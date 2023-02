C’est une véritable descente aux enfers que connaît actuellement l’humoriste français Pierre Palmade. Sa dérape et les conséquences de celle-ci sont horribles. Mais malheureusement pas uniques. D’autres gens vivent ça. Mais ils n’ont pas le statut de vedette dont jouit cet artiste chéri du public.

C’est donc à travers le prisme des médias et des réseaux sociaux que défile sous nos yeux ce très mauvais film. Et c’est à travers ce même filtre que la vie de Palmade est découpée au scalpel d’heure en heure depuis cinq jours avant de passer au microscope du jugement populaire.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi la chose, rappelons que Pierre Palmade était au volant de sa Peugeot sur une route du sud de la Seine-et-Marne, en France, là où se trouve sa résidence secondaire. Deux passagers se trouvaient avec lui. Tout à coup, sa voiture s’est retrouvée dans la voie de gauche et est entrée en collision avec un autre véhicule.

Trois personnes qui étaient à bord de cet autre véhicule – une femme, son beau-frère et le fils de 6 ans de ce dernier – ont été gravement blessées. La femme, enceinte de six mois, a perdu son bébé.

L’horreur !

Pierre Palmade, dont des tests ont montré qu’il avait consommé de la cocaïne, a été extrait de son véhicule grâce à des techniques de désincarcération. Il a subi plusieurs blessures. Quant aux deux hommes qui étaient avec lui, ils ont pris la fuite immédiatement après l’accident.

Depuis ce terrible drame, il n’y a pas un jour qui se passe sans que de nouveaux faits apparaissent. Tous les médias français, sans exception, rapportent les détails de cette scabreuse affaire.

Pierre Palmade aurait pris le volant alors qu’il faisait la fête avec deux hommes depuis environ 24 heures. Le trio s’adonnait à une séance de chemsex (contraction de chemicals et sex) dans la résidence de l’artiste située à Cély-en-Bière, à huit kilomètres des lieux de l’accident.

Cela a donné l’occasion aux médias français de multiplier les reportages sur cette pratique qui repose sur la prise de stupéfiants lors de rapports sexuels.

Une perquisition de la police dans la demeure de Palmade, dimanche dernier, aurait permis de découvrir des seringues. Les médias ne s’entendent toutefois pas sur la présence de drogue.

Et puis, curieusement, il y a eu ce « cambriolage » survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans la demeure de l’humoriste. Est-ce que les deux « amis » de la vedette auraient tenté d’effacer les traces de leur présence ?

Au début de la semaine, la sœur de Pierre Palmade s’est adressée aux médias par voie de communiqué pour dire que son frère exprimait sa « honte » et qu’il assumerait les « conséquences de ses actes ». L’avocat des victimes a répliqué en disant que la famille était « insensible aux excuses ».

Mercredi, voyant que l’état du comédien ne suscitait plus d’inquiétude, des enquêteurs ont procédé à un interrogatoire. Pierre Palmade a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour homicide et blessures involontaires.

Ce délit pourrait être puni par cinq ans d’emprisonnement, peut-être sept en cas de circonstances aggravantes comme la conduite sous l’effet de stupéfiants.

Au même moment, on apprenait que les deux passagers de Palmade s’étaient rendus à la police. Le premier, âgé de 33 ans, serait d’origine marocaine. Quant au second, 34 ans, de nationalité française, il serait connu pour des délits liés aux stupéfiants. Les deux hommes pourraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger.

Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Palmade, précisons qu’il est une énorme vedette en France. Il a créé de nombreux one man shows qui ont connu beaucoup de succès. Il a aussi écrit des monologues mémorables pour Muriel Robin et a joué dans une série de comédies avec son amie Michèle Laroque. Il interprète, en outre, le barde dans le film Astérix et Obélix contre César (production de 1999). Les Québécois ont aussi pu le voir en spectacle dans le cadre du festival Juste pour rire.

Celui qui aura 55 ans le 23 mars prochain a été marié à Véronique Sanson de 1995 à 2001. Ce mariage a alimenté bien des rumeurs, car beaucoup de gens savaient que le comédien était gai. En 2020, dans son spectacle Assume, bordel, il a abordé la difficulté d’être homosexuel.

Depuis quelques années, il ne cachait plus ses problèmes de consommation de drogues, notamment de cocaïne. Ses amis répètent qu’il tente très fort de se débarrasser de ses dépendances. Un proche a raconté cette semaine à un média français que la dernière fois qu’il avait visité Pierre Palmade, il a vu qu’il y avait des seringues partout chez lui. L’artiste lui aurait dit qu’il en avait « marre de sa vie et qu’il souffrait ».

L’entourage de Pierre Palmade craint maintenant qu’il ne mette fin à ses jours.

Horreur, dis-je. Mais aussi tristesse. D’abord pour les victimes qui ont failli mourir, pour le bébé qui n’a pas eu la chance de naître, pour la maman qui n’aura pas le bonheur de le serrer dans ses bras.

Tristesse de voir un homme qui s’est battu toute sa vie pour réussir dans ce métier si dur et si difficile connaître une chute violente dont je doute qu’il puisse se remettre un jour.

Les vedettes nous inspirent, nous font rêver et fantasmer. Mais elles peuvent aussi nous décevoir, nous dégoûter et faire voler nos fantasmes en éclats.

C’est l’envers de la médaille de la notoriété. On ne le dit pas assez souvent aux jeunes qui veulent devenir « riches et fameux », même si les exemples d’effondrements se font de plus en plus nombreux depuis quelques années.