Écrivains chouchous ou nouvelles plumes, cette rentrée hivernale nous réserve des découvertes littéraires emballantes au rayon des romans français et des traductions.

Comment il faut aimer, Lisa Moore

On est à Terre-Neuve, la tempête du siècle frappe la ville de Saint-Jean où un jeune homme est tabassé puis laissé pour mort dans un banc de neige. Sa mère cherche à comprendre ce qui lui est arrivé ; sa quête l’entraînera dans l’histoire de leur famille à travers les générations. Une réflexion sur les liens familiaux et le sens de la communauté qui a séduit la critique anglophone au point d’être classée parmi les meilleurs écrits de l’écrivaine terre-neuvienne.

30 janvier

Comment il faut aimer Lisa Moore (traduit de l’anglais par Luba Markovskaia) Boréal 496 pages

American Mother, Colum McCann avec Diane Foley

Comme dans son roman Apeirogon, acclamé par la critique, l’écrivain d’origine irlandaise a voulu affronter la réalité à travers l’écriture. Cette fois, il a accompagné la mère du premier otage américain exécuté par le groupe État islamique (le journaliste James Foley) au procès de son bourreau, qu’elle a demandé de rencontrer. C’est ainsi qu’est né ce texte puissant, qui parle de courage face à l’horreur, de foi, d’espoir, mais aussi de la perte inconcevable d’une mère et de la possibilité de pardonner.

Février

American Mother Colum McCann avec Diane Foley (traduit de l’anglais par Clément Baude) Belfond 208 pages

La vie heureuse, David Foenkinos

« Jamais aucune époque n’a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre », écrit l’auteur de Charlotte dans son nouveau roman. Lors d’un voyage en Corée du Sud, Éric et Amélie se perdent de vue. Par hasard, celui-ci découvre à Séoul un lieu où les patients sont invités à vivre par anticipation leur propre enterrement. Transformé par l’expérience, Éric décide d’importer le rituel en France.

Février

La vie heureuse David Foenkinos Gallimard 208 pages

Fabriquer une femme, Marie Darrieussecq

Les lecteurs d’Il faut beaucoup aimer les hommes et La mer à l’envers retrouveront ici les personnages de Solange et Rose à l’aube de leur vie adulte. Durant les années 1980, dans le Pays basque, à Bordeaux puis à Paris, les deux amies connaîtront des destins à la fois liés et bien différents. Un grand roman d’apprentissage au féminin, drôle et sincère, qui navigue entre études et premières amours, aventures et maternité, à l’époque de Mitterrand, de la chute du mur de Berlin et du début du sida.

Février

Fabriquer une femme Marie Darrieussecq P.O.L 336 pages

Voyages sans bagages, Tove Jansson

La Peuplade poursuit sa mission de faire revivre l’œuvre de la créatrice des Moumines, disparue en 2001, en publiant ses écrits en français – dont certains, comme celui-ci, n’avaient pas encore été traduits. Ce quatrième roman de la collection raconte de courts instants d’humanité à travers l’histoire d’un homme qui décide de fuir ses semblables en prenant la mer, celle d’un petit garçon moraliste qui met à l’épreuve sa famille d’accueil dans une île finlandaise, ou encore celle de deux vieillards qui se disputent un banc durant des semaines. Un incontournable qui se lira sûrement le sourire aux lèvres.

Février

Voyages sans bagages Tove Jansson (traduit du suédois par Catherine Renaud) La Peuplade 280 pages

D’or et de jungle, Jean-Christophe Rufin

L’académicien et Prix Goncourt s’est mis en tête de construire un roman d’aventures contemporain, dans la lignée de ses grands succès. La prémisse ? Fuyant une Amérique en crise, les géants du numérique cherchent à acquérir leur propre État. Intrigant... et assurément dans l’air du temps.

Février

D’or et de jungle Jean-Christophe Rufin Calmann-Lévy 400 pages

Le sang des innocents, S. A. Cosby

L’auteur de La colère, un roman noir qui nous avait soufflée l’an dernier, est la coqueluche littéraire de l’heure aux États-Unis (il a même été l’invité de Jimmy Fallon au Tonight Show il y a quelques mois). Il fait revivre encore une fois, dans ce troisième titre, un Sud qui vit toujours dans les traces de la fameuse ligne Mason-Dixon, avec l’histoire d’un ancien agent du FBI qui devient le premier shérif noir d’un petit comté de la Virginie. Celui-ci devra braver les attaques de toutes parts, même des siens, alors qu’il tentera de faire la lumière sur la mort d’un jeune Noir abattu par la police après avoir tiré sur un prof.

Février

Le sang des innocents S. A. Cosby (traduit de l’anglais par Pierre Szczeciner) Sonatine 400 pages

La nuit chienne, Rachel Yoder

Le titre original, Nightbitch, est probablement plus évocateur pour décrire ce premier roman très remarqué aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon – The Guardian a parlé de « début sauvage », alors qu’il sera porté à l’écran en 2024 avec Amy Adams dans le rôle principal. La narratrice, récemment devenue mère, se sent désormais comme « le chien de service », et ce sentiment va prendre des proportions inattendues... La nuit venue, elle se transforme littéralement en chienne, façon d’aborder avec audace et un humour corrosif la question de l’identité face à la maternité.

Février

La nuit chienne Rachel Yoder (traduit de l’anglais par Hélène Borraz) Flammarion 320 pages

Le royaume enchanté, Russell Banks

Ce roman posthume du grand écrivain américain, mort il y a tout juste un an, revisite la vie d’un homme dans les années 1970, après l’installation de sa famille dans les marécages de Floride, au cœur d’une communauté de shakers pieuse et abstinente. Comme ailleurs dans son œuvre, on y retrouvera ses questionnements sur la mémoire, la foi et l’amour face à l’adversité, à l’ombre des paysages de cartes postales.

Février

Le royaume enchanté Russell Banks (traduit de l’anglais par Pierre Forlan) Actes Sud 400 pages

La Louisiane, Julia Malye

Qualifié de « roman phénomène » par Livres Hebdo, ce quatrième titre de la romancière de 27 ans (qui a publié son premier à 15 ans) sera adapté en série et a fait l’objet d’enchères qui se sont conclues par une somme à six chiffres, nous apprend le site spécialisé français. On voudra donc découvrir sans faute pourquoi on parle de « fresque inoubliable » pour décrire l’histoire de ces jeunes femmes envoyées dans le rude territoire de la Louisiane, en 1720, pour y épouser des colons.

Février