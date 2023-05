Premiers jours du mois de mai. Envie de sortir ? Voici quelques idées.

La Presse

Une sortie sous le chapiteau avec Echo

Le Cirque du Soleil présente Echo sous son chapiteau érigé dans le Vieux-Port de Montréal jusqu’au 20 août. Des représentations sont offertes en après-midi. Selon le journaliste Jean Siag, il s’agit d’un spectacle « des plus ambitieux des dernières années ». Lisez la critique de notre journaliste Consultez le site du Cirque du Soleil

Place aux finalistes de Violon 2023

PHOTO TAM LAN TRUONG Le Concours musical international de Montréal est un événement annuel international qui présente trois disciplines (voix, violon, piano) en alternance sur un cycle de trois ans.

À l’issue de la demi-finale tenue le week-end dernier, les noms des six finalistes du Concours musical international de Montréal (CMIM) ont été dévoilés par le président du jury, Richard Rodzinski. Les six violonistes choisis sont Dmytro Udovyvhenko (Ukraine) ; Nathan Meltzer (États-Unis) ; Michael Shaham (Israël) ; SongHa Choi (Corée du Sud) ; SooBeen Lee (Corée du Sud) et Ruslan Talas (Kazakhstan). Ils passeront les épreuves finales disputées sur deux soirs, les 3 et 4 mai à 19 h 30, à la salle Bourgie à Montréal. Le Concours musical international de Montréal est un événement annuel international qui présente trois disciplines (voix, violon, piano) en alternance sur un cycle de trois ans. Luc Boulanger, La Presse Consultez le site du Concours musical international de Montréal

Dawn Tyler Watson et Matt Herskowitz au Gesù

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Dawn Tyler Watson

Le spectacle 20 second(e)s réunira deux grands artistes montréalais de renommée internationale : Dawn Tyler Watson et Matt Herskowitz. Ce concert marquera le croisement de leurs univers musicaux respectifs : le blues, le jazz et la musique classique. Matt Herskowitz jouera en solo et en duo avec Dawn Tyler Watson, dans un programme inspiré de musique de films, sur le thème de l’amour et de ses défis. Le spectacle est au profit du Centre des femmes de Montréal, qui offre des services professionnels, éducatifs, de conseil et d’orientation pour aider les femmes. Tous les profits de ce spectacle seront versés à l’organisme. Le 5 mai à 20 h, au Gesù. Luc Boulanger, La Presse Consultez le site du Gesù

Sorties pour tout-petits

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL PETITS BONHEURS Cara Carmina et ses lapins Malins

Théâtre, danse, musique et chant. Lors du Festival Petits bonheurs, les tout-petits auront le plaisir de voir la culture se déployer sous diverses formes. Du 5 au 14 mai, 12 spectacles et 20 ateliers imaginés pour les enfants de 0 à 6 ans seront présentés au Musée Pointe-à-Callière ainsi que dans différents lieux de diffusion et organismes montréalais. Pour souligner l’ouverture de cette 19e édition, le 5 mai, de 16 h à 18 h, les familles sont invitées à venir rencontrer l’autrice et illustratrice Cara Carmina à la Maison de la culture Maisonneuve et à y découvrir l’exposition inspirée de sa série de livres Les lapins Malins. Des activités sont également prévues ailleurs au Québec dans le cadre du festival. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du festival

Fête à la SAT

IMAGE FOURNIE PAR LA SAT Œuvre du collectif Isotone

Un « croisement entre exposition, fête et moment d’échange ». Voici ce à quoi le studio Isotone vous convie ce samedi à la Société des Arts Technologiques (SAT). Pour célébrer son cinquième anniversaire, le collectif de créateurs en arts numériques présentera une exposition immersive sous le thème de la transformation, dès 18 h 30. Après 21 h, l’espace se métamorphosera pour faire place à la fête. Les DJs Ramzilla, Gene Tellem, Kris Guilty et Mok-T se succéderont pour faire danser les oiseaux de nuit jusqu’à 3 h sous la lumière des œuvres qui demeureront accessibles toute la soirée. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de la SAT

La relève s’expose

IMAGE FOURNIE PAR LA GALERIE DE L’UQAM Vue de l’exposition Passage à découvert

L’exposition Passage à découvert, qui, chaque année, présente les travaux des finissants du programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, est de retour. Jusqu’à samedi, le public est invité à découvrir l’inventivité et le talent de cette cinquantaine d’artistes de la relève à la Galerie de l’UQAM. Soulignons que les étudiants Nicolas Maheu, Julien Séguin de Garie, Olivier Roscanu, Mélanie Dumas, Stéphanie Valcourt et Mathilde Varanese ont chacun reçu un prix d’excellence ou une bourse pour leur œuvre. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de la galerie

Au cinéma : Les trois mousquetaires : D'Artagnan et Dounia et la princesse d’Alep

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Certes, il y a eu plusieurs adaptations du célèbre roman d'Alexandre Dumas au cours des années. Or, la dernière adaptation française remonte à 1961. La nouvelle mouture réalisée par Martin Bourboulon met en vedette François Civil (D'Artagnan), Vincent Cassel (Athos), Pio Marmaï (Porthos) et Romain Duris (Aramis). Louis Garrel (Louis XIII), Éric Ruf (Cardinal de Richelieu) et Eva Green (Milady) sont également de la distribution. « Malgré leurs personnalités fort différentes, les trois mousquetaires sont joués avec nuance par des acteurs de grand talent. Ils demeurent le doyen solitaire, le bon vivant colérique et le charmeur aux nombreuses contradictions, mais on évite les clichés », nous dit le journaliste Pascal LeBlanc dans sa critique publiée le 28 avril. Lisez la critique de Pascal LeBlanc Consultez l’horaire cinéma

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos