Le prix Janette Bertrand sera offert à un auteur ou autrice de la francophonie qui publie un livre en français et qui utilisera la « puissance des mots en faveur de l’ouverture à l’autre et l’inclusion ».

À deux jours de son ouverture, le Salon du livre de Montréal a annoncé lundi la création d’un prix littéraire portant le nom de Janette Bertrand. Il sera remis pour la première fois en 2024.

La nouvelle distinction littéraire va récompenser « des livres qui utilisent la puissance des mots en faveur de l’ouverture à l’autre et l’inclusion », précise le communiqué diffusé lundi. L’annonce cite l’égalité des sexes, l’autonomie des femmes et la lutte contre la violence de genre comme exemple de questions de société qui seront considérées pour l’attribution du prix.

Que ce soit dans les médias ou dans ses livres, Janette Bertrand a toujours tenu à ouvrir la porte à la différence et œuvré en faveur de l’émancipation des femmes. Ce prix et ses récipiendaires feront écho à son engagement « envers l’inclusivité et sa conviction que tout individu peut contribuer à faire avancer la cause des femmes ».

Janette Bertrand sera en dédicace au Salon du livre vendredi et samedi, jour où elle participera également à une table ronde en compagnie de la poétesse innue Joséphine Bacon. Elle fait aussi l’objet d’un documentaire intitulé Janette Bertrand, à l’aube d’être centenaire, qui sera diffusé le 4 janvier 2024 sur ICI Télé.