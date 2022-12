Nos éditorialistes vous proposent trois ouvrages marquants de la dernière année.

État de terreur

State of Terror (État de terreur) Louise Penny et Hillary Rodham Clinton (traduit de l’anglais par Lori Saint-Martin et Paul Gagné) Flammarion Québec 480 pages

Je ne suis pas la plus grande fan de polars, mais j’ai dévoré d’une traite État de terreur. Pour la plume haletante de Louise Penny qui glisse une touche québécoise dans cette histoire de complot terroriste international. Mais beaucoup, aussi, pour les jeux de coulisses politiques qui nous mènent des recoins secrets du Capitole jusqu’aux montagnes de l’Afghanistan, en passant par… les Cantons-de-l’Est. Sur la trace de la secrétaire d’État Ellen Adams, qui vole d’une rencontre avec le Grand Ayatollah d’Iran à un entretien avec le président russe, on sent toute l’expérience de celle qui a vraiment été cheffe de la diplomatie américaine.

Avoir et se faire avoir

Avoir et se faire avoir Eula Biss, traduit de l’anglais (États-Unis) par Justine Augier Rivages 280 pages

À partir de l’achat de sa maison, Biss — issue comme son mari d’un milieu peu favorisé — se questionne sur la notion de privilège qui vient avec le statut de propriétaire. Chaque geste, chaque dépense déclenche une réflexion originale et stimulante. J’ai découvert une voix singulière que je classerais dans la même famille que d’autres écrivaines que j’adore : Deborah Levy, Joan Didion, Rebecca Solnit… Je recommande ce livre à tout le monde, ex ou futur propriétaire, et même aux éternels locataires. C’est un essai hyper accessible qui fait réfléchir.

De la tyrannie — Vingt leçons du XXe siècle

De la tyrannie — Vingt leçons du XXe siècle Timothy Snyder (traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat), illustré par Nora Krug Éditions Gallimard 128 pages

L’adaptation graphique de l’essai De la tyrannie, de l’historien américain Timothy Snyder, a permis de ramener ce « guide de résistance » à l’avant-scène. Tant mieux. C’est l’un des plus brillants ouvrages ayant été publiés au cours des dernières années en réaction à la montée en puissance du populisme autoritaire et à l’érosion de la démocratie. Le livre se décline en 20 leçons tirées de l’histoire européenne du XXe siècle, qui nous a appris que « les sociétés peuvent se disloquer, les démocraties sombrer ». On peut éviter que l’histoire ne se répète, croit l’auteur de ce livre tonifiant. Sa solution : se plonger dans l’histoire, en tirer des mises en garde et s’en instruire.