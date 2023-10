Le vaisseau spatial Romano Fafard est-il muni d’un rétroviseur ? On l’espère, puisque son équipage y jettera un regard dans une minisérie documentaire visant à souligner le 25e anniversaire de Dans une galaxie près de chez vous.

Piloté par Matthieu Pepper, un inconditionnel du défunt feuilleton satirico-spatial du Canal Famille (l’ancien VRAK), ce retour en arrière atterrira sur Crave en 2024, possiblement au printemps.

Intitulée Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission, la série comptera trois épisodes d’une heure et réunira Guy Jodoin, Sylvie Moreau, Didier Lucien, Stéphane Crête, Mélanie Maynard, Réal Bossé, Pascale Montpetit, Paul Ahmarani et Claude Legault. Isabelle Brossard, qui campait la psychologue Valence Leclerc au tout début de l’aventure, avant d’être remplacée par Sylvie Moreau, participera également au projet.

En raison des horaires variables de tout un chacun, trouver un moment pour filmer ces grandes retrouvailles s’est avéré un casse-tête. Certains acteurs sont particulièrement occupés, comme Claude Legault, qui renouera avec l’équipe du Bye bye après avoir terminé les tournages d’À propos d’Antoine.

Les têtes d’affiche seraient toutefois « contentes » d’être rassemblées, chose qui n’est pas arrivée depuis la sortie en salle du deuxième long métrage, en 2008.

« Les comédiens se sentent choyés qu’on prenne du temps pour souligner les 25 ans de l’émission », explique la productrice Caroline Lavoie, jointe au téléphone.

PHOTO PATRICK SANSFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La distribution réunie pour souligner la sortie du premier film, le 30 mars 2004 : Claude Legault, Mélanie Maynard, Didier Lucien, Réal Bossé, Sylvie Moreau, Stéphane Crête et Guy Jodoin

En tournage

Produite par Zone 3 (Infoman, Dans les médias) en collaboration avec Bell Média, la série documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission est réalisée par Étienne Fournier (Le restaurant, Sucré salé). Les tournages, qui viennent de commencer, s’étireront jusqu’au début de 2024.

Comme tout bon projet du genre, on promet de montrer les dessous de l’œuvre créée par Claude Legault et Pierre-Yves Bernard.

Les acteurs se rappelleront quelques scènes mémorables et répliques emblématiques du projet-culte. La direction artistique (costumes, décors) sera également mise en lumière.

Parmi les autres sujets qui seront abordés, mentionnons la nostalgie du début des années 2000, la trame pro-environnementale derrière la prémisse originale (en 2034, on cherche une nouvelle planète pour accueillir l’humanité puisque la Terre est devenue trop polluée) et l’impact de l’émission.

L’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay sera aussi interviewée.

« On veut faire plaisir aux fans, et faire réaliser à ceux qui n’ont pas suivi la série comment elle a marqué, affirme Caroline Lavoie. En 1999, la télé jeunesse était florissante. On utilisait un humour décalé qu’on n’emploie plus aujourd’hui. »

Une quête

Zone 3 cherchait un mordu de l’émission pour animer la série documentaire. Le nom de Matthieu Pepper s’est imposé naturellement. Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission présentera la quête de l’humoriste pour comprendre pourquoi l’odyssée comico-intergalactique l’a autant marqué. Quand Matthieu Pepper était plus jeune, il s’endormait chaque soir en regardant les rediffusions tardives de Dans une galaxie près de chez vous, nous informe Caroline Lavoie. « Dans une galaxie l’a vraiment bercé. C’était sa gang, ses amis. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Matthieu Pepper

« La série l’a tellement influencé qu’il est devenu humoriste, et qu’il a écrit sa propre série, Entre deux draps », ajoute la productrice.

En 2023, après quatre saisons, une bande dessinée et deux longs métrages, Dans une galaxie près de chez vous jouit d’une popularité qui refuse de mourir. Sur Facebook, les fans de l’émission (qui s’appellent les « Duggies ») continuent d’être actifs. Un troisième long métrage est également en chantier, ce qui devrait ravir la « gang de tatas qui constituent la race humaine ».