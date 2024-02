Rose Ouellette, alias La Poune, était lesbienne ! Beaucoup de gens l’ont appris mercredi, jour de la Saint-Valentin, par l’entremise d’un communiqué portant sur le spectacle La géante, qui lui rendra bientôt hommage.

Dans ce théâtre musical en cours de production, l’histoire d’amour que Rose Ouellette a connue pendant 40 ans dans le plus grand secret avec Gertrude Bellerive sera étalée au grand jour.

Première réflexion : quel joli coup d’éclat ! Depuis des mois, on entend parler de ce spectacle qui prendra l’affiche en juillet prochain, à Joliette, avant de partir en tournée. Et voilà que dans une vidéo, on découvre que cette histoire d’amour cachée sera l’une des dimensions de cette création originale.

Seconde réflexion : qui a permis aux concepteurs d’inclure cet aspect de la vie privée de Rose Ouellette ? On se contente de dire que Kathleen Verdon, petite-fille de Rose Ouellette, a « partagé » une photo tirée de sa collection personnelle où l’on voit les deux amoureuses au Théâtre National, temple de La Poune.

Est-ce que Kathleen Verdon, que certains ont connue lors de sa carrière en politique municipale – elle a fait partie du comité exécutif de Jean Doré –, dévoile un grand secret ? Pas du tout.

Le « milieu » artistique est au courant de cela depuis la nuit des temps. Plus récemment, certains journalistes et historiens ont furtivement évoqué la chose. En 2019, mon collègue Hugo Dumas, en parlant de l’émission Dans les pas de…, a écrit que Kathleen Verdon avait confié à Yves P. Pelletier, animateur de l’épisode consacré à La Poune, que sa célèbre grand-mère avait vécu en couple avec Gertrude Bellerive.

Au micro d’Aujourd’hui l’histoire, diffusé sur ICI Première, en 2021, Pierre Lavoie a fait référence à cette relation amoureuse. Au même moment, Robert Aird, historien et spécialiste de l’humour au Québec, invité par la Fondation Lionel-Groulx, a précisé que Gertrude Bellerive était la conjointe de Rose Ouellette.

La chose apparaît même au bas de la page Wikipédia de la fantaisiste.

Troisième réflexion : Rose Ouellette serait-elle heureuse de savoir que ce « secret » est aujourd’hui dévoilé ? Jusqu’à sa mort, en 1996, la reine du vaudeville québécois a habilement esquivé les questions sur le rôle que jouait cette femme dans sa vie. Pourtant, elles étaient inséparables. C’est ainsi que Gertrude est devenue la « secrétaire » de Rose.

Pourtant, dans sa famille, tout le monde le savait. Kathleen Verdon croit fermement que sa grand-mère, si elle avait été parmi nous aujourd’hui, parlerait plus ouvertement de son homosexualité. Avec le cran qui la caractérisait, je crois aussi que Rose Ouellette briserait ce silence.

Gertrude Bellerive s’est éteinte en 1971. Ses funérailles ont eu lieu à l’église Saint-Télesphore de LaSalle. Dans le numéro du 2 octobre, en page 7, un entrefilet fait état de la chose. On écrit que « La Poune n’a pu résister très longtemps à l’épreuve du service funèbre ».

Après quelques minutes, elle a quitté l’église « précipitamment » pour se réfugier dans une limousine en compagnie de deux amies. Cela en dit long sur sa douleur. Dans cet article, on parle de Gertrude comme étant la « grande amie et secrétaire » de Rose.

Combien de gens ont aimé en secret ceux et celles qui étaient présentés comme une « secrétaire », un « cousin », une « amie », un « partenaire d’affaires » ou une « ménagère » ?

Rose et Gertrude ont vécu en couple à partir des années 1930. Disons qu’à cette époque, dans le Québec puritain trempé d’eau bénite, il était très difficile d’afficher sa véritable nature. Plusieurs générations de gais et de lesbiennes ont vécu dans un placard fermé à double tour.

Les choses n’étaient pas plus roses dans les années 1950 et 1960. Certaines personnes qui ont vécu dans le secret regardent notre époque avec un certain ébahissement et profitent de cette ouverture. On l’a vu avec le coming-out tardif de Michel Louvain et de Serge Laprade.

En fait, j’ai une pensée pour Gertrude Bellerive. Rose avait son public « qui l’aimait et qu’elle aimait » comme elle l’a souvent répété. Elle pouvait vivre dans la lumière. Mais Gertrude a dû se contenter de l’ombre à tous les niveaux.

À partir de maintenant, elle ne sera plus la « secrétaire » de la patronne du National. Plus de 40 ans après sa mort, elle reçoit les titres qui lui reviennent, ceux de conjointe, d’amoureuse ou de blonde de Rose Ouellette.

L’annonce que contenait ce communiqué de presse a surpris beaucoup de gens. Qu’est-ce qui étonne au fond ?

Je vais vous dire ce qui me surprend le plus dans le concept de ce spectacle. C’est de savoir que Gabrielle Fontaine, alias Passe-Carreau, va troquer ses coquettes comptines pour la gouaille colorée de La Poune.

Comment celle qui chante « brosse, brosse, brosse, j’me brosse les dents, celles d’en arrière, celles d’en avant » va raconter la célèbre blague du chien ? : « Je tenais mon chien serré dans mes bras et il y a un gars qui voulait faire son fin finaud qui me dit : “J’aimerais donc ça être à la place du chien.” J’ai répondu : “Tu serais ben mal amanché mon gars, j’m’en va y faire couper la queue !” »

Ne serait-ce que pour cela, je veux voir ce spectacle !

