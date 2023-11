Bella Ramsey et Pedro Pascal dans The Last of Us

Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre

The Last of Us

Relayée au Canada par Crave depuis l’hiver dernier, cette série postapocalyptique du réseau américain HBO prend l’antenne d’une chaîne traditionnelle en version française. Les personnes récalcitrantes aux plateformes comprendront finalement pourquoi la critique parlait d’un évènement télévisuel en début d’année. Inspiré d’un jeu vidéo paru en 2013, ce thriller en neuf épisodes coécrit par Craig Mazin (auteur et créateur du bouleversant Chernobyl) relate le parcours sinueux d’un duo improbable (Pedro Pascal et Bella Ramsey) à travers un monde infesté de dangereux monstres cannibales à tête de chou-fleur. Conseil : ne vous attachez pas trop aux personnages. La plupart survivent rarement plus d’une heure.

Z, dès mardi à 21 h

La nouveauté

Cascadeurs

Les cascadeurs québécois jouissent d’une excellente réputation internationale. Produite par PVP Média et réalisée par Éli Laliberté (Les survivantes) et Nathalie Pelletier (Face à soi), cette série documentaire de neuf épisodes tente de démystifier leur métier en s’intéressant au quotidien de Jean Frenette, Hélène Laliberté et Jean-François Lachapelle, trois coordonnateurs de cascades réputés. Au premier épisode, on assiste au tournage sanglant d’un film d’horreur de lutte au Manitoba et d’une séquence impliquant des chevaux. Au deuxième, on montre les coulisses d’une scène d’accident de voiture d’Après le déluge, une série qu’on a pu voir sur Noovo cet automne. Fait à signaler : Patrick Labbé assure la narration.

Historia, dès mercredi à 22 h

Le coup de dés

Luxe au soleil

Cette nouvelle série, dans laquelle la designer Julie Asselin explore le marché immobilier floridien réservé aux ultrariches, devrait s’appeler Très grand luxe au soleil. Parce qu’aussitôt qu’on visite une demeure dotée d’un pouf de 6000 $ et d’une penderie de type walk-in aussi grande qu’un quatre et demie dans Rosemont, on sait qu’on s’adresse aux mégafortunés. Devant tant d’opulence clinquante, soit on rêve, soit on roule des yeux, comme au premier épisode, quand on découvre l’appartement terrasse de 6000 pieds carrés d’une tour de condos de Miami équipée d’un système d’ascenseur en verre qui permet aux résidants de monter leur voiture à n’importe quel étage, jusqu’à leur appartement.

CASA, dès jeudi à 21 h

Le retour

Pa t’mentir

Deuxième saison du magazine qui cherche à déconstruire certains préjugés et démystifier certains tabous par rapport aux communautés noires du Québec. Pilotée par Schelby Jean-Baptiste avec Keithy Antoine et Irdens Exantus, cette nouvelle cuvée d’épisodes aborde une grande variété de sujets sensibles, dont l’adoption interraciale, le métissage, le vaudou et l’homosexualité. Le trio clôture la saison en discutant du mot qui commence par N avec d’autres personnes afrodescendantes, dont l’animatrice et chroniqueuse Vanessa Destiné et l’autrice et comédienne Phara Thibault. Ces dernières permettent au débat de progresser en apportant des points qu’on n’a pas eu l’occasion d’entendre souvent au cours des dernières années.

ICI Tou.tv