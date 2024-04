Les mangas déferlent en grand nombre sur les tablettes québécoises. Comment faire son choix ? Voici notre sélection de séries et de titres récemment sortis.

La théorie du K. O. : une quête à coups de poing

PLANCHE TIRÉE DE LA THÉORIE DU K. O.

Certes sorti il y a quelques mois déjà, ce manga très bien exécuté vaut la peine d’y mettre un coup de projecteur. Élevée sur une île isolée par un maître d’arts martiaux, Beck voit ce dernier disparaître du jour au lendemain. Démunie, la voici contrainte de se lancer sur les routes d’un monde extérieur qui lui est inconnu, ravagé par les pandémies et sous le contrôle de grandes sociétés pharmaceutiques. Pour retrouver des informations sur son mentor, Beck devra monter sur les rings de diverses ligues d’arts martiaux mixtes, officieuses ou officielles. Un design de personnages à la Street Fighter, une ambiance violente et cyberpunk à la Gunnm, un dessin très mature et une histoire à rebondissements : la série frappe fort avec de beaux atouts. Le grand format et des planches de dessin d’artiste colorisées en bonus justifient un prix plus élevé que la normale, mais constituent un bon choix pour la mise en valeur de protagonistes attachants.

La théorie du K.O. Mathieu Reynès Vega Dupuis Seinen (adultes)

Tome 1 (série en cours) 8/10

Fermat Kitchen : calculs et spatules

PLANCHE TIRÉE DE FERMAT KITCHEN

Passionné par les chiffres et les mathématiques, le jeune Gaku brille de mille feux dans son établissement scolaire. Jusqu’à ce qu’une débandade lors d’un prestigieux concours international le réduise au rang d’indésirable. Privé de sa bourse d’études, il verra toutefois une autre porte s’entrouvrir malgré cet échec cuisant : Kai Asakura, prodige culinaire précoce, décèle dans le jeune déchu un talent pour apprêter les aliments, notamment lorsqu’il recourt à ses connaissances mathématiques face aux chaudrons. Une éventuelle alliance qui s’annonce pleine de défis. Même si l’application de formules de calcul à la gastronomie semble un peu tirée par les cheveux et relativement obscure, les personnages et l’histoire demeurent toutefois sympathiques et permettent de faire quelques belles découvertes culinaires, comme le poisson-tuile ou l’ochazuke (riz infusé au thé vert). La finesse du dessin et le rendu des aliments enrobent bien le tout.

Fermat Kitchen Yûgo Kobayashi Mangetsu Tout public Tomes 1 et 2 (série en cours) 7/10

7/10

The World Is Dancing : philosophie de la danse

PLANCHE TIRÉE DE THE WORLD IS DANCING

Engagé dans la troupe de théâtre de son père, Oniyasha se pose bien des questions. Qu’est-ce qui nous fascine dans les mouvements du corps ? Quels sont les secrets de la grâce de la danse, pourquoi nous touche-t-elle à l’occasion, et nous laisse-t-elle de marbre en d’autres circonstances ? Englué dans ses pensées, il s’écarte de son héritage familial tout tracé pour se lancer dans une quête aux forts accents philosophiques. En somme, à quelle fin est destiné le corps de l’être humain ? Sa rencontre avec une femme démunie le fera franchir un premier palier. Ce manga au thème culturel retrace le parcours du créateur historique du théâtre nō, art de la scène traditionnel où costumes, masques, musique et gestuelle codifiée jouent un rôle primordial. Sous ses airs de légèreté, il pousse à la réflexion et à la découverte, même s’il ne faut pas espérer y voir un récit historique. Le grand format est un plus, mais le papier légèrement jaunâtre... pas particulièrement.

The World is Dancing Kazuto Mihara

Vega Dupuis Tout public

Tome 1 (série en cours) 6,5/10

La manche rouge : Corée colorée

PLANCHE TIRÉE DE LA MANCHE ROUGE

Une fois n’est pas coutume, allons faire un tour du côté de la Corée, avec ce manhwa publié 100 % en couleur. À l’origine, cette histoire inspirée de faits historiques fut publiée sous forme de romans à succès, avant d’être adaptée en webtoon (bande dessinée en ligne). La voici désormais transposée sur planches imprimées, avec une légère touche shojo (manga plutôt orienté pour les adolescentes). Au cœur de l’histoire, Deokim, une jeune apprentie orpheline élevée à la cour du roi, au XVIIIe siècle. Son talent en calligraphie, autant que son caractère indiscret et allumé, parvient jusqu’à l’épicentre de l’entourage monarchique, au point qu’elle se fera muter au service du dauphin du roi, redouté de tous. La multiplication des personnages et le manque de repères sur la culture coréenne d’époque peuvent brouiller quelque peu la lecture, qui reste agréable avec de petits zestes humoristiques réussis. Ce qui retient l’attention reste surtout la haute qualité des dessins et la colorisation éclatante, mettant très bien en valeur décors, personnages et vêtements. Même si l’histoire ne nous accroche pas, cela reste un régal pour les yeux.