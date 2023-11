Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier

« C’est comme de revenir à la maison, lance Imposs. Il y a une énergie particulière ici. Ausgang, c’est une plaque tournante culturelle de Montréal. C’est libre et c’est chaleureux. »

Ce soir-là, l’un des pères fondateurs du rap québécois au sein de Muzion se trouve à Ausgang Plaza pour tourner Plaza Plaisir, avec France D’Amour, Aliocha, Clodelle et FouKi. « Il n’y a pas de meilleure place pour faire un show de télé comme ça. »

Imposs parle de revenir au bercail, car il a enregistré son dernier album dans l’un des studios annexés à Ausgang et s’y est produit lors de nombreuses soirées, dont celle de la série Love & Hip Hop, immortalisée en ligne⁠. « Il y a une magie ici. J’ai des souvenirs avec Malick et Poirier. »

Malick, c’est DJ Mr Touré qui a coanimé avec Poirier et Kyou les fameuses soirées dansantes Qualité de luxe. C’est lui le directeur général d’Ausgang Plaza.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Malick Touré est directeur général d’Ausgang Plaza, fondé en 2014.

Avant d’assister au tournage de Plaza Plaisir – nous y reviendrons –, nous avons fait une balade avec Malick Touré sur la Plaza Saint-Hubert. Les plus vieux habitués de la mythique artère commerciale de Montréal se souviendront qu’un RONA a longtemps occupé le 6524, Saint-Hubert. Il a fallu complètement rénover et réaménager les lieux.

Avant Ausgang Plaza, Malick Touré a longtemps travaillé derrière les bars du Métropolis et du Club Soda en plus de briller comme DJ. Il a grandi avec un père investi corps et âme dans son bar afro-tropical Keur Samba, jadis situé au coin de l’avenue du Parc et de la rue Saint-Viateur, où un certain Mick Jagger est déjà allé danser.

« Je m’étais promis de ne pas avoir de bar, souligne Malick Touré. J’ai quand même un peu tenu ma promesse. »

Ausgang Plaza offre bien entendu un service de bar, mais c’est surtout un lieu « au format ouvert » où on présente de tout : des expositions, des lancements, des projections, des spectacles, des conférences, des festivals comme les Filministes… « Je voulais vraiment qu’on présente des trucs variés, que tous se sentent accueillis, et que différentes communautés se découvrent », explique Malick Touré.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le tournage de Plaza Plaisir donne de la crédibilité à Ausgang Plaza, souligne Malick Touré.

Tu viens ici, tu ne sais pas à quoi t’attendre, et ça va être cool. Malick Touré

En plus de louer son espace, Ausgang Plaza produit ou présente plusieurs séries, dont Le Maquis et Laylit. Mercredi soir aura lieu la 87e présentation de Loop Sessions, soit des ateliers de beatmaking.

Au départ, une boutique de vêtements a occupé le devant d’Ausgang, puis a suivi un espace éphémère (pop-up) qui a notamment accueilli la boutique de l’artiste Pony (déménagée juste à côté). Depuis 2020, c’est la Librairie Racines, fondée par Gabriella Kinté pour mettre en valeur des auteurs racisés, qui a pignon sur rue au 6524, rue Saint-Hubert.

Unir différentes communautés

Au programme prochainement à Ausgang Plaza : des spectacles de Dear Criminals et The Kiffness. Une soirée de comédie du Festival Fierté Trans Pride. Une autre de street dance avec le Festival 100 Lux. La série Love & Hip Hop est aussi de retour le 23 novembre avec Ya Cetidon, Fléau DiCaprio, Guessmi et Naomi.

Depuis cet automne, c’est tout le Québec qui peut ressentir l’ambiance festive et inclusive d’Ausgang Plaza, puisqu’on y tourne l’émission Plaza Plaisir, animée par Pierre-Yves Lord et présentée sur les ondes de Télé-Québec le vendredi soir. L’émission a comme mandat de « revenir à la vertu première de la musique : unir ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-Yves Lord aux platines dans le décor de Plaza Plaisir

Leur concept [de l’émission Plaza Plaisir] colle exactement avec ce qu’on fait. Malick Touré, directeur général d’Ausgang Plaza

« On prend les gens comme ils sont. On veut que les gens tripent », nous disait Pierre-Yves Lord avant le tournage de l’avant-dernière émission, qui sera diffusée le 17 novembre.

Pourquoi avoir choisi Ausgang Plaza ? « Pour ne pas avoir l’impression de faire de la télévision et pour avoir une place proche des gens », répond Luis Clavis, membre du groupe hôte Valaire qui a participé à la création du concept de l’émission.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Luis Clavis, de Valaire, le groupe hôte de Plaza Plaisir

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Pierre-Yves Lord dans la salle de maquillage tout simplement aménagée derrière un rideau

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Aliocha et Imposs en coulisses

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Julien Harbec, de Valaire 1 /4







« Le mot se passe que le plateau est l’fun », dit Pierre-Yves Lord.

Nous avons tellement aimé voir France D’Amour et Imposs interpréter leur fameuse version d’Animal, et toutes les autres prestations qui ont suivi, que nous avons répété l’expérience pour un deuxième tournage lundi soir dernier. Marjo a donné une viscérale leçon de rock en compagnie de Dumas, de Zach Zoya et des Trois Accords.

Si l’émission revient pour une deuxième saison, sachez par ailleurs que les places pour y assister sont gratuites.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le plateau s’inspire à la fois de ceux de Top of the Pops et de Bouge de là.

Marjo a 70 ans et Imposs en a 43. Pardonnez-nous le lien maladroit, mais quand on demande à Malick Touré si la vie nocturne montréalaise se porte bien, il répond par l’affirmative, mais il a un souhait : que la faune nocturne soit plus intergénérationnelle.

Après tout, il n’y a pas d’âge pour sortir. Surtout à Ausgang Plaza.