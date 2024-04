Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Aitnanipan. « C’est ainsi que nous vivions », Serge Jauvin

Tandis que les photos de Serge Jauvin sont en exposition cette fin de semaine au Salon international du livre de Québec, on peut revivre à travers cet ouvrage documentaire son long séjour chez les Innus d’Unamen Shipu (La Romaine), durant les années 1980. Ce récit sur les derniers nomades de la Côte-Nord est un témoignage unique et intime du savoir-faire innu qui illustre, en images et en mots, la vie dans la communauté et sur le territoire ancestral.

Aitnanipan. « C’est ainsi que nous vivions » Serge Jauvin Septentrion 450 pages

Autobiographie américaine, Dany Laferrière

Dix textes de l’écrivain et académicien sont réunis dans cette édition qu’il a lui-même préfacée et dans laquelle il rappelle comment, il y a 40 ans déjà, il rêvait d’écrire ce premier roman qui le sortirait de l’usine et le rendrait célèbre. On y retrouve autant ses grands classiques (L’énigme du retour, Je suis un écrivain japonais) que des titres comme Fête chez Hoki ou L’enfant qui regarde, qui viennent brosser un portrait littéraire du chemin qu’il a parcouru depuis les quatre dernières décennies.

Autobiographie américaine Dany Laferrière Bouquins 1298 pages

Développement personnel, Olivier Bourdeaut

En panne d’inspiration, l’auteur du best-seller (adapté au grand écran) En attendant Bojangles a entrepris de remonter « à la source » en racontant son enfance compliquée, sa courte scolarité chaotique et tous les petits boulots qu’il a dû enchaîner avant de se lancer enfin dans l’écriture. Un voyage dans la mémoire entre franchise et autodérision.

Développement personnel Olivier Bourdeaut Finitude 167 pages

La famille Chevalier, tome 1 – Une génération dans le vent, Jean-Pierre Charland

Voilà une nouvelle trilogie pour les fans de romans historiques qui commence avec ce premier tome en 1966, alors qu’un vent de changements sociaux amène son lot de bouleversements au sein de la famille Chevalier.

La famille Chevalier, tome 1 – Une génération dans le vent Jean-Pierre Charland Hurtubise 376 pages

Terre de nos aïeules, Nicole Lussier

Toujours dans la veine du roman historique, on remonte ici jusqu’en 1666 sur les traces de Jacques Lussier qui, à 20 ans, quitte Paris pour la Nouvelle-France et accueillera quelques années plus tard un contingent de filles du Roy.

Terre de nos aïeules Nicole Lussier Saint-Jean 476 pages

Fourth Wing, Rebecca Yarros

On dit que c’est le livre phénomène de l’heure chez les amateurs de fantasy. Dans ce premier tome, la courageuse Violet Sorrengail doit tenter le tout pour le tout afin de réussir à devenir dragonnière.