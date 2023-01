Attention : une mystérieuse pyramide a fait son apparition dans une clairière près de chez vous. Encore plus alarmant : des culottes meurtrières veulent votre peau.

C’est autour de ces nouvelles loufoques et, évidemment, 100 % fausses que s’articulent deux nouveaux livres jeunesse sur la désinformation et les théories du complot. Le premier est signé par Olivier Bernard, alias le Pharmachien, alors que le second est l’œuvre de la populaire autrice et illustratrice pour enfants Élise Gravel.

Ces thèmes jusqu’alors peu exploités en littérature jeunesse sont au cœur des albums Le mystère de la pyramide et Alerte : culottes meurtrières, parus tous deux en janvier.

Si Olivier Bernard a voulu écrire sur le sujet, c’est notamment pour aborder un phénomène plus large qui l’inquiète : le clivage de la société.

« C’est une des choses qui me font le plus peur personnellement pour l’avenir, dit M. Bernard. On le voit par rapport à la politique, mais on le voit par rapport à la science aussi. On n’est plus capable de s’entendre sur des choses de base. Avant on disait : il faut convaincre les gens que la vaccination est sécuritaire. Aujourd’hui, en 2022-2023, tu peux avoir une discussion avec une personne et la question n’est pas de savoir si les vaccins, c’est bon ou mauvais. [...] La question, c’est : “Est-ce que ça existe, les virus et les bactéries ?” On voit qu’on s’éloigne de plus en plus sur un paquet de sujets. »

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Élise Gravel lance Alerte : culottes meurtrières.

Urgence d’agir

Cette peur face au clivage causé par la désinformation, Élise Gravel la ressent également. « Ça m’inquiète énormément parce que je vois que ça ferme complètement les esprits à la compréhension des enjeux. Tout à coup, tu es rendu dans un camp parce qu’on t’a convaincu d’une fausse information. [...] Ça devient comme deux équipes de football, avec des partisans d’un bord et des partisans de l’autre. Plus aucune nuance. C’est très dangereux. »

Selon elle, il est « urgent » d’outiller les jeunes pour qu’ils sachent reconnaître les fausses nouvelles.

Les fake news sont en train de nous diviser et de nous rendre complètement cinglés comme société. Ça me tentait d’aider les enfants, les éducateurs et les parents à expliquer quelque chose que même les adultes ont de la difficulté à expliquer pour le moment. Élise Gravel

Dans le style clair et rempli d’humour qu’on lui connaît, Élise Gravel montre notamment ce que sont les fausses nouvelles, quelles peuvent être leurs conséquences, mais surtout, comment les différencier des vraies informations. Des trucs simples, mais que les jeunes (et les adultes) n’ont pas toujours le réflexe d’appliquer lorsqu’ils lisent une nouvelle : vérifier sa source, déterminer s’il s’agit d’un fait ou d’une opinion, ne pas lire seulement les titres...

Pensée critique

À travers son histoire de pyramide inspirée de l’étrange monolithe métallique découvert dans le désert de l’Utah en 2020, Olivier Bernard invite lui aussi les enfants à développer leur pensée critique.

« Dans le livre, il y a quatre ou cinq moments charnières où je présente de grandes questions qu’un enfant peut se poser », explique celui qui signe son deuxième album jeunesse, dans lequel on retrouve Hugo, le petit garçon qui pose trop de questions.

Par exemple, lorsque le frère du jeune héros est convaincu d’avoir « tout découvert » sur la mystérieuse pyramide, Hugo lui répond : « Tu ne penses pas qu’il y a d’autres explications possibles ? »

« Je le dis sans gêne. Moi, je n’ai pas été un champion de la pensée critique toute ma vie, et je ne pense pas l’être nécessairement aujourd’hui. [...] Quand j’étais jeune, je lisais des trucs sur les extraterrestres et la construction des pyramides et j’y croyais. Je ne suis pas né avec ça. C’est vraiment quelque chose qui s’apprend, qui se développe, qu’on peut travailler », confie Olivier Bernard.

Pour aider les parents à outiller leurs enfants, Le mystère de la pyramide se termine d’ailleurs par « le jeu de la pensée critique », qui les amène à réfléchir.

À des lecteurs de quel âge s’adresse ce livre ? « Ça, c’est la question auquel je trouve qu’il est le plus difficile de répondre », avoue l’auteur, qui indique avoir essayé « de faire en sorte qu’il y ait plusieurs niveaux d’interprétation ».

« Chaque groupe d’âge va y trouver un petit quelque chose », pense-t-il.

Élise Gravel offre une réponse similaire pour Alerte : culottes meurtrières. « Je dirais que c’est sûr que ça va être plus utile à un enfant qui est déjà en contact avec les réseaux sociaux », indique-t-elle, avant d’ajouter que les blagues pourraient plaire aux plus jeunes également.

Dans les deux cas, gageons que même les parents termineront leur lecture mieux outillés pour repérer les fausses nouvelles.

Le mystère de la pyramide Texte et illustrations d’Olivier Bernard Éditions Les Malins 56 pages