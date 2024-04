Une soixantaine d’activités gratuites, des expos et des rencontres avec quelques-uns des 300 bédéistes participants sont prévues au festival BD de Montréal, qui aura lieu du 24 au 26 mai.

La rue St-Denis sera piétonne entre les rues Gilford et Roy pendant toute la durée du festival. On y attend entre autres les bédéistes Jeremy Perrodeau (Le visage de Pavil), Tim Probert (Lightfall), Paul Bordeleau (Hypo), Axelle Lenoir (Si on était) ou encore Cassandra Calin (Still Just Kidding).

L’illustrateur et caricaturiste André-Philippe Côté, qui vient de faire paraître la BD AMA, participera notamment à une série d’entrevues et de conversations. L’auteur franco-japonais Isao Moutte fait aussi partie des bédéistes invités à des conversations.

Tables rondes, rencontres, un volet mangas, ainsi que des expos comme 500 ans de résistance autochtone présentant des planches de la BD de Gordon Hill, font également partie de cette programmation extérieure.

