Pourquoi la téléréalité Sortez-moi d’ici ! de TVA caracole-t-elle au sommet du palmarès des émissions les plus chaudes du petit écran québécois ?

Très simple. D’abord, les épisodes sont divertissants, légers, touchants, dénués de violence, rigolos, stressants et évoquent la glorieuse époque de Fort Boyard. À tout moment, on a l’impression que les animateurs Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette vont hurler, en fixant un sablier : « Prends ton temps, mais fais ça vite ! »

L’épreuve de la maison abandonnée de dimanche soir, où la chanteuse Nathalie Simard et le chef Jean-Michel Leblond cherchaient frénétiquement des clés dans des pièces remplies de rats et d’anacondas, se collait sur les belles années du Père Fouras et de Félindra. Ça sentait quasiment la charogne et la pourriture dans nos salons.

Ensuite, parce que cette nouveauté de TVA mise sur des vedettes québécoises sans fard et sans filtre, un évènement de plus en plus rare en cette période de contrôle extrême de l’image publique.

Dans le dernier épisode de Sortez-moi d’ici !, Colette Provencher a restitué son gruau du matin tandis que Nathalie Simard a échappé plusieurs sacres, en plus de se montrer très émotive et fragile autour du feu.

Cette vulnérabilité et cette authenticité plaisent aux téléspectateurs. Les campeurs de l’émission suent à l’écran, enfilent des t-shirts sales, mangent avec leurs doigts, bouffent des vertèbres de veau et des têtes de poisson, parlent de leurs rots et de leur reflux, et aucun styliste ou maquilleur ne les embellit à la caméra.

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SORTEZ-MOI D’ICI ! Les concurrents de l'émission Sortez-moi d’ici !

Ils souffrent sous nos yeux, ils affrontent leurs peurs, ils pleurent et paniquent sans se retenir. Il y a quelque chose de rafraîchissant à voir ces personnalités publiques réagir à chaud à des évènements super déstabilisants. Dans une industrie axée sur les apparences, ça demande du lâcher-prise pour se laisser filmer pendant ses pires moments, la tête dans l’eau, l’estomac vide, le corps en manque de sommeil et le visage inséré dans un aquarium bourré de coquerelles.

Et contrairement à la majorité des téléréalités où les participants s’enfoncent des poignards dans le dos, il règne une ambiance d’entraide et de solidarité dans la jungle du Costa Rica. Pendant les défis, les campeurs s’encouragent et s’épaulent. Cette camaraderie – Nathalie Simard a même parti une brassée de lavage à la main – est sympathique au max.

J’aime beaucoup la bonne humeur de Livia Martin, la dévotion au feu de Rahmane « Pyrahmane » Belkebiche, la débrouillardise du Dr François Marquis (il connaît tout !), la détermination de Marianne St-Gelais et la créativité aux chaudrons de Jean-Michel Leblond.

C’est évident que ce mélange du Lot du diable, de Fort Boyard et de Survivor reviendra pour une deuxième année.

Du côté de Big Brother Célébrités, Marianne Verville a royalement merdé en provoquant l’éviction de son jumeau, le créateur de contenu Zoé Duval, 23 ans. Un gâchis sur toute la ligne.

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS Marianne Verville

La fonction de patronne invisible brouille le jugement, visiblement. C’est étonnant que Marianne Verville, une joueuse pourtant rusée, ait répété la même erreur fatale que Claudia Bouvette l’an dernier. Rappelez-vous. La chanteuse à la crinière multicolore avait vissé son allié Marc-Antoine Dequoy sur le bloc, ce qui avait débouché sur la sortie manu militari du footballeur des Alouettes de Montréal.

L’interprète d’Aurélie Laflamme a passé l’épisode de dimanche soir à sangloter, à se mordre les doigts et à se taper sur la tête pour avoir « fait le pire move de la saison ».

En effet, quelle manœuvre poche, quel fiasco qui aurait facilement pu être évité. Personne n’apprend des erreurs des autres saisons de Big Brother Célébrités, ciboulette ?

Marie-Christine Lavoie, la championne du « veuto » invisible, a sérieusement compliqué les plans de Marianne en ne protégeant aucune des deux personnes mises en danger.

Et encore une fois, Coco Belliveau a magouillé en coulisse pour venger Anas Hassouna et sacrer Zoé Duval à la porte de la téléréalité de Noovo. L’humoriste acadienne ne glissera pas sous le radar bien longtemps. Marianne Verville a (enfin) découvert la mission d’agente double de Coco, qui saute des deux côtés de la clôture sans aucune conséquence grave.

D’ailleurs, pourquoi personne n’a empêché Coco Belliveau de devenir patronne dans le challenge des bacs de sable ? S’il y a une personne dangereuse qui secoue les fondations de la maison et qui tire les ficelles, c’est bien elle. Allô la gang ! Servez-vous un troisième Keurig pour vous réveiller !

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS Mona de Grenoble

Au bout du compte, c’est Mona de Grenoble qui a mené la campagne la plus efficace pour sauver sa peau (bien maquillée, disons-le).

C’est dommage que Big Brother perde des concurrents redoutables comme Zoé Duval ou LeLouis Courchesne, alors que d’autres candidats flottent dans les épisodes comme des bouées à la dérive.

Oui, je parle ici de Jemmy Echaquan Dubé et de son toutou popokatci, qui se fondent dans le décor et qui suivent la parade sans aucune stratégie claire. Natalie Choquette, qui a hérité de la mission la plus ennuyeuse de l’année, celle du raton-voleur, ne brasse pas trop d’air non plus.

Il est temps que la soprano se réchauffe la voix et passe au dernier acte de cet opéra télévisuel.