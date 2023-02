Les lauréates du prix Raymond-Plante 2022 et 2021, Carole Tremblay, autrice, et Laurence Monet, coprésidente de la librairie Monet, entourées de Brigitte Lépine et de Robert Soulières, membres du jury

Prix Raymond-Plante : la librairie Monet et Carole Tremblay récompensées

Décerné à une personne ou à une organisation qui a contribué « de façon exceptionnelle [au] développement et [à] la reconnaissance de la littérature jeunesse », le prix Raymond-Plante a été remis la semaine dernière non pas à un, mais à deux lauréats, en raison d’une pause engendrée par la pandémie. Pour son dynamisme et son dévouement à faire rayonner les livres jeunesse, la librairie Monet a reçu le prix Raymond-Plante 2021. L’autrice Carole Tremblay, qui a signé plus de 70 romans et albums pour le jeune public, est pour sa part la lauréate 2022. Éditrice jeunesse chez La courte échelle, elle œuvre dans le milieu de la littérature pour enfants depuis 30 ans. Créé en 2007, le prix Raymond-Plante est remis par la Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil, qui se déroulera du 10 au 12 février.

Véronique Larocque, La Presse

Une nouvelle collection jeunesse chez Station T

IMAGE CHRISTINE BATTUZ, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le temps d’une promenade, texte d’Émilie Scotto et illustrations de Christine Battuz

Une nouvelle collection jeunesse voit le jour aux éditions Station T. Station Jeunesse offrira aux jeunes de 0 à 18 ans des titres empreints « de diversité, d’inclusion, de bienveillance, de rêve, d’intelligence et de plaisir d’évoluer ». Six albums et romans sont prévus cette saison. Le premier, Le temps d’une promenade, est une invitation à profiter du moment présent. Écrit par Émilie Scotto et illustré par Christine Battuz, l’album destiné aux 4 ans et plus sortira en librairie le 7 mars prochain.

Véronique Larocque, La Presse

Des livres d’ici primés à l’étranger

IMAGE GÉRARD DUBOIS, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’À qui appartiennent les nuages ?, texte de Mario Brassard, illustrations de Gérard Dubois

De la France à Taiwan, la littérature jeunesse d’ici brille à l’étranger. Deux livres signés par des auteurs québécois ont récemment été récompensés. La case 144, écrit par Nadine Poirier et illustré par Geneviève Després, a reçu le prix Saint-Exupéry – Valeurs Jeunesse, remis à Paris, en décembre. Le livre sur l’itinérance, publié aux éditions D’eux, a retenu l’attention du jury en raison des valeurs qu’il véhicule. À qui appartiennent les nuages ?, album de Mario Brassard et de Gérard Dubois qui raconte les souvenirs d’une enfant ayant vécu la guerre et l’exil, publié chez La Pastèque, a pour sa part remporté le Times Open Book Award, à Taiwan. La maison d’édition québécoise a aussi vu l’un de ses livres récompensé au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême la semaine dernière. La bande dessinée jeunesse La petite évasion, de Marzena Sowa et Dorothée de Monfreid, a reçu le Prix des écoles 2022, une distinction décernée par des enfants.

Véronique Larocque, La Presse

Une version audio du Petit Astronaute

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le petit astronaute, du bédéiste Jean-Paul Eid, a remporté le Prix des libraires du Québec, l’an dernier.

L’histoire touchante de Tom, cet enfant au sourire muet qui est au cœur du roman graphique Le petit astronaute, revit désormais sous la forme d’une adaptation audio sur Radio-Canada OHdio. La réalisatrice est Marie Cayer, conjointe du bédéiste Jean-Paul Eid qui s’est inspiré de leur fils, atteint de paralysie cérébrale, pour imaginer ce récit récompensé par plusieurs prix (dont le Prix des libraires du Québec, l’an dernier). Marie Cayer s’est d’ailleurs rendue dans des garderies et des centres de réadaptation pour représenter avec authenticité les personnages en situation de handicap de l’histoire.

Laila Maalouf, La Presse

Un livre de Dominique Demers sur l’écriture

Dominique Demers a signé plus de 70 œuvres de fiction pour enfants, adolescents et adultes depuis les 50 dernières années ; voilà qu’elle se confie maintenant sur son processus créatif en revenant sur la naissance de certaines de ses œuvres et de quelques personnages marquants. L’ouvrage est un mélange de réflexions, de souvenirs personnels et de conseils basés sur ses propres expériences, ce qui en fait un petit livre inspirant et intime où elle nous raconte avec tendresse les doux moments auprès de ses enfants et les leçons d’écriture qu’elle en a tirées.

Écrire pour que tout devienne possible Dominique Demers Québec Amérique 216 pages

Laila Maalouf, La Presse

L’autrice jeunesse Hélène de Blois s’est éteinte

PHOTO NINA DUVAL, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’AUTRICE L’autrice Hélène de Blois

Hélène de Blois n’est plus. Au cours de sa carrière, l’autrice âgée de 54 ans a publié une dizaine de titres jeunesse. Son premier roman, Un train pour Kénogami, paru en 1999, a été finaliste au prix Cécile-Gagnon. La plus haute branche, son dernier album, est offert en librairie depuis novembre. L’émouvante histoire met en lumière le lien qui unit une petite fille à la nature. Hélène de Blois était également comédienne.

Véronique Larocque, La Presse