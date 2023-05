La grossophobie et le développement d’une saine image corporelle sont au cœur de plusieurs ouvrages parus dans les derniers mois. En vue de la Semaine sans diète, qui se déroule du 1er au 6 mai, à l’initiative de l’organisme ÉquiLibre, La Presse vous en suggère trois.

Faire (enfin) la paix avec mon corps

Difficile de dire si cet ouvrage de la psychologue Charlotte Gamache remplira sa promesse de nous permettre enfin de nous affranchir des standards de beauté inatteignables et de la dictature du regard des autres pour embrasser notre corps avec toutes ses imperfections. Mais il est certainement un guide qui permet d’entamer une démarche concrète pour renouer avec une image corporelle positive. Spécialiste des troubles de l’alimentation et de l’image corporelle, Charlotte Gamache est aussi la fondatrice de Meilleurs jours, une plateforme sur laquelle elle partage du contenu éducatif et qui lui a valu le Prix ÉquiLibre en 2022.

Dans cet ouvrage, parsemé de plusieurs exemples de cas, elle explique les mécanismes internes et sociétaux qui interviennent dans la construction d’une image corporellement malsaine. Plus qu’une réflexion sur l’importance de cultiver l’autocompassion, l’ouvrage invite directement à l’introspection. Chaque chapitre se conclut par des exercices de réflexion ou d’évaluation qui permettent d’identifier nos vulnérabilités, les croyances qui nous jouent des tours et les comportements qui peuvent nuire à la démarche.

Si le poids est l’un des sujets abordés, il n’est pas le seul. Les effets du vieillissement, les poils et les imperfections aussi en incitent plusieurs à déclarer la guerre à leur corps.

Faire (enfin) la paix avec mon corps Charlotte Gamache Édito 224 pages

Grandir sans grossophobie

Le premier contact avec la grossophobie se fait pendant l’enfance. Les jugements, l’intimidation, la discrimination, les remarques sur le poids. Dans les films et dessins animés, trop souvent encore, les personnages gros sont présentés comme idiots, méchants ou goinfres. Pour répondre aux nombreuses demandes de parents cherchant des outils pour offrir à leurs enfants une éducation exempte de grossophobie, Edith Bernier, fondatrice du site Grossophobie.ca – Infos & référence, a créé ce guide.

Le travail commence dès la grossesse et même avant, puisque selon l’autrice, la première étape est de se réconcilier avec son corps et de déconstruire sa propre grossophobie. Épaulée par l’expertise de la psychologue Rose-Marie Charest, elle aborde ensuite divers éléments liés à l’éducation des enfants tels que la relation avec la nourriture, les commentaires sur le poids, l’exposition à des images grossophobes à la télévision. Comment agir avec un enfant qui souhaite maigrir ? Comment réagir face aux commentaires grossophobes, bien que bienveillants, de l’entourage ? Que faire quand notre enfant veut parler du poids des autres ? Quand il est intimidé ou intimidateur ? Voilà qui saura éclairer les parents d’enfants gros d’abord, mais aussi tous les autres parents souhaitant briser le cercle de la grossophobie.

Grandir sans grossophobie Edith Bernier Trécarré 158 pages

Pour que mon corps soit

En 2021, la psychoéducatrice et psychothérapeute Marie-Michèle Ricard a publié De l’insatisfaction à l’acceptation corporelle, un livre pour lequel elle a remporté le prix de la Publication grand public remis par l’Ordre des psychoéducateurs du Québec. Cet ouvrage axé sur la théorie est suivi ce printemps d’un livre proposant 50 activités pour développer une relation plus positive avec son corps. Chaque activité étant précédée d’une mise en contexte et d’un résumé des connaissances sur la thématique abordée, l’un vit bien sans l’autre, même s’il est conseillé de les utiliser ensemble.

Ici non plus l’approche n’est pas exclusivement centrée sur le poids, mais plutôt sur l’insatisfaction corporelle en général. Basées sur les recherches les plus récentes en lien avec le traitement de l’image corporelle, les activités sont variées, certaines peuvent même être accompagnées d’un fichier audio. Les premiers exercices, consacrés à la réflexion et à la formulation de sa pensée, sont plus classiques, alors que ceux qui suivent sont plus ancrés dans l’action (se prêter à une séance photo professionnelle ou de stylisme, aller en nature, s’initier à l’automassage, au yoga ou à la méditation corporelle).

L’autrice précise que ces exercices n’ont aucun pouvoir magique. Le chemin de l’acceptation peut être long et requiert parfois le soutien d’un spécialiste. Mais pour quiconque souhaite approfondir la question et y mettre de l’effort, ce guide est tout indiqué.

Pour que mon corps soit Marie-Michèle Ricard Éditions JFD 366 pages

Et une émission balado !

L’acceptation corporelle s’invite aussi en balado, avec le lancement d’une nouvelle série de dix émissions animées par la psychologue et fondatrice de l’organisme BienAvecMonCorps, Stéphanie Léonard. Dans le premier épisode, qui sera lancé mardi, la psychologue et ses invitées, l’actrice Sarah-Jeanne Labrosse et la directrice générale et cofondatrice du Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne (Le CIEL), Emmanuelle Parent, tentent de trouver des solutions pour mieux utiliser les réseaux sociaux et briser le cercle vicieux de la comparaison. Les stéréotypes masculins, les troubles alimentaires, le stress, les relations amoureuses, la grossophobie, le racisme et la génétique font partie des thèmes qui seront abordés dans les prochains épisodes. Ils seront mis en ligne un à la fois, chaque mardi, sur les plateformes habituelles d’écoute en continu.