Toute la couleur du monde Un soupçon d’art et d’histoire

Dans le premier texte de ce recueil, on comprend que ce qui va suivre s’apparente au zuihitsu et au zibaldone, genres littéraires (respectivement japonais et italien) qui rassemblent une série d’essais, de pensées, de réflexions et d’anecdotes en apparence disparates.