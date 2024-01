L’année s’annonce foisonnante en sorties de mangas. Voici une sélection de titres traduits en français qui débouleront dans les rayons au cours des prochains mois, dans la première moitié de l’année. Du basket, du théâtre nô et du cannabis sont notamment portés au menu, ainsi qu’un nouveau titre de l’univers Naruto, attendu depuis longtemps par les aficionados.

Côté adultes

Aux origines du nô

Dans ce manga biographique, on suit la vie de Zeami Motokiyo, fondateur du théâtre nô – art de la scène dramatique très codifié, avec costumes, masques et gestuelle. En six tomes, dont le premier devrait paraître au Québec en février, on découvre le cheminement d’un jeune homme s’interrogeant sur les desseins du corps humain, parvenant à la conclusion qu’il a été conçu pour danser. L’éditeur annonce que le côté pédagogique sera enrobé de culture populaire, ce qui devrait rendre le manga plus attrayant qu’une simple leçon d’histoire de l’art.

The World Is Dancing Kazuto Mihara Vega Dupuis Sortie prévue en février

Tout part en fumée

Dans ce Breaking Bad à la japonaise, on découvre les vicissitudes d’un horticulteur passionné dont la boutique se fane rapidement. Face aux difficultés financières, empirées par la maladie de sa femme, le voilà lancé malgré lui sur la voie de la production clandestine de cannabis – produit encore illégal dans l’archipel. Amoureux de botanique, il se fixe alors pour but de fabriquer la meilleure weed au pays.

Tokyo Cannabis Yuto Inai Big Kana Sortie prévue en mars

Avant Miyazaki

Ici, c’est un autre parcours de vie qui nous est proposé, mais sous forme d’autobiographie, signée par Rintarô, un pilier du cinéma d’animation. De l’après-guerre à la réalisation de Metropolis en passant par Astro ou Albator, on apprend par la bande comment cette discipline, devenue un des fers de lance de la culture japonaise, s’est développée au fil des décennies.

Ma vie en 24 images par seconde Rintarô Dargaud Sortie prévue en février-mars

Sombre héros

Drôle de titre que ce manga, qui trempe dans la fantasy, avec un antihéros et un univers décalé. L’histoire ? Celle d’un écrivain en perdition qui tente un double suicide amoureux. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas : le voici plutôt propulsé dans un monde fantastique qu’il devra sauver. Petit problème : contrairement à ce qui aurait dû se produire, le scribe n’a hérité d’aucun pouvoir et se montre même très vulnérable. Retrouvera-t-il sa bien-aimée ?

Isekai Shikkaku Hiroshi Noda (scénario) et Takahiro Wakamatsu (dessin) Kana Sortie prévue en avril

Côté ados

Un nouveau Naruto !

Publiée entre 2002 et 2016 pour sa version française, la série culte s’est achevée en 72 tomes ; mais les fans en redemandent. Ils seront ravis d’apprendre que cette histoire dérivée sera publiée en deux volets, dont le premier est attendu vers mai-juin sur nos rives. Pour en savoir plus sur le mal dont souffre Naruto, ses acolytes Sasuke et Sakura doivent sonder les couloirs d’un institut. Adaptée d’un roman, cette nouvelle aventure redonnera du frais à la franchise.

Naruto – Sasuke Retsuden Shingo Kimura, d’après Masashi Kishimoto et Jun Esaka Kana Sortie du premier tome prévue en mai-juin

Dans le panier

Une autre série culte aura droit à une cure de jouvence, avec la parution en 2024 d’une édition Deluxe de Slam Dunk, un très gros succès mettant en scène Sakuragi, qui s’initie au basketball pour conquérir le cœur de Hakuro... avant de se prendre au jeu. En 24 tomes, la réédition présentera un grand format et des pages en couleurs. À ne pas confondre avec l’édition Star de 2019, plus modeste. Un livre d’art est également annoncé.

Slam Dunk, édition Deluxe Inoue Takehiko Kana Sortie prévue en février

Drame tabou

Dans le style shojo (orienté vers les adolescentes), voici un titre qui ne donnera vraiment pas dans la mièvrerie, se voulant même préventif. Ce manga aborde le thème de la grossesse précoce, un sujet très rarement traité par les auteurs, en présentant l’histoire de Sachi et de Takara, deux ados amoureux qui font face à une épreuve à laquelle ils n’étaient pas préparés. Comment géreront-ils cette grossesse involontaire ?

L’enfant en moi Aoi Mamoru Kana Sortie prévue en février

Anti-princesse

Il était une fois une belle princesse qui devait se marier avec le prince du royaume voisin. À partir de ce point, tout le reste ne sera que récit parodique. Myrtis refuse de jouer les épouses modèles et fuit cet avenir tout tracé pour échouer dans l’inconnu, contrainte de se débrouiller par elle-même. Et si elle devenait sorcière, histoire de reprendre un peu de galon social ? L’éditeur nous annonce un rebrassage des histoires de princesse teinté d’humour, signé par une autrice française.