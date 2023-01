Rentrée télé

Les aspirations télévisuelles de 2023

Manger plus de rapini, de céleri et de brocoli ? Nah. Courir enfin ce demi-marathon et s’en vanter pendant six mois sur Instagram ? Non plus. Traverser un mois de janvier sans alcool ? Trop tard. Les promesses du Nouvel An tiennent rarement plus longtemps que le drain de Jonathan Chouinard (Alexis Lemay-Plamondon) dans STAT. Voici plutôt à quoi aspirer devant nos téléviseurs durant les mois d’hiver. Ça met moins de pression qu’une résolution, mettons.