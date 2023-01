Amazon mise sur l’humour pour percer le marché québécois. Après LOL : Qui rira le dernier ?, le géant américain s’allie à Juste pour rire pour offrir quatre soirées de stand-up non censurées qui atterriront sur Prime Video en février.

Intitulée Pour un soir seulement, cette série de cartes blanches réalisée par Christian Lalumière (Martine à la plage, La fièvre du ballroom) a été tournée dans quatre lieux complètement différents l’été dernier. Chaque épisode rassemble une brochette d’humoristes autour d’un animateur et, surtout, d’une thématique particulière.

Enregistré au Centre culturel Morrin, au cœur du Vieux-Québec, l’épisode de P-A Méthot réunit Billy Tellier, Silvi Tourigny, Pascal Cameron, Yannick De Martino, Mathieu Cyr et Cathy Gauthier dans une ambiance de société secrète, capes et masques inclus. De son côté, Dominic Paquet nous plonge, avec l’aide de Mélanie Ghaminé, Réal Béland, Maxim Martin, Mélanie Couture et Alexandre Barrette, dans l’environnement hawaïen tropical du Coconut Bar de Trois-Rivières, alors que Rachid Badouri souligne son 11e anniversaire de mariage au Centre des sciences de Montréal, entouré d’amis comiques comme Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Émile Khouri et Eddy King, qui interrompent la réception pour livrer leurs toasts. Enfin, Mariana Mazza, toute de lycra vêtue, propose une gala de lutte et d’humour aux Foufounes électriques, avec Korine Côté, Katherine Levac et Simon Delisle.

L’incursion d’Amazon en humour n’est pas fortuite, explique Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire. « Ils ont compris, en étudiant le marché, que l’humour, c’est très, très fort au Québec. Les gens adorent en regarder. Ils croient que c’est avec l’humour qu’ils vont convaincre le plus grand nombre de Québécois de s’abonner », indique le producteur exécutif du nouveau rendez-vous.

Prime Video n’est pas l’unique plateforme étrangère à parier sur l’humour pour séduire les Québécois. À défaut d’offrir des séries de fiction originales conçues chez nous, Netflix relaie la captation de quelques one-man-shows locaux, dont celui de Matthieu Dufour au Centre Bell.

Une « tape sur l’épaule »

Les investissements d’Amazon dans l’humour fleurdelisé réjouissent les animateurs de Pour un soir seulement. Pour Rachid Badouri, qui participe également au grand jeu comique LOL : Qui rira le dernier ?, qui obtient beaucoup de succès sur Prime Video depuis sa sortie en début d’année, il s’agit d’une « belle tape sur l’épaule ».

« Amazon a rapidement vu qu’il y avait une mine d’or d’humoristes au Québec. Ils ont vu qu’il y avait de grands consommateurs d’humour. Ils ont tout de suite misé là-dessus. C’est cool. J’aime ça. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Rachid Badouri

Dominic Paquet s’est récemment rendu compte du rayonnement exceptionnel du service de vidéo en continu, en recevant des échos favorables d’adolescents, une tranche du public qui délaisse la télévision traditionnelle.

« Quand le jeune de mon ex a appris que j’allais être sur Prime [Video], pour lui, c’était la grosse affaire. Sa génération est habituée aux plateformes. Ses amis savaient que j’étais en humour, mais ils ne m’avaient jamais vu. Que j’aie vendu 200 000 billets ? Meh. Mais que j’aie un show sur Prime Video ? Fucking right ! »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Dominic Paquet

Sans censure

Pour un soir seulement propose des monologues en version intégrale, sans censure. P-A Méthot et Mariana Mazza, qui aiment parsemer leurs numéros de sacres, ont beaucoup apprécié cette liberté.

« Souvent, quand tu écris des trucs pour des médias mainstream, ou quand tu fais des galas, il y a 22 avocats qui vérifient tout ce que tu dis, explique P-A Méthot. Après, tu passes à la télé, pis t’as des bips à tour de bras aussitôt que tu dis quelque chose qui sort un peu du cadre. Avec ce projet, on n’avait rien de tout ça. On avait le lousse de faire ce qu’on voulait, de traiter des sujets qu’on voulait. »

« Avant qu’on commence à tourner, j’ai dit aux invités : “Lâchez-vous. Amusez-vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Déchaînez-vous s’il faut !” Parce qu’avec Prime [Video], les gens choisissent de regarder ou pas. Ce n’est pas comme passer à TVA un dimanche soir à 20 h », ajoute le raconteur.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE P-A Méthot

Même son de cloche chez Mariana Mazza, qui s’exprime sans aucune retenue dans l’émission. « J’ai pris un numéro assez vulgaire, signale-t-elle, sourire en coin. C’était voulu. J’avais envie d’en profiter. »

« Des fois, c’est très emmerdant d’être bipés, poursuit-elle. On nous dit : ‟Soyez vous-mêmes.” Mais après, on nous coupe. Amazon ne nous a jamais dit quelque chose. Juste pour rire n’a jamais remis en question nos concepts. On n’a jamais eu d’appels du genre : ‟Cette phrase-là, il faudrait que tu l’enlèves.” On a pu dire tout ce qu’on voulait. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Mariana Mazza

« Ce qui est enrageant des bips, c’est que ce n’est qu’à l’humour que ça s’applique, observe Dominic Paquet. Quand tu écoutes une série dramatique, ça sacre au quart de tour. Tu regardes une scène, et c’est comme : ‟Tabarnak, pourquoi tu ne lui as pas mis les menottes, câlice d’esti ?” Ça, c’est correct. Mais en humour, un ‟tabarnak” bien placé qui ajoute au gag, c’est non. On trouve ça vulgaire. »

Partenaire respectueux

Format 100 % québécois, Pour un soir seulement émane des bureaux de Juste pour rire. « On s’est demandé : comment est-ce qu’on peut présenter des numéros de stand-up différemment ? Comment est-ce qu’on peut consommer l’humour de manière différente ? », résume la productrice Françoise Poirier-Charrette.

Amazon s’est avéré un partenaire idéal pour mener le projet à terme. « On dit souvent des Américains qu’ils mettent leurs gros sabots, etc. Mais ils ont été géniaux et vraiment respectueux, affirme Émilie Corriveau, co-conceptrice de l’émission et directrice du développement chez Juste pour rire francophone. Ils nous ont dit : ‟Vous savez ce que vous faites. Vous connaissez l’humour au Québec. Vous connaissez vos artistes mieux que nous. Allez-y !” Ils ont été très humbles. »

Pour un soir seulement atterrit sur Prime Video le vendredi 10 février.