Alléluia, les dieux de la téléréalité ont entendu nos litanies (merci, Jemmy) et l’alliance dominante de Big Brother Célébrités, l’After-party du diable, a été démolie avec fracas, dimanche soir, dans un croustillant épisode teinté de revanche et de trahison.

À l’aube de la semaine rouge, qui culminera avec une deuxième double éviction, la maison-studio est scindée en deux factions rivales, une division que nous attendions depuis, quoi, la mise en ondes du deuxième épisode de la populaire émission de Noovo ?

Enfin, après cinq semaines prévisibles, on dit adios aux éliminations télégraphiées et au suspense artificiel. Ce jeu de stratégie saute en vitesse supérieure et l’équipe de LeLouis Courchesne, Mona de Grenoble, Anas Hassouna et Liliane Blanco-Binette, alias le Cœur du noyau, baigne dans de l’eau très chaude – et pas celle du spa de la terrasse.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS Liliane Blanco-Binette

Il faut le souligner, le plan d’affaiblissement des Archi-vices a été exécuté avec brio par l’humoriste Coco Belliveau, qui marche dangereusement sur la ligne Maginot, sans ne jamais exploser sur une mine, ce qui s’avère un exploit.

Habile manipulatrice, Coco Belliveau a convaincu la comédienne Jemmy Echaquan-Dubé d’utiliser le fameux « buzzer », qui a retiré du bloc d’élimination Marie-Christine Lavoie et Marianne Verville. Le hic ? La confuse Jemmy n’a pas consulté ses alliés des Archi-vices avant d’enfoncer le bouton du privilège, ce qui a coupé la tête de l’actrice Naïla Louidort, qui a ensuite bouclé ses valises en quatrième vitesse.

Les visages stupéfaits de Marianne Verville et Zoé Duval valaient tout l’or des hommes. Personne ne comprenait ce revirement à l’avantage du Cœur du noyau. Zoé Duval, un joueur rusé, fulminait, et avec raison.

Dans un autre retournement spectaculaire de la soirée, Zoé Duval, le créateur de contenu de 23 ans, a été couronné patron de la maison en promettant un règne de terreur et de vengeance, au diable l’hypocrisie qui gouverne (trop) les relations dans ce gros laboratoire télévisuel.

Cette prochaine semaine rouge s’annonce épique et sanglante. Évidemment, Zoé Duval passera la tondeuse dans le Cœur du noyau, avec des cibles dessinées dans le dos de LeLouis, Liliane, Mona et Anas. Comme deux concurrents quitteront Big Brother Célébrités dimanche prochain, les Archi-vices se positionnent pour agripper les manettes du pouvoir, s’ils rallient Natalie Choquette et Marie-Christine Lavoie.

Parlant de Marie-Christine, je l’aime de plus en plus, la designer qui « fluffe » des coussins. Perpétuellement en danger, elle s’accroche et ne se campe jamais dans le rôle de la victime. Elle gagne plusieurs points de détermination.

Mais pauvre Jemmy, seigneur. La jeune femme faisait pitié avec son toutou dans les bras, sonnée par le chaos qu’elle venait elle-même de semer. Coco Belliveau, qui connaît tous les rouages de Big Brother, l’a enfirouapée de façon magistrale.

Faudra maintenant surveiller Coco, la candidate échangiste qui swingue d’une alliance à l’autre sans aucune conséquence. Jusqu’à quand son jeu, tout de même gros et audacieux, glissera-t-il sous le radar ?

La voix et Rihanna, même combat

Le cinquième et dernier épisode des auditions à l’aveugle de La voix n’a pas été le plus palpitant dimanche soir. Un peu comme la prestation de 13 minutes de Rihanna à la mi-temps du Super Bowl, décevante en comparaison avec celles de ses consœurs Madonna, Lady Gaga ou Beyoncé.

Les passerelles suspendues pour Rihanna, enceinte de son deuxième enfant, étaient grandioses et ont fourni des images aériennes magnifiques. Sans changement de costume, les succès de la pop star, dont les classiques Diamonds, Work et Umbrella, ont déboulé dans un numéro assez froid, rythmé par une bande-son préenregistrée trop présente.

Bref, rien pour capoter sa vie, comme on dirait sur TikTok. C’était correct et ça ne passera pas à l’histoire comme Prince sous la pluie, par exemple. Rihanna paraissait sur le pilote automatique.

Mêmes sentiments mitigés à La voix, où le premier et le dernier numéro ont encore été les plus vibrants. En ouverture, Gabrielle Grenon, 15 ans, de Terrebonne, a fait pivoter les quatre coachs avec sa reprise en douceur de What a Girl Wants de Christina Aguilera.

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Gabrielle Grenon, 15 ans, de Terrebonne

Marjo a répété plusieurs fois qu’elle aurait aimé l’entendre chanter en français, une observation juste. L’adolescente, la plus jeune participante du concours de TVA, s’est réfugiée dans l’équipe de Marc Dupré.

À la toute fin, alors qu’il ne restait que Mario Pelchat en action, Joël Boudreault, 32 ans, d’Alma, a refait I Surrender de Céline Dion et les quatre équipes ont été complétées. Il a été solide sur une pièce très difficile. C’est toujours casse-gueule de s’attaquer au catalogue de Céline (ou de Whitney Houston et de Mariah Carey) dans un télé-crochet. Le concurrent n’accotera jamais la version originale, c’est techniquement impossible.

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Joël Boudreault, 32 ans, d’Alma

Entre ces deux moments réussis, il y a eu beaucoup de remplissage. Mario Pelchat a rejeté quatre artistes avant de repêcher son 12e joueur et c’était long, longtemps.

Hâte de voir jusqu’où la très bonne Audrey Lachance, 39 ans, de Saint-Roch-de-l’Achigan, progressera dans la compétition. Elle a brillé sur The Best de Tina Turner. Mais, on le sait, La voix préfère les plus jeunes et à 39 ans, Audrey approche de sa date d’expiration, malheureusement.