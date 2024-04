Les cégépiens ont choisi de décerner vendredi le Prix littéraire des collégiens au roman d’Emmanuelle Pierrot La version qui n’intéresse personne.

Paru au Quartanier l’automne dernier, ce premier roman plonge dans une communauté de marginaux à Dawson City et raconte la descente aux enfers d’une jeune punk qui sera ostracisée par ses meilleurs amis.

Le jury a souligné avoir été séduit par « les émotions puissantes suscitées chez le lectorat, en accord avec l’époque et le lieu que [l’autrice] décrit avec une acuité remarquable », ainsi que par « la virtuosité narrative et stylistique qui oscille entre le dit et le non-dit, entre le choquant et le sublime ». Son choix s’est également porté sur ce livre « pour la dénonciation de l’hypocrisie d’une société supposément libre et égalitaire, mais qui cache une misogynie très enracinée ».

Les autres finalistes de cette 21e édition étaient Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour (Alto), La blague du siècle, de Jean-Christophe Réhel (Del Busso), Le compte est bon, de Louis-Daniel Godin (La Peuplade), et Mise en forme, de Mikella Nicol (Le Cheval d’août), qui ont été lus par près de 1000 cégépiens de la province.

Le jury, composé de 62 étudiants et étudiantes élus par leurs pairs pour représenter leur cégep, s’est retrouvé à Québec vendredi matin pour la délibération finale. L’annonce a été faite au Salon international du livre de Québec. Le prix est accompagné de la bourse Bourgie-Lemieux, qui s’élève à 5000 $.

L’an dernier, c’était le premier roman de Francis Ouellette, Mélasse de fantaisie, qui avait remporté le prix.