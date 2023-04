Le roman Les trois mousquetaires, d’Alexandre Dumas, a été transposé au cinéma maintes fois. Même Mickey, Donald et Dingo ont incarné les protecteurs du roi de France. Mais la dernière adaptation française remontait à 1961.

Sans dire qu’elles sont mauvaises, les versions américaines et britanniques ont parfois négligé certains aspects historiques du récit. Ce que propose Martin Bourboulon (Eiffel, Papa ou maman) est un film fidèle au livre qui n’a rien à envier aux superproductions du genre.

Vous connaissez sûrement l’histoire, mais allons-y : Charles D’Artagnan (François Civil) rêve de devenir mousquetaire, comme son père avant lui. Il se rend à Paris pour offrir ses services au roi Louis XIII (Louis Garrel), mais provoque involontairement et successivement les mousquetaires Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) et Aramis (Romain Duris). Alors que D’Artagnan s’apprête à les affronter coup sur coup en duel, des hommes du cardinal de Richelieu (Éric Ruf) les arrêtent, car ces combats sont interdits. Les quatre experts de l’épée font équipe pour vaincre leurs adversaires, mais Athos sera ensuite piégé puis emprisonné pour meurtre. Ses trois amis tenteront de l’innocenter, mais découvriront durant leur enquête qu’un complot du cardinal pourrait déclencher une nouvelle guerre de religion entre la France et l’Angleterre.

François Civil incarne Charles D'Artagnan.

Équilibre visuel et narratif

Les trois mousquetaires : D’Artagnan est la première partie d’un diptyque qui se conclura en décembre avec Milady. Elles ont été tournées en même temps à plusieurs endroits en France. Habillés pour correspondre à l’époque, les lieux sont exploités de façon à permettre une immersion crédible en 1627 en plus de donner de très belles images. Le directeur photo québécois Nicolas Bolduc, qui a entre autres travaillé avec François Girard sur Hochelaga, terre des âmes, utilise à merveille la lumière naturelle. L’équilibre entre les scènes de jour et de nuit permet à la fois de créer une variété d’ambiances, mais aussi de voir le temps qui passe dans une aventure où il est compté. Soulignons également la qualité des costumes et des maquillages – les héros en mission sont sales –, qui contribuent au réalisme de cette fresque historique.

Le rythme du long métrage de deux heures est excellent. Les combats sont bien chorégraphiés et les scènes de poursuite enlevantes. L’action est entrecoupée de dialogues qui exposent habilement les enjeux sans les expliquer à outrance.

Contrairement à ce que la bande-annonce laisse croire, le scénario d’Alexandre De La Patellière et de Matthieu Delaporte comprend aussi humour et tendresse. La camaraderie des mousquetaires fait sourire et l’amour naissant entre D’Artagnan et Constance Bonacieux (Lyna Khoudri) est particulièrement délicieux.

Distribution impeccable

La talentueuse brochette de comédiens au générique est en bonne partie responsable de la réussite de cette nouvelle adaptation. François Civil (Celle que vous croyez, Bac Nord) incarne un D’Artagnan qui nous charme par sa témérité, son courage et sa naïveté. La chimie opère autant entre lui et sa dulcinée qu’avec ses frères d’armes.

PHOTO FOURNIE PAR SPHÈRE FILMS Athos (Vincent Cassel), Aramis (Romain Duris) et Porthos (Pio Marmaï)

Malgré leurs personnalités fort différentes, les trois mousquetaires sont joués avec nuance par des acteurs de grand talent. Ils demeurent le doyen solitaire, le bon vivant colérique et le charmeur aux nombreuses contradictions, mais on évite les clichés.

Louis Garrel se glisse efficacement dans la peau du jeune roi qui s’affirme timidement. Vicky Krieps, qui incarne sa femme, Anne d’Autriche, est particulièrement touchante.

Finalement, Eva Green excelle une fois de plus dans un rôle de femme perfide. Son épaisse carapace ne cache pas entièrement ses blessures, ce qui permet de compatir avec la vulnérabilité de Milady. Elle est fascinante et on comprend les producteurs d’en avoir fait le personnage central de la suite.

