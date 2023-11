Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Vers le réel – Œuvres choisies, Emmanuel Carrère

La célèbre collection Quarto de Gallimard réunit dans cet ouvrage romans, récits, articles et reportages de l’écrivain, réalisateur et reporter français, publiés au cours des 40 dernières années, avec des photos tirées de ses archives personnelles. On peut se plonger dans La moustache, Un roman russe ou encore L’adversaire, qui a marqué un tournant dans sa carrière, mais aussi découvrir des textes comme « Pourquoi j’aime le cinéma » et « Comment j’ai complètement raté mon interview de Catherine Deneuve ». Pour tous les inconditionnels de l’auteur de Limonov.

Vers le réel – Œuvres choisies Emmanuel Carrère Quarto Gallimard 1024 pages

Nos fleurs, Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde Cinq-Mars

L’autrice de La femme qui fuit et l’illustratrice qui a déjà signé avec elle l’album Les héroïnes se sont laissé inspirer cette fois-ci par les fleurs qui poussent dans les champs de la province – épilobe, achillée millefeuille, grande molène, myosotis ou bardane – pour créer un beau livre au petit format qui fait rêver de l’été.

Nos fleurs Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde Cinq-Mars Marchand de feuilles 96 pages

Le fils du père, Víctor del Árbol

L’auteur catalan signe un roman très noir, qui baigne dans l’histoire espagnole à travers le récit de trois générations d’hommes poussés vers la violence. L’intrigue s’amorce avec un professeur d’université qui admet avoir torturé et tué un homme, puis on remonte dans le passé, avec son père et son grand-père, jusqu’à la guerre civile. Un récit qui explore la transmission, la relation filiale et l’amour du père.

Le fils du père Víctor del Árbol (traduction d’Émilie Fernandez et de Claude Bleton) Actes Sud 368 pages

L’amour à Kingscroft, Mylène Gilbert-Dumas

C’est la suite du roman Noël à Kingscroft, qui renoue avec Rabih et Clarisse. Le nouveau couple semble filer le parfait bonheur jusqu’à l’arrivée impromptue de la mère de Rabih, qui vient bouleverser l’équilibre de la petite communauté estrienne.

L’amour à Kingscroft Mylène Gilbert-Dumas VLB 176 pages

L’assassin est dans la nature, Anne Fleischman

Quatrième roman de l’autrice montréalaise (qui sera de passage au Salon du livre de Montréal la fin de semaine prochaine), L’assassin est dans la nature nous entraîne sur la piste du tueur d’un architecte en vogue. Un sympathique gynécologue montréalais à la retraite et un agent de la police du Rhode Island mènent l’enquête dans un décor enchanteur, bordé par l’océan Atlantique.

L’assassin est dans la nature Anne Fleischman Glénat Québec 280 pages

La bague au doigt, Eva Ionesco

L’actrice et réalisatrice française a été mariée à l’écrivain Simon Liberati, qui a écrit un livre (Eva, en 2015) inspiré de sa fascination pour celle qui est devenue sa femme et qui, pendant des années durant son enfance, a dû poser nue pour sa mère, célèbre photographe. Elle raconte ici ce mariage où séduction et littérature ont fini par former un amalgame dangereux.