Que faut-il regarder sur les plateformes Disney +, AppleTV+ et Prime Video? Voici les suggestions de nos journalistes.

La Presse

Pam & Tommy (Disney +)

Réalisée par Craig Gillespie (Moi, Tonya), Pam & Tommy aurait facilement pu générer des rires en les dépeignant, elle, en nunuche, et lui, en bozo. Sans tenter de les présenter en candidats pour un Nobel, la série parvient néanmoins à leur rendre cette humanité que la presse à scandales leur a longtemps refusée. Jouant habilement sur la ligne entre caricature, drame et critique sociale, Pam & Tommy remonte à la racine de notre obsession malsaine pour ces vedettes que l’on aime voir tomber de leur piédestal. Dominic Tardif

The King's Man (Disney +)

Matthew Vaughn fait ressortir de façon brutale l’horreur de la Première Guerre mondiale, pour mieux souligner sa futilité. Il parvient tout de même à mettre au premier plan l’amour profond que le duc d’Oxford éprouve pour son fils et les liens étroits qu’il a avec deux fidèles employés (Gemma Arterton et Djimon Hounsou), qui l’épaulent. La table est mise pour une suite. Danielle Bonneau

Week-end en famille (Disney +)

La comédienne québécoise Daphnée Côté-Hallé, qu’on a pu voir dans Faits divers et Six degrés, tient l’un des rôles principaux dans cette nouvelle série produite par Disney+ France, qui brosse le portrait de Fred (Eric Judor), le père de trois jeunes filles de 9, 12 et 15 ans… toutes issues d’une mère différente. Marc-André Lemieux

The Book of Boba Fett (Disney +)

La deuxième saison de The Mandalorian s’est conclue par un changement à la tête du crime organisé de Mos Espa, sur la planète Tatooine. Boba Fett (Temuera Morrison) et Fennec Shand (Ming-Na Wen) se sont débarrassés de Bib Fortuna, qui avait succédé à Jabba, et ont pris place sur le trône du palais du défunt Hutt. Le rythme est assez lent et l’action, plutôt banale, mais l’ambiance « western de l’espace » fonctionne toujours aussi bien. Pascal Leblanc

The World According to Jeff Goldblum (Disney +)

Léger et instructif à la fois. Tels sont les qualificatifs qui nous viennent à l'esprit lorsque nous évoquons The World According to Jeff Goldblum. L'acteur Jeff Goldblum parvient à montrer son ouverture à divers sujets et à nous les partager sous un angle original. Des tatouages aux jeans, en passant par les monstres et les feux d'artifice, vous y trouverez votre compte. Les deux saisons se trouvent sous l'onglet National Geographic de la plateforme. Maryse Tessier

Severance (Apple TV+)

Sans exagérer, Severance est l’une des séries les plus originales et les plus surprenantes de 2022. Oui, ça démarre lentement, c’est le plus gros défaut des deux premières heures, ne désespérez pas. Mais quand l’intrigue anxiogène décolle, c’est quasi impossible de s’en extirper. Hugo Dumas

The Tragedy of Macbeth (Apple TV+)

Joel Coen propose une adaptation fort réussie, proche du chef-d’œuvre, qui s’éloigne du réalisme pour nous plonger dans un cauchemar éveillé. Le film entièrement en noir et blanc est porté par de superbes images et un magnifique décor onirique, claustrophobique. Denzel Washington irradie dans le rôle-titre, et Frances McDormand en lady Macbeth, un rôle fait sur mesure pour cette grande actrice deux fois oscarisée. Luc Boulanger

Un héros (Amazon Prime Video)

Grâce à un récit où s’entrechoquent souvent les contradictions, tant du côté du héros que de celui de tous les gens impliqués dans cette histoire, Asghar Farhadi orchestre un suspense passionnant, très révélateur de la société dans laquelle il vit, laquelle pourrait aussi être la nôtre. Ne vous étonnez pas si Farhadi se retrouve aux Oscars de nouveau. Marc-André Lussier

Encanto (Disney +)

Avec chaque film d’animation, Disney hausse la barre et crée des attentes élevées. Avec Encanto, l’équipe de créateurs y répond avec ses chansons enlevantes qui vont au rythme de la musique colombienne, avec une bonne dose d’humour, autant dans les détails visuels que dans les dialogues, et avec l’extrême beauté de ses images. Danielle Bonneau