Qui es-tu, toi l’animateur démasqué ? Qui es-tu ?

La dernière frasque de Guillaume Lemay-Thivierge, qui a publié vendredi une vidéo controversée contenant un « gag » à connotation raciste, lui a coûté son contrat d’animateur de Chanteurs masqués, un poste qu’il occupait depuis trois ans, selon des informations relayées par Le Journal de Montréal (TVA ne m’a pas répondu).

Le réseau TVA avait pourtant confirmé, à la fin février, que Guillaume Lemay-Thivierge renfilerait son chic costume de maître de cérémonie pour la quatrième saison de l’émission la plus regardée du petit écran québécois, avec ses 1,9 million de fidèles. Cette décision a été cassée après la grogne populaire causée par la vidéo éphémère de l’animateur vedette de 48 ans, qui renfermait une allusion peu subtile à l’expression « travailler comme un N ».

Coanimateur invité à Tout le monde en parle dimanche soir, Pierre-Yves Lord a été à la fois cinglant et élégant en qualifiant cette blague d’extrêmement « violente, blessante et dégradante envers les communautés Noires et afrodescendantes ».

Digne, calme, mais ferme, Pierre-Yves Lord n’a jamais prononcé le nom de Guillaume Lemay-Thivierge, se référant plutôt à une « personnalité québécoise » qui a élaboré cette mise en scène forestière pas drôle du tout.

« Je trouve que ça n’a aucun sens, en 2024, de s’amuser avec ce mot et d’en faire des blagues », a ajouté Pierre-Yves Lord, en précisant que ce type de propos ne s’inscrivait pas dans « le Québec qui nous ressemble ».

Difficile de le contredire sur ce point ; Pierre-Yves Lord a visé au centre de la cible. Cette polémique a grondé tout le week-end et a enragé plusieurs membres connus de la communauté Noire du Québec, dont l’animatrice Varda Étienne, la chanteuse Sarahmée ainsi que les humoristes Eddy King et Erich Preach, qui ont atomisé la vidéo problématique sur les réseaux sociaux.

Cette vidéo malaisante, filmée par Guillaume Lemay-Thivierge lui-même, a été téléversée vendredi après-midi sur Instagram et dure une vingtaine de secondes. En balade dans le bois, l’ex-enfant acteur du film Le matou badine : « Des fois, la vie, c’est aussi de travailler. Travailler fort. Il y a une expression qui résume très bien, des fois, c’est de dire… j’ai un gros boulot. Un gros boulot », lance le quadragénaire barbu.

Guillaume Lemay-Thivierge enlace ensuite un bouleau (alerte au jeu de mots brillant !) sur lequel est gravé, en anglais, le mot « commençant par un N ». Le mot est bien visible à l’écran. Il n’apparaît pas là par accident. Et l’allusion à l’expression « travailler comme un N » paraissait plutôt claire.

Alerté par une amie affolée par le tourbillon de réactions négatives, Guillaume Lemay-Thivierge a retiré la première vidéo et en a diffusé une deuxième, samedi matin, où il offre ses excuses. « Sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants, jamais je n’ai vu ces lettres-là. Je suis vraiment désolé. Jamais je n’aurais fait un mauvais gag comme celui-là », a-t-il plaidé, les cheveux « couettés » et les yeux rougis.

C’est extrêmement dur de croire que Guillaume Lemay-Thivierge, qui travaille également comme réalisateur en télévision, n’a pas remarqué l’insulte gravée dans l’écorce de l’arbre, qu’il tapote de sa main gauche. C’est aussi un sacré coup du hasard que l’animateur soit tombé sur le seul bouleau de toute la forêt qui arborait un mot-poubelle sur son tronc. Vite, je vais te prendre un 6/49 !

Afin de juguler la crise médiatique qui enflait, Guillaume Lemay-Thivierge a contacté directement l’animateur Guy A. Lepage pour s’inviter, à la dernière minute, sur le plateau de Tout le monde en parle, ce qui lui a été refusé, selon mes informations.

« À la lueur de sa vidéo de très mauvais goût et avec une justification qui ne fait aucun sens, on ne voyait pas pourquoi lui offrir cette tribune. Pierre-Yves Lord a expliqué sa vision des choses en introduction et on partage entièrement sa position », indique le coproducteur de Tout le monde en parle, Guillaume Lespérance.

Le pire, c’est que depuis deux ans et demi, TVA a été très conciliant et tolérant envers les agissements erratiques de Guillaume Lemay-Thivierge, notamment pendant les disputes à propos du vaccin contre la COVID-19.

Pourtant, cet animateur est loin d’être indispensable au succès d’une production canon comme Chanteurs masqués, qui pourrait être animée par un cône orange (c’est toi, Mathieu Dufour ?) et le public n’y verrait que du feu.

Guillaume Lemay-Thivierge avait été averti de se tenir tranquille et de garder un profil bas après son étrange esclandre aux Gémeaux de septembre 2022, où il avait interrompu le gala pour régler des comptes avec Louis Morissette et Guy A. Lepage. Sur la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, son discours était décousu, confus et incompréhensible. Gros inconfort dans la salle.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Lors des Gémeaux de septembre 2022, Guillaume Lemay-Thivierge a interrompu l’animatrice Véronique Cloutier pour livrer un discours confus d’environ 3 minutes.

L’élastique de la patience de TVA a fini par péter, c’était une question de temps. Comment un réseau pouvait-il endosser des comportements bizarres et des blagues inappropriées de la part de l’une de ses étoiles les plus brillantes ? Ça devenait indéfendable, comme la quotidienne diffusée à la même antenne.

Pour le moment, la prochaine édition de Si on s’aimait encore, que Guillaume Lemay-Thivierge commente avec sa conjointe Émily Bégin, demeurerait dans la grille printanière de TVA, les lundis à 19 h, à partir du 29 avril. Pas de nouvelles, par contre, de la version régulière de Si on s’aimait, qui était prévue en septembre.

Ni TVA ni Guillaume Lemay-Thivierge n’ont répondu à mes demandes d’entrevue lundi. Guillaume Lemay-Thivierge n’a pas d’agent ou de relationniste de presse qui s’occupe de sa carrière. Il pourrait s’agir d’un investissement judicieux pour l’avenir : s’entourer de professionnels capables de prévenir un autre fiasco de relations publiques.

Perso, si j’étais Guillaume Lemay-Thivierge, je me cacherais dans une mascotte géante en croisant les doigts pour ne pas être démasqué avant 2047.