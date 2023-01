Son titre l’indique : Côté Eve, le premier spectacle solo d’Eve Côté, cherchera à nous expliquer qui elle est vraiment. On connaît plusieurs facettes de l’humoriste, chroniqueuse radio, animatrice de télévision et moitié du duo Les Grandes Crues. Place maintenant au côté plus personnel d’Eve Côté.

« On va avoir droit au côté Eve et non au côté soulasse qu’on a présenté avec les Grandes Crues », lance Eve Côté en s’esclaffant. À quelques semaines du lancement officiel de sa première tournée solo, l’humoriste rayonne. « Je suis contente, lance-t-elle. Enfin, j’ai mon projet auquel je rêve depuis toute jeune. Quand je suis partie de Gaspé, c’est ça que je voulais faire. J’ai l’impression d’arriver. »

Le chemin vers ce moment rêvé a été à la fois rapide et plein de détours. Eve Côté est sortie de l’École de l’humour en 2014. Depuis, une foule d’occasions se sont présentées à elle. Elle a écrit des chroniques, fait de la télé, et on peut l’écouter quotidiennement à la radio sur les ondes de Rouge FM. Un peu par hasard, au terme d’une soirée où elles ont partagé la scène, elle a formé avec Marie-Lyne Joncas le duo Les Grandes Crues. Mais après six ans de tournées… la pandémie est arrivée.

Tout le monde était couché dans son salon à se demander quoi faire de sa vie. Des fois, quand on est dans plein d’autres projets, il faut se souvenir de notre premier rêve. Pourquoi je suis venue à Montréal ? Ultimement, c’était pour me présenter sur scène en solo et raconter d’où je viens. Eve Côté

La genèse du spectacle n’est pas qu’une autre histoire de pandémie, où la pause forcée a mené à la création d’une œuvre. Il faut remonter bien plus loin pour comprendre pourquoi Eve Côté montera bientôt sur des scènes un peu partout au Québec. Depuis toujours, la Gaspésienne fait des blagues, elle qui a grandi entourée de « comiques ». Ces dernières années, elle a pris l’habitude de noter des anecdotes, des histoires drôles et d’archiver ces notes dans des boîtes. « Quand j’ai enfin eu le temps de réfléchir, de m’asseoir, d’ouvrir mes vieilles boîtes, j’ai vu où je m’alignais, raconte-t-elle. J’ai regardé tout ça et j’ai vu mon show. »

Fred Pellerin rencontre Amy Schumer

Eve Côté vient de la Gaspésie. Ça s’entend dans son « parler », ça se sent dans son humour. Ses racines, dont elle est manifestement fière, sont la base de son spectacle. Pour présenter qui elle est, Eve Côté raconte d’où elle vient. Elle décrit cela comme « un devoir de mémoire ».

Je ne me suis pas construite seule. Je parle du monde dans lequel j’ai été élevée. Dans ce que je fais, il y a un côté très terroir. On entre dans la Gaspésie des années 1990. Eve Côté

« Quelqu’un m’avait comparée à un mix de Fred Pellerin et d’Amy Schumer. C’est beaucoup, mais ça montre bien ce que je fais. »

Elle a collaboré avec Danis Durocher et Jean-Christian Thibodeau, qu’elle connaît du monde de la radio, pour l’écriture de ce premier spectacle. Autre collaborateur : son frère, avec qui elle s’est isolée pendant une semaine pour « créer l’ambiance » qui traduirait le monde dans lequel ils ont grandi.

Côté Eve ne sera pas un spectacle de stand-up classique, « avec un tabouret et une bouteille d’eau ». L’humoriste prévoit des numéros de performance et un décor qui lui permettra de mieux raconter ses histoires. Cette théâtralité, elle la souhaitait sans pouvoir tout à fait la visualiser. Joël Legendre, qui se charge de la mise en scène, a concrétisé ses envies.

Seule

Parce qu’elle a fait ses premières armes en duo, Eve Côté a dû réapprendre à être seule devant son public. « Il y a une espèce de liberté là-dedans. Tu te lances et tu as les deux mains sur le volant. Si tu décides de virer à gauche, ça n’influence personne. » Ce plein contrôle l’exalte, même si le retour en solo l’a rendue fébrile les premières fois, au moment de roder son spectacle. « Au début, je me disais “Marie-Lyne, tu es où ?”, mais après même pas un mois, j’ai vu que la Eve qui a fait de la tournée et plein de projets n’est plus celle qui est sortie de l’école. »

Eve Côté s’est assez vite rendu compte de tout ce que l’expérience accumulée ces dernières années lui apporte. « Ça a bâti ma confiance », dit-elle.

Quand je suis arrivée [dans le milieu de l’humour], j’avais des aspirations, mais je n’étais pas outillée. Une marche à la fois, j’ai pris le temps de me déposer les deux pieds solidement. En ce moment, je me sens très solide et j’ai hâte de présenter ça. Eve Côté

L’humoriste n’a pas froid aux yeux. Son retour s’est fait à coups de demi-heure sur scène (plutôt que de numéros de quelques minutes), puis de soixante minutes, avant de présenter le spectacle complet en rodage. « Tant qu’à me garrocher dans le lac, je ne fais pas juste me tremper l’orteil, je me criss la tête dedans », lance-t-elle, son langage coloré mettant en images ce dont elle nous parle.

Elle présentera finalement une heure et quart de spectacle. « Je me considère privilégiée d’être dans une génération de femmes humoristes fonceuses, fortes et féministes, qui sortent leurs shows en même temps, en se disant mutuellement bravo, dit-elle, en référence à Maude Landry et à Christine Morency. On est dans une époque où des femmes sortent leurs spectacles et c’est normal. On ne dit pas “Oh, mon Dieu, une femme humoriste”. »

Au Lion d’or les 31 janvier et 1er février. En tournée québécoise jusqu’en mars 2024.