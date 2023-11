Quand Nuit blanche renaîtra sur Prime Video et Séries Plus l’an prochain, elle répondra à toutes les questions laissées en suspens lorsque Radio-Canada l’a débranchée, en décembre 2021. Pour Julie Hivon, il s’agit d’une façon de remercier les téléspectateurs qui l’ont sauvée d’une mort prématurée. « Il faut leur donner la série qu’ils espèrent », déclare l’auteure.

Croisée durant notre visite du plateau de tournage du soap de luxe, au 11e étage d’un immeuble surplombant l’autoroute 40, Julie Hivon affiche un large sourire. Et pour cause. La résurrection de Nuit blanche était inespérée. Mais grâce aux efforts soutenus des producteurs Nicola Merola et Charles Lafortune, une suite s’est matérialisée.

« C’est comme un miracle, déclare la scénariste. Je n’étais pas allée au bout de cette histoire, au bout des personnages que j’aimais beaucoup. J’ai été très heureuse de replonger là-dedans. »

Les protestations d’une partie du public ont beaucoup touché Julie Hivon. Une pétition exigeant le retour en ondes du drame a même recueilli des milliers de signatures. La principale intéressée parle d’une aventure aussi « rocambolesque » qu’« émotive ».

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’auteure de Nuit blanche, Julie Hivon

Comme auteure, je suis toute seule devant mon écran. Cette vague d’amour m’a portée. J’ai trouvé les gens extrêmement généreux. Julie Hivon, auteure de Nuit blanche

En entrevue, Julie Hivon avoue ressentir une certaine pression en songeant qu’elle doit combler les attentes des 850 000 téléspectateurs qui regardaient la série sur ICI Télé. Elle connaît leurs frustrations, ayant consulté les réseaux sociaux après l’annonce du verdict de Radio-Canada.

Voilà pourquoi quand Prime Video et Séries Plus ont annoncé qu’ils comptaient ressusciter le feuilleton, l’hiver dernier, la scénariste s’est promis d’élucider chacun des mystères qu’elle avait laissés planer au dernier épisode. On découvrira ainsi l’identité du père de Lucas (Jean-Philippe Perras), les véritables intentions de Marco (Jean-Nicolas Verreault), le meurtrier de Clémence (Lisette Guertin), et, surtout, si cette dernière a agi seule pour éliminer Loulou Hébert (France Castel).

En trois temps

La deuxième saison de Nuit blanche comprendra huit épisodes et trois trames temporelles : le présent (les enfants de Loulou Hébert mènent leur propre enquête), le passé rapproché (juste avant la mort de Loulou, histoire que France Castel soit plus qu’une voix hors champ) et – comme précédemment annoncé – les années 1980. Outre des cheveux crêpés, on promet des épaulettes, des couleurs flamboyantes (vive le rose fuchsia), des partys de style Boogie Nights trop arrosés et poudrés, des voitures d’époque et plusieurs vieux succès au palmarès. (La production essaie d’ailleurs d’obtenir les droits de Sunglasses at Night de Corey Hart.)

Ces marques d’une décennie révolue n’étaient malheureusement pas apparentes, mercredi, durant notre tour guidé des bureaux de Nocturne, la compagnie de cosmétiques au centre du scénario, puisque le réalisateur Julien Hurteau (Alertes, Les petits rois) filmait des scènes des années 2020.

Hurteau succède à Sébastien Gagné, qui n’aurait pas repris son poste derrière l’objectif en raison d’un conflit d’horaire, explique la productrice Nathalie Cécyre.

« J’ai beaucoup de respect pour Sébastien Gagné, souligne Julien Hurteau. J’ai beaucoup aimé son travail. J’ai repris des idées. J’ai aussi repris son directeur photo, Simon Villeneuve. On garde donc une constance sur le plan visuel. Ma touche, c’est d’aller chercher dans l’aspect humain, les émotions des personnages… J’ai voulu approfondir leurs relations familiales. »

Plateau de Nuit blanche PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le réalisateur Julien Hurteau

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le comédien Jean-Philippe Perras

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Retouches maquillage pour l'actrice Orphée Ladouceur-Nguyen





D’après Julien Hurteau, les nouveaux épisodes de Nuit blanche feront davantage de place aux retours en arrière. Ils montreront les débuts d’une jeune Loulou Hébert (jouée par Rose-Marie Perreault) en affaires.

On raconte plus l’histoire d’une femme qui démarre une entreprise. Julien Hurteau, réalisateur

« Est-ce qu’elle est prise au sérieux ? La conciliation travail-famille pour quelqu’un qui veut prouver qu’elle peut être une businesswoman, c’est compliqué. Et ça l’affecte. Elle consomme plus d’alcool, elle couche avec différentes personnes… Ça crée des frictions. »

Des scènes de cascades (des batailles, des morts, une auto qui tombe au fond d’un ravin) seront également au programme, affirme le réalisateur.

Brigitte Lafleur reprend le flambeau

Julien Hurteau n’est pas l’unique nouveau nom à apparaître au générique de Nuit blanche. Devant la caméra, Brigitte Lafleur reprend le personnage de Charlotte Hébert, que Valérie Blais défendait en 2021. Cet automne, cette dernière a préféré tourner dans l’adaptation cinématographique des Belles-Sœurs de Michel Tremblay.

Brigitte Lafleur a regardé la première saison de Nuit blanche en rafale avant d’entamer le tournage des nouveaux épisodes, au mois d’août.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La comédienne Brigitte Lafleur

J’avais beaucoup Valérie [Blais] en tête, sa façon de jouer, au cours des premières journées. Au lieu de moi-même m’imprégner du rôle, j’étais constamment en train de penser : “Valérie le ferait comme ça…” Mais après quelques jours, ça s’est réglé. Brigitte Lafleur

Brigitte Lafleur se joint à une distribution autrement inchangée, composée de Jean-Philippe Perras, Marilyse Bourke et Iannicko N’Doua. Après avoir passé presque toute sa carrière à interpréter des personnages d’« une extrême candeur », « extravertis », ou « qui vivent des affaires de manière très, très intense », l’actrice se réjouit de jouer « quelque chose de cérébral ».

« Charlotte était déjà à contre-courant dans la famille. C’est encore plus marqué dans la saison deux. Elle est même mise à l’écart de certains secrets. Mais je trouve que c’est elle qui a le plus de bon sens ! [Rires] Elle a beaucoup d’empathie. Elle est droite et très attachante. »

Les tournages de Nuit blanche se poursuivent jusqu’au 16 novembre. Sa deuxième saison atterrira sur Prime Video au printemps 2024. Séries Plus la diffusera l’automne suivant, soit quelques mois plus tard, nous confirme-t-on.