Quoi regarder sur Crave? Tout comme les plateformes concurrentes, Crave propose un vaste choix de séries et films à regarder. Voici quelques incontournables proposés par nos journalistes.

Dans une série documentaire lancée à Sundance, le cinéaste W. Kamau Bell documente l'histoire aux relents de film d’horreur entourant le comédien Bill Cosby, accusé d'agression sexuelle par plus de 60 femmes. La force de son documentaire tient non seulement au nombre de femmes qui témoignent, mais aussi au poids de leurs mots. Cet ensemble forme une masse critique percutante.

Euphoria est à la fois superbe, enivrant et déprimant. Glauque, aussi. On regarde un seul plan et on sait tout de suite que nous entrons dans Euphoria avec ses maisons de banlieue surchargées aux murs en bois brun. Visuellement, elle demeure la plus belle télésérie en ondes présentement.

Hugo Dumas