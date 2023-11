Brandissant des pancartes indiquant « La Banque Scotia finance un génocide » et en criant, les manifestants ont brièvement attiré tous les regards d’une salle remplie de dignitaires rassemblés pour couronner le lauréat du prix littéraire le plus prestigieux au Canada.

(Toronto) La plus grande soirée littéraire du Canada a été interrompue lorsque plusieurs manifestants anti-israéliens sont montés sur scène en début de soirée, lors d’une retransmission en direct du Prix Giller de la Banque Scotia.

Nicole Thompson La Presse Canadienne

Brandissant des pancartes indiquant « La Banque Scotia finance un génocide » et en criant, les manifestants ont brièvement attiré tous les regards d’une salle remplie de dignitaires rassemblés pour couronner le lauréat du prix littéraire le plus prestigieux au Canada.

Les caméras de la CBC qui retransmettaient l’émission aux téléspectateurs se sont éloignées de la scène alors que l’animateur Rick Mercer applaudissait lentement dans une tentative apparente de remettre l’émission sur les rails.

Il y avait déjà une forte présence policière lors de la cérémonie, et les policiers ont escorté les manifestants hors de l’hôtel en quelques minutes.

L’un des cinq écrivains devait recevoir le prix de 100 000 $.

Parmi les finalistes figuraient Sarah Bernstein pour « Study for Obedience », Eleanor Catton pour « Birnam Wood » et Kevin Chong pour « The Double Life of Benson Yu ». La liste restreinte était complétée par « The Islands : Stories » de Dionne Irving et par « All the Color in the World » de CS Richardson.