Anne Hébert, si tu veillais ma tristesse Chères mamans

L’hybridation des genres est une spécialité d’Anne Peyrouse, et sa plus récente œuvre, Anne Hébert, si tu veillais ma tristesse, ne fait pas exception. Parue aux éditions Hamac, qu’elle dirige par ailleurs, cette œuvre d’une grande qualité a la faculté de provoquer une réflexion féministe pertinente en plus de bouleverser par ses passages les plus poignants.