MC Gilles aura son Ă©mission au 98,5

L’annonce de l’arrivée de Philippe Cantin dans le fauteuil actuellement occupé par Patrick Lagacé au 98,5 a complètement éclipsé une autre annonce. En plus d’assurer une présence au quotidien dans le retour à la maison, MC Gilles présentera une toute nouvelle émission le vendredi de 18 h 30 à 20 h. Il s’agit d’un résumé de la semaine qui sera fait à partir de moments radiophoniques du 98,5 et d’observations plus personnelles de l’homme à l’éternel chapeau de cowboy. Avec MC Gilles, on peut imaginer que cette émission ne se prendra pas au sérieux et qu’elle aura pour but de conclure la semaine dans la bonne humeur. Avis aux animateurs et aux chroniqueurs du 98,5, tout ce que vous allez maintenant dire pourrait se retourner contre vous.

Un avant-goût de l’été sur ICI Première

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Rose-Aimée Automne T. Morin

La saison régulière d’ICI Première prend fin le 21 juin, mais déjà des bruissements me parviennent aux oreilles. Rose-Aimée Automne T. Morin présentera une émission intitulée Ralentir. Comme son titre l’indique, elle et ses invités nous diront comment, dans le monde effréné où nous vivons, il faut apprendre à aller moins vite. De son côté, Catherine Richer présentera Phénoménal, une série sur les grands phénomènes culturels. Disons que notre époque est un grand fournisseur de tendances, à commencer par les téléréalités. De plus, Evelyne Charuest remplacera Pénélope McQuade dans la tranche de 9 h à 11 h 30, et Marie-Louise Arsenault présentera des séries d’entretiens avec des politiciens et des écrivains. Parmi les retours souhaités, notons celui de Jean-Sébastien Girard à la barre de JS Tendresse. Ça tombe bien, on annonce une tournée pour Michèle Torr au Québec.

VĂ©ronique et les Fantastiques en mode 100Â % musique francophone

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE VĂ©ronique Cloutier

Rouge FM a récemment annoncé que son émission du retour à la maison, Véronique et les Fantastiques, animée par Véronique Cloutier, offrira une programmation musicale cent pour cent francophone. Est-ce que cela veut dire que nous aurons droit à davantage de chansons anglophones dans les autres émissions ? « Mathématiquement, on pourrait, m’a répondu un porte-parole de Bell Média. Dans ce cas-ci, cette initiative n’affecte pas la densification de chansons anglophones ailleurs dans la programmation. Rouge FM respecte les règles de radiodiffusion avec 55 % de musique francophone entre 6 h et 18 h et un minimum de 65 % de musique francophone sur l’ensemble de la semaine. » On verra bien si ce diffuseur tiendra ses promesses. En attendant, saluons cette initiative qui devrait faire des petits.

Une série balado percutante sur les thérapies de conversion

Depuis 2022, les thérapies de conversion sont interdites au Canada. Pourtant, ces pratiques qui visent à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne continuent d’exister. Le réalisateur Jocelyn Lebeau a créé une percutante série balado de sept épisodes qui sera offerte à compter du 8 avril sur OHdio. Dans le premier épisode de Fais un homme de toi – thérapies de conversion, on rencontre Gabriel qui, à l’aube de l’adolescence, a subi ce type de « thérapie » par l’intermédiaire de la communauté religieuse dont faisait partie sa mère. « Ce n’est pas parce qu’il y a un démon en toi que tu es le démon ! » C’est ainsi qu’on a expliqué à Gabriel qu’il fallait faire sortir le « diable » qui était en lui. Cela a pris la forme d’un exorcisme. Je ne vous en dis pas plus. C’est troublant, bouleversant, mais ô combien pertinent. À écouter sans faute.

La radio n’a pas d’âge

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Un sondage démontre que 56 % des gens de 18-34 ans écoutent la radio en direct au cours de la semaine.

Le sondage Léger présenté annuellement à l’émission Dans les médias est un riche indicateur de nos habitudes en matière de consommation des médias. Parmi les faits saillants dévoilés il y a quelques jours, on apprend que la radio continue de plaire de manière quasi égale à tous les groupes d’âge. Chez les 18-34 ans, 56 % d’entre eux l’ont écoutée en direct au cours de la semaine précédant la collecte pour s’abreuver d’actualité, alors que le score est de 66 % pour les 35-54 ans et 63 % pour les 55 ans et plus. Cet équilibre n’a rien à voir avec celui des bulletins de nouvelles de la télévision, qui attirent 38 % des 18-34 ans contre 85 % des 55 ans et plus.

Stingray à la défense des radios locales

Quand on évoque le nom de Stingray, on pense immédiatement à la diffusion de musique en continu. Mais cette entreprise canadienne située à Montréal est également propriétaire d’une centaine de stations de radio. Face à la crise qui secoue les médias canadiens, Stingray a pris l’initiative de faire une intervention auprès du gouvernement fédéral pour défendre les intérêts de la radio locale. Avec d’autres réseaux de radios locales (Acadia Broadcasting, Arsenal Média, Bayshore Broadcasting, Central Ontario Broadcasting, Golden West Broadcasting, etc.), Stingray demande un engagement d’Ottawa visant à investir au moins 70 % des dépenses publicitaires du gouvernement dans les médias locaux (radio, télévision, presse écrite, médias numériques). On propose également l’instauration d’un crédit d’impôt minimal de 20 % pour encourager les annonceurs à privilégier l’achat de publicités dans les médias canadiens. « Il y a quelques années, le gouvernement fédéral injectait 90 % de son budget publicitaire dans les médias canadiens. Aujourd’hui, 80 % vont aux géants du numérique, déplore Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. C’est le GAFAM [Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft] qui empoche. Il faut changer ça. »

Des productions de Radio-Canada se démarquent

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Louise Arsenault est à la barre de l’émission Tout peut arriver, à Radio-Canada.

Le gala des New York Festivals Radio Awards récompense les meilleures productions radiophoniques provenant des quatre coins du monde. Pas moins de sept créations de Radio-Canada font en ce moment partie de la sélection (la « courte liste »). Parmi les émissions, on retrouve Tout peut arriver, le rendez-vous incontournable du samedi sur Ici Première, Janette et ses perles de sagesse, de même qu’Entre Carole et Lewis, émission de Carole Laure et Lewis Furey sur ICI Musique (en toute transparence, je dois préciser que j’ai collaboré à cette production). Du côté des balados, Ça s’explique, Ma version des faits : le cas Claude Larouche, Redoutables : les grands crimes en récit et Résistance ont aussi été retenues. On en saura plus lors du gala du 16 avril prochain.