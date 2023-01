Cette rentrée hivernale marque le retour de grandes plumes qu’il fera bon retrouver. Voici 10 romans à ne pas manquer au cours des prochains mois.

Fille en colère sur un banc de pierre, Véronique Ovaldé

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Fille en colère sur un banc de pierre, Véronique Ovaldé

La famille, les regrets, les fautes impardonnables, les liens rompus… Voici seulement quelques-uns des thèmes que l’écrivaine française sonde à travers le récit d’une femme qui retourne dans l’île de son enfance, après la mort de son père et des années d’éloignement. Au travers des retrouvailles entre sœurs, on découvre petit à petit la tragédie qui a fait imploser leur clan. Une incursion captivante sur les dérives de la rivalité sororale.

Flammarion (janvier)

Au plus beau pays du monde, Tahar Ben Jelloun

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Au plus beau pays du monde, Tahar Ben Jelloun

Celui qui a remporté le prix Goncourt en 1987 (pour La nuit sacrée) nous offre ici un voyage dans son pays natal, le Maroc. Entre Casablanca, Tanger et Fès, l’écrivain franco-marocain peint le portrait d’un pays polyglotte et multiculturel, où les personnages et les histoires se succèdent pour construire une vaste fresque sociale qui s’étend sur plusieurs siècles.

Seuil (janvier)

Terminus Malaussène, Daniel Pennac

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Terminus Malaussène, Daniel Pennac

C’est le dernier volet de la saga Malaussène, que l’auteur a choisi d’ériger en une apocalypse hilarante pour les fans de la célèbre tribu. Benjamin Malaussène et sa bande de frères et sœurs auront encore une fois affaire à la reine Zabo, ainsi qu’à une panoplie de personnages inégalables. Un point final qui se veut grandiose, pour conclure une œuvre mythique entamée il y a plus de 30 ans.

Gallimard (février)

Franz Kafka ne veut pas mourir, Laurent Seksik

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Franz Kafka ne veut pas mourir, Laurent Seksik

Ce roman suit les destins croisés de trois personnages phares de la vie de Franz Kafka. Il y a sa compagne, Dora Diamant, sa sœur Ottla et l’étudiant en médecine qui est devenu son ami, Robert Klopstock. L’auteur des Derniers Jours de Stefan Zweig retrace ainsi les chemins qu’ils ont empruntés, en parallèle à la grande histoire, pour revenir sur l’existence et l’œuvre du grand écrivain.

Gallimard (février)

Une archive, Mathieu Lindon

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Une archive, Mathieu Lindon

L’écrivain et journaliste se fait ici l’archive vivante de son père, Jérôme Lindon, qui a été directeur des éditions de Minuit de 1948 jusqu’à sa mort, en 2001. Si l’on découvre avant tout sa famille d’auteurs – Samuel Beckett, Marguerite Duras, Jean Echenoz… –, c’est également l’enfance d’un fils ayant grandi entouré de livres qui se dessine. Un portrait familial intime, parfois drôle, sur l’amour des écrivains et de la littérature.

P.O.L (février)

Les femmes du bout du monde, Mélissa Da Costa

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les femmes du bout du monde, Mélissa Da Costa

Après avoir obtenu un grand succès pour ses trois romans précédents (dont Tout le bleu du ciel), Mélissa Da Costa nous entraîne en Nouvelle-Zélande. Une Parisienne en quête de rédemption se réfugie dans un camping géré par une mère et sa fille. Au cœur d’une nature sauvage et de la mythologie maorie, elle va apprendre à se libérer du poids du passé.

Albin Michel (mars)

Offenses, Constance Debré

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Offenses, Constance Debré

Le roman précédent de Constance Debré, Nom, avait signé la fin d’un cycle autobiographique en racontant l’histoire de ses parents. L’ancienne avocate, qui a tout lâché à 40 ans pour écrire des livres, raconte ici un meurtre, commis par un jeune homme dans une banlieue française – prétexte pour aborder la question de l’autre, comment on le fabrique et ce qu’il dit de nous-mêmes. Une voix puissante, qui est devenue incontournable dans le paysage littéraire français.

Flammarion (mars)

Le silence et la colère, Pierre Lemaitre

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le silence et la colère, Pierre Lemaitre

Pierre Lemaitre poursuit son exploration du XXe siècle avec un roman social dans la lignée du Grand Monde. Il y est question, entre autres, d’un ogre de béton, d’une vilaine chute dans l’escalier, d’une affaire judiciaire relancée, de la mort d’un village, d’une grossesse problématique… et aussi de trois histoires d’amour. Un récit ambitieux à la hauteur de ses précédents.

Calmann-Lévy (mars)

Crépuscule, Philippe Claudel

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Crépuscule, Philippe Claudel

Dans une bourgade anonyme, le curé est retrouvé mort, la tête fracassée par une pierre ; un policier enquête, entouré de personnages qui semblent jouer le rôle principal d’une tragédie. Les fantômes du passé se réveillent alors que se dénoue une intrigue entre suspense et rebondissements, doublée d’une grande réflexion sur nos errements contemporains – et signée d’une grande plume.

Stock (mars)

Sans compter, Philippe Djian

PHOTO WITI DE TERRA, FOURNIE PAR FLAMMARION Philippe Djian

Philippe Djian n’a pas son pareil pour nous faire naviguer en eaux troubles, avec ses personnages tordus qui se retrouvent dans des situations inextricables. Entre une femme qui disparaît, un homme qui meurt bizarrement et un personnage qui s’avère bien plus dangereux qu’il n’en a l’air, un jeu de collusion douteux se profile à mesure qu’on plonge dans le piège que nous tend le romancier. Intrigant.

Flammarion (avril)