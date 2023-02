Un accident de la route meurtrier impliquant un très populaire humoriste français, Pierre Palmade, sous emprise de la cocaïne, a mis sur le devant de l’actualité les drames provoqués par l’usage de stupéfiants au volant.

La voiture du comédien et metteur en scène de 54 ans a percuté un véhicule arrivant en sens inverse, vendredi soir à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris. Les analyses ont révélé qu’il était positif à la cocaïne au moment de la collision. « Il se réveille peu à peu et réalise l’horreur […] de ce qu’il a causé », a déclaré mardi sa sœur Hélène Palmade, qui a pu le voir à l’hôpital.

Outre Pierre Palmade, désormais hors de danger, trois personnes ont été gravement blessées, dont un enfant de 6 ans et une femme de 27 ans enceinte de six mois et demi qui a perdu son bébé dans l’accident. Leur pronostic vital restait engagé lundi soir. Le père de l’enfant a également été grièvement blessé, mais ses jours ne sont plus en danger.

Une enquête a été ouverte « pour homicide et blessures involontaires » par « conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants ». M. Palmade doit être entendu par les enquêteurs dès que son état de santé le permettra.

« Il est catastrophé, il a honte », a également déclaré sa sœur dans un communiqué à l’AFP. « Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu’il ne pourra jamais réparer le mal qu’il a fait ».

Peu après, les victimes et leurs proches ont répondu être « insensibles aux excuses présentées », par la voix de leur avocat Mourad Battikh, lors d’une conférence de presse à Paris. Ils espèrent que « la notoriété » de l’humoriste n’influera pas sur l’enquête.

L’avocat a précisé que deux des victimes, l’homme de 38 ans et son fils de 6 ans, étaient encore en réanimation mardi. Le garçon a la « mâchoire fracturée » et le père a subi plusieurs opérations.

La femme qui a perdu son bébé est elle « effondrée », a ajouté son avocat, assurant qu’« une césarienne en urgence » avait été réalisée : « l’enfant serait né vivant, mais cela reste à confirmer par les expertises ».

Un mort sur cinq

Selon des témoins, deux hommes âgés d’une vingtaine d’années passagers de la voiture de M. Palmade ont pris la fuite après l’accident, amenant le ministère de l’Intérieur à lancer un appel pour qu’ils se rendent afin d’« expliquer les faits ».

Cet accident a remis en lumière le danger posé par l’usage de stupéfiants au volant, mis en cause dans 20 % des morts sur la route, et leur consommation par des célébrités.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, interrogé mardi sur le sujet, a estimé qu’il n’y avait pas de « tolérance sociale, sociétale et encore moins politique vis-à-vis de telle ou telle drogue sous prétexte que tel ou tel public la consomme plus favorablement ».

M. Véran a réitéré l’objectif de multiplier par deux les contrôles anti-stupéfiants sur les routes.

« Ce sont des objectifs qui ne datent pas d’hier. On augmente le nombre de contrôles, car près d’un mort sur cinq lié à un accident de la route est en lien avec la prise de stupéfiants. C’est 700 morts par an, deux par jour », a-t-il déploré sur la chaîne de télévision France 2.

Mentor de toute une génération d’humoristes français, Pierre Palmade s’est imposé comme une figure du one-man-show et du théâtre privé. Il est un visage familier du petit écran en France et a tourné au cinéma dans une douzaine de films, mais s’est aussi fait connaître pour ses excès.

Il avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour « usage et acquisition de stupéfiants » après avoir été faussement accusé de viol.

Au sortir du premier confinement, il était retourné sur la scène pour jouer une pièce intitulée « Assume, bordel ! » faisant écho à sa propre vie et à son long trajet vers l’acceptation de son homosexualité.