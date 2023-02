Amoureux, enfants, parents ou amis, voici huit suggestions de cadeaux à offrir à la Saint-Valentin.

De grandes histoires d’amour

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le livre Comme ils ont aimé, de Florian Illies

Pour les amoureux de la lecture, quoi de mieux que de leur offrir un livre qui raconte les idylles et les grands amours de gens célèbres – poètes, écrivains, peintres… ? De Paris à Berlin, en passant par New York, les années 1930 voient défiler les aventures sentimentales, parfois rocambolesques, d’illustres personnages : Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Picasso, F. Scott Fitzgerald, Marlene Dietrich… L’époque est survoltée et les histoires, tout aussi savoureuses.

Comme ils ont aimé, Florian Illies. Flammarion, 496 pages.

Laila Maalouf, La Presse

Un classique qui fait toujours plaisir

PHOTO FOURNIE PAR CHOCO CHOCOLAT Les chocolats de Choco Chocolat sont colorés et susciteront bien des sourires avec leurs formes et leurs couleurs charmantes.

Le chocolat reste un classique pour la Saint-Valentin et celui-ci, produit de façon artisanale dans Lanaudière, suscitera bien des sourires avec ses formes et ses couleurs charmantes. La collection de la Saint-Valentin de Choco Chocolat compte plus de 20 pièces uniques ; parmi tant d’autres, cœur surprise rempli de chocolats aux tons de rose et de violet, cubes de chocolats aux fruits, cœurs de guimauve, sucettes ourson en chocolat ou encore un ravissant bouquet chocolaté.

Prix : de 3,99 $ (cœur plein chocolat emballé individuellement) à 45,99 $ (cœur surprise de 16 chocolats) en ligne ou à la boutique de Joliette

Laila Maalouf, La Presse

Explosion de couleurs

PHOTO FOURNIE PAR KANDJU Jarre à bonbons de Saint-Valentin : 450 g pour 11,99 $

Les collections colorées et thématiques de Kandju sont peut-être le nouvel incontournable pour ceux qui raffolent des sucreries, mais pas nécessairement du chocolat. On peut offrir des jarres ou des seaux de jujubes irrésistibles, aux formes et aux couleurs de l’amour, ou encore choisir parmi les fudges décadents aux teintes rosées, comme choco-framboise ou gâteau au fromage et fraise. Les brochettes font quant à elles de délicieux ajouts à n’importe quel cadeau.

Prix : de 2,99 $ à 31,99 $, en ligne ou dans les points de vente

Laila Maalouf, La Presse

Moment de détente

PHOTO FOURNIE PAR SOJA & CO Soja & Co offre les coffrets Touche de romance et Rituel complet pour le bain

La marque québécoise Soja & Co a elle aussi pensé à un cadeau spécial pour l’occasion, décliné sous la forme de deux coffrets – Touche de romance et Rituel complet pour le bain. Bougie, lait de bain eucalyptus, bouleau et avoine, bain moussant ainsi qu’un exfoliant à lèvres 100 % naturel font partie des produits qui sont inclus. À noter qu’on peut aussi ajouter une note personnalisée aux coffrets (écrite à la main) en sélectionnant l’option cadeau lors de l’achat.

Prix : 49 $ (Touche de romance) ou 90 $ (Rituel complet pour le bain), en ligne ou dans les points de vente

Laila Maalouf, La Presse

Dites-le avec des fleurs

PHOTO FOURNIE PAR L’ATELIER VÉGÉTAL Un bouquet qui ne fanera pas !

Pour faire changement du fameux bouquet de roses rouges très souvent offert à la Saint-Valentin, pourquoi ne pas opter pour un joli arrangement de fleurs séchées ? Situé à Montréal, l’Atelier végétal propose une variété de bouquets composés de fleurs locales ou sauvages. Une touche de nature et de couleurs que l’être cher pourra ajouter à son décor sans redouter le moment où les pétales se faneront.

À partir de 40 $, en ligne

Véronique Larocque, La Presse

Des mots d’enfant

PHOTO VINCENT CASTONGUAY, FOURNIE PAR MARLONE Le recueil de mots d’enfant de Marlone

Les enfants grandissent vite, diront bon nombre de parents. Pour figer dans le temps quelques bribes de leur quotidien, l’entreprise montréalaise Marlone a créé un mignon recueil dans lequel on peut inscrire les premiers mots de son tout-petit, mais aussi les formulations rigolotes ou attendrissantes qu’il invente. Que l’enfant rebaptise la gouache de la « peinture à bouette » ou qu’il préfère avoir « quelques deux » biscuits plutôt que quelques-uns, ces petites perles transcrites sur papier se transformeront en doux souvenirs. Un cadeau idéal pour les jeunes parents un brin nostalgiques à qui vous souhaitez faire plaisir.

14 $, en ligne

Véronique Larocque, La Presse

Un peu de magie

PHOTO FOURNIE PAR L’ABSINTHERIE DES CANTONS Le gin Panoramix

Créez un peu de magie lors de votre soirée en amoureux avec le gin Panoramix. Distillée par l’Absintherie des Cantons, cette boisson qui met en valeur différentes épices boréales peut changer de couleur. Lorsqu’on le mélange avec un tonique ou un citron, le gin passe du bleu indigo au rose lilas… Tadam ! Magie !

49,75 $, à la SAQ

Véronique Larocque, La Presse

Regard vers l’avenir

PHOTO FOURNIE PAR BCUIT MTL La boîte d’amour de Bcuit Mtl

Qu’est-ce que l’avenir réserve à votre douce moitié ? Un massage ? Un voyage ? Un mariage ? À vous de décider. Pour le lui annoncer, les biscuits de fortune de Bcuit Mtl peuvent vous aider. Ces sucreries faites à la main à la vanille, à la fraise, à la cannelle ou à la cerise peuvent cacher des messages personnalisés. Vous manquez d’inspiration ? Des textes bienveillants, inspirants, drôles, cocasses et même coquins ont déjà été imaginés par Bcuit Mtl. Ceux-ci sont par ailleurs bilingues et non genrés.

À partir de 55 $ pour une boîte de 25 biscuits, en ligne

Véronique Larocque, La Presse