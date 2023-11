Emmanuelle Pierrot et son roman La version qui n’intéresse personne (paru au Quartanier) ont été sélectionnés parmi les cinq finalistes du Prix littéraire des collégiens, au côté de Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour (Alto), La Blague du siècle, de Jean-Christophe Réhel (Del Busso), Le compte est bon, de Louis-Daniel Godin (La Peuplade), et Mise en forme, de Mikella Nicol (Le Cheval d’août).

Dès janvier, plus de 800 collégiennes et collégiens issus de 64 cégeps et collèges plongeront dans ces œuvres et procéderont ensuite à plusieurs étapes de délibération. Le prix, qui est accompagné d’une bourse de 5000 $, sera remis en avril 2024, à l’occasion du Salon international du livre de Québec.

Le jury est composé de la lauréate de 2020 Naomi Fontaine, la journaliste, autrice et chroniqueuse Josée Boileau, ainsi que l’auteur et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke Antonin Marquis.