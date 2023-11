Malgré la grève des enseignants, le Salon du livre de Montréal, qui débute mercredi, est prêt à accueillir les enfants et les adolescents avec sa programmation jeunesse riche et variée. En semaine, l’entrée sera d’ailleurs gratuite pour les moins de 16 ans et leur accompagnateur Survol de six activités pensées spécialement pour eux.

À la rencontre des comédiens de Premier trio

Les hockeyeurs – et la hockeyeuse – de la série de romans jeunesse Premier trio ont pris vie au petit écran cette année sur les ondes d’ICI Télé. Les comédiens Constance Munger, Jacob Whit­e­duck-Lavoie, Math­ieu Drouin et Iani Bédard participeront à une table ronde en compagnie de l’autrice Nadia Lakhdari, qui vient de lancer le 6e tome de la série. Comment les acteurs se sont-ils préparés au tournage ? Quels sont les défis à relever lorsqu’on adapte un livre pour la télévision ? Voici quelques sujets qui seront abordés lors de la discussion à laquelle prendra également part la plongeuse et médaillée olympique Roseline Filion.

Table ronde : Premier trio, le jeudi 23 novembre, à 12 h

Un Loup au Palais des congrès

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les créatrices de Loup et de P’tit Loup seront de passage au Salon du livre de Montréal.

Avec plus de 1 million d’exemplaires de leurs livres vendus au Québec, les personnages de Loup et de P’tit Loup ont conquis de nombreux tout-petits dans la dernière décennie. Leurs créatrices, les Françaises Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier, sont, pour la première fois, de passage ensemble au Salon du livre de Montréal. Pour l’occasion, elles présenteront une lecture spéciale lors de laquelle Eléonore Thuillier dessinera en direct l’histoire racontée par Orianne Lallemand. Loup et P’tit Loup feront aussi quelques apparitions tout au long du Salon.

« Le Loup qui était au Salon du Livre de Montréal », le samedi 25 novembre, à 15 h 30

Discussion sur les réseaux sociaux avec Frigiel et Carine Paquin

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Un tome de la série Frigiel et Fluffy, de Frigiel

Youtubeur français qui a gagné près de 2 millions d’abonnés grâce à son contenu portant sur Minecraft et d’autres jeux vidéo, Frigiel sera présent au Salon pour parler de son parcours en tant qu’influenceur, mais aussi comme auteur. Avec la très prolifique écrivaine Carine Paquin, ils discuteront littérature, réseaux sociaux et, bien entendu, jeux vidéo, le tout ponctué de défis rigolos. Une activité pensée pour les 10 ans et plus, qui pourront constater l’impact des influenceurs sur la littérature.

« Écrire et être influenceur·se, c’est possible », avec Carine Paquin et Frigiel, le jeudi 23 novembre, à 10 h 15

L’heure du conte de Passe-Partout

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Pronovost dans le rôle de Passe-Montagne

« Dans ma bibli, bibliothèque, il y a des histoires qui font la fête ! » Si cet air vous est familier, gageons que votre tout-petit ne voudra pas manquer le « matin magique avec Grand-Mère ». En compagnie de Passe-Montagne (Jean-François Pronovost), Grand-Mère (Danielle Proulx) lira une histoire aux enfants qui sont invités, ce matin-là, à rester en pyjama. Par la suite, place à des jeux tirés du deuxième tome des « Cahiers d’activités de Passe-Partout ».

« Matin magique avec Grand-Mère : une aventure de Passe-Partout », le dimanche 26 novembre, à 9 h 15

Intense adolescence

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Dïana Bélice

À l’adolescence, on vit un bouquet d’émotions, parfois très intenses. Six auteurs et illustrateurs vous invitent à plonger dans cet univers grâce à un « cabaret littéraire explosif ». Simon Boulerice, Dïana Bélice, Sophie Labelle, Nathalie Lagacé, Emilie Ouellette de même que la Belge Aveline Stokart (illustratrice de la populaire bande dessinée Elles) révéleront les hauts et les bas qu’ils ont vécus pendant cette période.

« Cabaret des émotions vives », le vendredi 24 novembre, à 15 h 30

Méchant duel

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Le premier tome d’Aventurosaure, de Julien Paré-Sorel

Bande dessinée ou manga, lequel de ces styles l’emportera ? Le bédéiste derrière la série Aventurosaure, Julien Paré-Sorel, et le créateur du manga Les Élus Eljun, Sacha Lefebvre, dessineront dans le style de leur adversaire pour déterminer un gagnant. Un duel qui promet d’être enlevant auquel sont conviés les enfants de 6 à 13 ans.

« Combat ultime : BD vs Manga », le samedi 25 novembre, à 14 h

À noter que tous les auteurs mentionnés seront également en séances de dédicaces au cours du Salon du livre de Montréal. Pour connaître les heures exactes, rendez-vous sur le site web de l’évènement.