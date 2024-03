Le prochain livre de l’auteure à succès britannique Sophie Kinsella pourrait s’intituler : L’accro du shopping dépense ses jetons… pour rien.

La comédienne Joëlle Paré-Beaulieu a vidé ses poches pour s’approprier deux précieux colliers dans le magasin de Big Brother Célébrités, extrêmement achalandé dans les derniers jours. Comme le Sephora d’un centre commercial pendant la relâche scolaire, c’est l’enfer, tassez-vous.

Malgré ses achats judicieux et savamment planifiés, Joëlle a été incapable de sauver son allié des sept dernières semaines, le chevalier Daniel Savoie, qui a péri en duel contre le redoutable olympien Charles Hamelin.

Et ce fut une épreuve stressante, difficile et imprévisible entre le scénariste Daniel Savoie et l’athlète Charles Hamelin, deux des joueurs alpha de Big Brother Célébrités, qui se battaient pour a) revenir dans la maison et b) l’immunité pour la semaine prochaine.

Charles a remporté le défi de justesse, freinant le retour triomphal de Daniel, qui se tramait en catimini depuis une semaine.

Il ne manquait qu’un petit domino rouge pour que l’ingénieux et ambitieux plan orchestré par Joëlle, Daniel et leur nouvelle complice Frédérique Turgeon, qui a enfin allumé sur son exclusion de l’alliance pas de nom, se concrétise. Ç’aurait été digne d’un scénario hollywoodien si Daniel avait éclipsé Charles et suspendu le médaillon de protection à son cou.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS La comédienne Joëlle Paré-Beaulieu

Loyal et déterminé, Daniel souhaitait passer par la rédemption, il se disait 100 % prêt. Il a même utilisé son veto rouge pour épargner Joëlle, au lieu de se sortir lui-même du bloc d’élimination et ainsi gagner une semaine supplémentaire dans le jeu.

Joëlle a payé cher pour doubler le poids de son vote et annuler celui de l’humoriste Danick Martineau. Ce qui n’avait pas été prévu dans ce grand stratagème, c’est le retournement de veste de la créatrice de contenu Gabrielle Marion, qui a trahi son alliance pour garder Frédérique, dite Fredski, en place. Pour citer Gabrielle Marion : « je suis dans l’extrême interrogation et il se pourrait qu’à n’importe lequel moment, je chavire de bord ».

Et oui, Gabrielle a changé de côté, vous vous êtes trompés ! Danick Martineau et Charles Hamelin, qui forment l’incassable duo Batman et Robin, l’ont immédiatement relevé : « les filles sont ensemble », ont-ils déclaré sur le ton de ceux qui auraient résolu l’énigme la plus complexe du père Fouras à Fort Boyard.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS La créatrice de contenu Gabrielle Marion

Très content que Gabrielle Marion ait écouté son cœur plutôt que sa tête. On s’entend que les boys (Dave Morgan, Danick Martineau et Charles Hamelin) l’auraient jetée sous les roues de l’autobus à la première occasion.

Aussi, comme les règles de Big Brother Célébrités bougent pour les trois dernières semaines, la mini-révolte de Gabrielle n’affectera pas trop ses relations dans la maison. Dans les faits, la disparition du poste de patron torpille quasiment toutes les alliances mises en place.

Les six derniers concurrents compétitionnent maintenant pour leur propre survie dans ce que l’animatrice Marie-Mai a qualifié de séries éliminatoires de la téléréalité.

Le départ de Daniel Savoie, un participant impliqué et motivé, demeure crève-cœur. Le duo qu’il formait avec Joëlle était franchement plus intéressant à suivre que celui de Danick et Charles. Et contrairement à Dave ou à Gabrielle, Daniel ne se contentait pas de faire la plante verte dans la chambre mauve. Joëlle et lui ont visité 10 fois le magasin caché derrière les casiers. Pour planifier un coup fumant. Pour prévenir une attaque du clan adverse. Pour vérifier si des avantages avaient disparu.

Daniel et Joëlle ont même réussi à ramener Frédérique dans leur giron, elle qui a longtemps résisté à ce passage à l’Ouest en raison de sa loyauté envers Gabrielle, qui répétait pourtant tous ses secrets à Dave, Charles et Danick. Le sentiment de culpabilité a manifestement joué dans la tête de Gabrielle : comment aurait-elle pu congédier celle qui lui a fourni gratuitement, sans aucune demande en retour, la réponse à un rébus valant six jetons ?

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS L’athlète de patinage de vitesse Charles Hamelin

Il faut lui donner ça : Frédérique a bien incarné la candidate fâchée, frustrée et confuse par rapport à la suite des choses. On se serait quasiment cru aux Oscars, qui jouaient à l’autre poste, sur CTV.

Le téméraire Daniel Savoie, lui, a pris un énorme risque, le plus gros de cette saison qui connaît peu de temps morts grâce à l’enchaînement de twists que la production déploie. Ces revirements préviennent les longues séquences où une faction dominante plume l’autre sans possibilité de renverser la vapeur.

Daniel a posé un geste noble, courageux et périlleux. C’est ce qu’on aime voir à Big Brother Célébrités : des gens qui osent et qui orchestrent des stratégies machiavéliques, quitte à subir l’éviction. Joëlle a été beaucoup moins brave que Daniel en plaçant Jean Airoldi sur le bloc au lieu de Dave Morgan. Elle s’en mordra les doigts quand elle visionnera les épisodes.

C’est d’autant plus décevant que Daniel s’en va à l’aube de « l’ère des champions », où il aurait excellé. Comme dirait son personnage de hockeyeur Patrice Lemieux, Daniel Savoie avait le « condiment physique » et toutes les « opportunations » pour gagner le gros lot.