALBOT, ARCHIVES LA PRESSE Robbie Robertson en 1972

Guitariste et musicien d’origine canadienne, il était le compositeur principal du groupe The Band et a contribué à développer le style musical americana.

Bob Barker (26 août, 99 ans)

Animateur et producteur américain de jeux télévisés comme The Price is Right, à la barre duquel il a été durant 35 ans. Grand défenseur de la cause animale, il a donné des millions de dollars pour la sauvegarde d’éléphants dans des zoos et pour les baleines.

Roger Whittaker (13 septembre, 87 ans)

Auteur-compositeur-interprète britannique. Très francophile, Whittaker était très populaire au Québec dans les années 1970 avec ses chansons Mon pays bleu, Le mistral et Un éléphant sur mon balcon. Il était aussi reconnu pour ses talents de siffleur.

Fernando Botero (15 septembre, 91 ans)

Peintre et sculpteur d’origine colombienne. Ses œuvres se distinguaient par des personnages aux formes voluptueuses proches du réalisme magique.

Michael Gambon (28 septembre, 82 ans)

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS Michael Gambon, alias Dumbledore, dans Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Acteur anglo-irlandais, il a interprété le personnage de Dumbledore à partir du troisième volet de la série de films Harry Potter après la mort de Richard Harris. Il a été fait chevalier de l’Ordre de l’Empire britannique en 1998.

Suzanne Somers (15 octobre, 76 ans)

Actrice américaine et ancienne playmate. Elle était bien connue pour son rôle de Chrissy Snow dans la série télévisée Three’s Company.

Matthew Perry (28 octobre, 54 ans)

PHOTO PHIL MCCARTEN, ARCHIVES REUTERS Matthew Perry lors de la première du film 17 Again, en avril 2009 à Los Angeles

Acteur américano-canadien bien connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends. Il a tenu plusieurs rôles tant au cinéma qu’à la télévision. Dans ses mémoires publiées en 2022, il avait évoqué ses problèmes de toxicomanie.

Elliott Erwitt (29 novembre, 95 ans)

Photographe franco-américain, il a documenté plusieurs évènements impliquant des présidents américains. Aimant les chiens, il a signé une série de photos en noir et blanc avec des personnages mi-chiens, mi-humains.

Shane MacGowan (30 novembre, 65 ans)

PHOTO ERIK JACOBS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Shane MacGowan lors d’un spectacle des Pogues, à Boston, en 2007

Musicien irlandais, MacGowan était le chanteur principal du groupe de punk celtique The Pogues, bien connu dans les années 1980. Il a plus tard formé le groupe Shane MacGowan and the Popes.

Charles Officer (1er décembre, 48 ans)

Cinéaste canadien, scénariste et acteur. Officer se spécialisait dans les portraits de la vie de Noirs canadiens, ce qui lui a valu plusieurs prix et l’admiration de ses pairs.

Myles Goodwyn (3 décembre, 75 ans)

PHOTO GALIT RODAN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Myles Goodwyn, en 2016

Chanteur, guitariste et principal auteur-compositeur du groupe rock canadien April Wine. Il a aussi mené une carrière solo durant quelques années.

Denny Laine (5 décembre, 79 ans)

Guitariste rock britannique, Denny Laine était un des membres fondateurs et chanteurs du groupe Moody Blues. Plus tard, il a accompagné Paul et Linda McCartney dans la fondation du groupe Wings.

Norman Lear (6 décembre, 101 ans)

PHOTO J. EMILIO FLORES, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Norman Lear, en 2010

Producteur, scénariste, réalisateur et acteur américain, Norman Lear a fait sa marque comme producteur de la série télévisée All in the Family.

Emmanuelle Debever (7 décembre, 60 ans)

Actrice française, elle incarnait Louison Danton, épouse de l’homme politique Danton (Gérard Depardieu), dans le film du même nom d’Andrzej Wajdan et avait dénoncé les inconduites sexuelles de Depardieu. Morte dans des circonstances tragiques dans la foulée de la sortie du documentaire Complément d’enquête sur les agissements de l’acteur.

Ryan O’Neil (8 décembre, 82 ans)

Acteur américain, Ryan O’Neil a acquis une renommée universelle pour son rôle d’Oliver Barrett IV dans le drame sentimental Love Story, sorti en 1970. Mais l’acteur a joué plusieurs autres rôles au cinéma et à la télévision, dont le rôle-titre du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick.