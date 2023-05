Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Festival littéraire en Estrie

Le Théâtre de Lac-Brome, à Knowlton, accueillera pour la deuxième année le festival littéraire de Lac-Brome, du 17 au 21 mai. Dominique Fortier, qui vient tout juste d’être nommée membre du Conseil littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco, est la porte-parole de l’évènement et participera à une lecture de son roman Les villes de papier, en compagnie du poète et comédien Christian Vézina et du pianiste Yves Léveillé. L’illustratrice Isabelle Arsenault animera un atelier pour les 9 à 12 ans autour de son livre L’abeille à miel, tandis qu’un spectacle littéraire inspiré d’un texte de Robert Lalonde sera l’occasion de revisiter des épisodes de la vie de Virginia Woolf. Une présentation du film d’Anaïs Barbeau-Lavalette Chien blanc est également au programme.

Daniel Pennac à la librairie Gallimard

PHOTO FRANCESCA MANTOVANI, FOURNIE PAR GALLIMARD Daniel Pennac

L’écrivain français Daniel Pennac sera de passage à Montréal le 16 mai prochain, le temps d’une rencontre intime sur la saga familiale des Malaussène, dont il a clos le dernier chapitre au cours de l’hiver avec Terminus Malaussène. Il s’entretiendra avec l’écrivaine et journaliste Marie-Andrée Lamontagne de cette série amorcée en 1985 et traduite depuis dans le monde entier. À la librairie Gallimard (boulevard Saint-Laurent), à 17 h 30.

Des nouveautés à découvrir

Parmi toutes les parutions qui arrivent ces jours-ci en librairie, en voici quelques-unes qui ont attiré notre attention.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Ce titre de Mordecai Richler est un incontournable de l’œuvre du romancier montréalais, qui est depuis quelques années retraduite par Lori Saint-Martin et Paul Gagné et rééditée aux Éditions du Boréal. Dernier de ses livres, Le petit guide du snooker rend hommage au sport qui a marqué sa vie. (Boréal, 216 pages)

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Sur Netflix, La reine Charlotte est une série dérivée de La chronique des Bridgerton ; mais il y a maintenant le roman, qui raconte l’histoire d’amour entre la future reine du Royaume-Uni et George III, qu’elle s’apprête à épouser. Pour les fans de romans historiques et de monarchie britannique. (Flammarion Québec, 384 pages)

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR De biche à bad bitch est le fruit d’une collaboration entre l’autrice Marie Gray (Ce que femme veut, Sois belle et tais-toi) et l’ancien policier Sylvain St-Amour. Véritable outil de prévention, il présente notamment des solutions et des conseils pour réagir sans se figer au harcèlement et aux agressions. (Saint-Jean, 180 pages)

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Bien faire et se tenir en joie rassemble les observations les plus marquantes – et les plus grinçantes – du comédien Stéphane Crête au cours des 25 dernières années, sur différentes tribunes. Avec un avant-propos d’Olivier Choinière et une postface de Fernando Arrabal. (Somme toute, 328 pages)

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’autrice et journaliste Pascale Wilhelmy fait paraître ces jours-ci son nouveau roman Post-it, dans lequel elle explore l’univers de deux enfants abandonnés à eux-mêmes et forcés de grandir beaucoup trop vite. (Libre Expression, 200 pages)

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’autrice des Bonheurs caducs Élyse A. Héroux revient à la fiction avec Quatre clémentines éparpillées, une fable teintée d’humour sur le temps qui passe, racontée à quatre voix. (Édito, 336 pages) 1 /6











Le retour du Combat national des livres

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Louise Arsenault

La cloche du ring du Combat national des livres tintera pendant quatre soirs consécutifs sur les ondes d’ICI Première dès le lundi 15 mai, à 20 h. Cinq amoureux de la littérature provenant de différentes régions du pays défendront leur coup de cœur littéraire lors de cette sixième édition animée, une fois de plus, par Marie-Louise Arsenault. Les œuvres qui s’affronteront cette année sont : Le baiser de Nanabush de Drew Hayden Taylor, Rivières-aux-Cartouches, de Sébastien Bérubé, Nous étions le sel de la mer, de Roxanne Bouchard, L’incendiaire de Sudbury, de Chloé LaDuchesse, et Le radeau, de Jean-Pierre Dubé. Les jeunes lecteurs ne seront pas en reste puisqu’ils auront droit à leur propre combat le vendredi 19 mai.

Des auteurs d’ici récompensés

PHOTO HAMED ALEALI, FOURNIE PAR METROPOLIS BLEU Baharan Baniahmadi

Le Festival littéraire Metropolis bleu a récompensé la fin de semaine dernière la Québécoise d’origine iranienne Baharan Baniahmadi en lui remettant le prix Nouvel Apport Metropolis bleu/Conseil des arts de Montréal pour son premier roman Prophetess (paru en anglais chez Véhicule Press). « Un roman bouleversant, ambitieux et subtil », selon les membres du jury (dont faisait partie le romancier Ghayas Hachem). Parmi les finalistes se trouvaient également Mali Navia, pour son roman La banalité d’un tir (Leméac), et Eli Tarek El Bechelany-Lynch, pour The Good Arabs (Metonymy Press). Ce prix, qui en est à sa huitième année d’existence, récompense de nouvelles voix littéraires issues de l’immigration et dont Montréal est le port d’attache (Nicholas Dawson l’avait notamment reçu en 2021).

De l’autre côté de l’Atlantique, le romancier québécois Nicolas Delisle-L’Heureux a pour sa part reçu le prix du roman Marie Claire pour Un grand bruit de catastrophe, version française (rééditée aux éditions Les Avrils) des Enfants de chienne, paru chez nous en 2022 aux Éditions du Boréal. Ce prix remis par le magazine français vise à récompenser un roman francophone qui évoque un destin de femme.

Un nouveau prix pour les essais

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Mélikah Abdelmoumen

Lettres québécoises a annoncé la création d’un nouveau prix qui récompensera un essai écrit par des auteurs établis au pays et publié par une maison d’édition canadienne. Le Prix de l’essai LQ sera doté d’une bourse de 1000 $. Mélikah Abdelmoumen, Félix Morin et Jérémie McEwen font partie du jury de cette première édition. Les trois finalistes seront dévoilés en août prochain aux Correspondances d’Eastman, où ils seront invités à présenter leur œuvre.

Bédéistes récompensés

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Geneviève Bigué a remporté un prix Bédéis Causa pour sa bande dessinée Parfois les lacs brûlent.

Sept bédéistes et un collectif ont été récompensés lors de la cérémonie des prix Bédéis Causa, qui s’est tenue à Québec à la mi-avril. Les œuvres choisies par le jury de cette 36e édition sont La méduse, de Boum, Le petit frère, de Jean-Louis Tripp, Parfois les lacs brûlent, de Geneviève Bigué, Félixe et la maison qui marchait la nuit, de Sophie Bédard, Le labyrinthe inachevé, de Jeff Lemire, et Feuilles volantes, d’Alexandre Clérisse. Un prix hommage a été remis à Daniel Shelton, créateur de la série Ben, qui est diffusée dans de nombreux journaux en Amérique du Nord et en Asie. Imaginé par le collectif KrRoLe, Donkey Shot, projet voué à l’autoédition qui mariera dans une bande dessinée littérature et jeux vidéo, s’est également vu décerner un prix.

Élise Gravel dessine pour le MoMA

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Élise Gravel

L’autrice et illustratrice de livres pour enfants Élise Gravel a été invitée à créer une bande dessinée pour le musée d’art moderne de New York (MoMA). Elle y aborde ses ateliers de dessin auprès d’enfants qui viennent d’arriver au Québec et qui commencent tout juste à apprendre le français. « D’ici quelques semaines, ils parleront mieux le français que la plupart des Canadiens », conclut-elle avec humour. Elle a également publié une version française de la BD sur sa page Facebook.