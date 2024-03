Maxime Gervais L’humour niaiseux, c’est du sérieux

Un peu plus d’un an après la dissolution de son groupe les Pic-Bois, qui laissait dans le deuil de fidèles et fervents admirateurs, Maxime Gervais présente Big Max, son premier spectacle solo. Rencontre avec un humoriste qui ne connaît pas l’emplacement de la pédale de frein.