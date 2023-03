Les bédéistes Axelle Lenoir, Julie Doucet et Catherine Ocelot font partie des finalistes aux prix Bédélys, remis en mai dans le cadre du Festival BD de Montréal. Les femmes dominent d’ailleurs largement la liste de 35 finalistes.

Seul Grégoire Bouchard (Les rescapés de l’éternité) s’est hissé parmi les cinq finalistes au Bédélys Québec. Les autres artistes en lice pour ce prix prestigieux sont : Boum (La méduse), Catherine Ocelot (Symptômes), Julie Doucet (Time Zone J) et Cab (UTown).

Le Bédélys récompensant le meilleur album jeunesse a aussi bien des chances d’aboutir dans les mains d’une bédéiste : Axelle Lenoir (Si on était…, tome 2), Caroline Soucy (Pol Polaire, volume 2), Geneviève Bigué (Parfois les lacs brûlent) sont effet dans la course. Les deux autres finalistes sont le vétéran Rémy Simard (Reine Babette) et Guillaume Perreault (Le facteur de l’Espace, tome 3).

Le très bel album Le petit frère de Jean-Louis Tripp (connu entre autres pour la série Magasin Général) est finaliste pour le Bédélys étranger.

Le dévoilement des lauréats aura lieu le 25 mai lors de la soirée d’ouverture du Festival BD Montréal. Cofondé par le libraire François Mayeux, cet évènement se tient chaque printemps depuis 2012.