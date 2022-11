L’émission Les moments parfaits disparaîtra des ondes en décembre 2023 après seulement deux saisons et demie à l’antenne de TVA.

Après Hôtel et Nous, un autre téléroman tombe au combat cathodique. Il s’agit des Moments parfaits, qui disparaîtra des ondes en décembre 2023 après seulement deux saisons et demie à l’antenne de TVA.

Raison officielle : l’auteur principal Marc Robitaille considère avoir épuisé son filon familial, me dit-on. Consolation : cette mort annoncée un an à l’avance permettra au scénariste de pondre une vraie fin à son téléroman, qui n’abandonnera pas ses accros sur des intrigues non résolues comme Hôtel le fera en avril.

Encore ici, les cotes d’écoute des Moments parfaits, qui met en vedette des acteurs chevronnés comme Catherine Trudeau, Émile Proulx-Cloutier et Marie-Thérèse Fortin, n’ont pas été désastreuses ou gênantes. Depuis son retour en septembre, cette série annuelle réconfortante a intéressé 722 000 fans les mercredis, à 20 h, ce qui inclut les enregistrements et les visionnements en différé.

Le problème, c’est que TVA héberge cinq téléromans dans sa grille actuelle, soit Alertes, Indéfendable, L’échappée, Hôtel et Les moments parfaits. Ces productions occupent l’antenne toute l’année, soit de l’automne au printemps, et exigent une fidélité à long terme pour les téléspectateurs.

Malheureusement, du temps et de l’engagement, les gens en ont de moins en moins. Après les quotidiennes STAT et Indéfendable, qui cartonnent chacune à 1,5 million de fans, il ne reste plus tellement de trous dans l’horaire pour adopter un autre téléroman de longue durée.

La tendance actuelle penche en faveur des formats courts de dix épisodes ou moins, qui ne franchissent pas le cap des trois ou quatre saisons. Du genre : Anna et Arnaud, Ma mère ou Avant le crash.

Avec la fin de L’échappée, prévue en avril, TVA se retrouvera avec un déficit de trois téléromans l’automne prochain. Selon mes infos, TVA aurait prolongé L’échappée, mais la décision de fermer le centre jeunesse de Sainte-Alice a été prise par les scénaristes, qui estimaient avoir fait le tour des tueurs en série dans le Bas-Saint-Laurent. Il n’a pas été possible de discuter lundi avec l’auteure principale de L’échappée, Mylène Chollet. Le coproducteur des Moments parfaits, Vincent Gagné, chez Encore Télévision, n’a pas rappelé non plus.

Toujours au rayon des téléromans, Radio-Canada a perdu Toute la vie et Une autre histoire, mais lancera À cœur battant en janvier, qui suivra le personnage du psychoéducateur Christophe L’Allier (Roy Dupuis), que l’on a découvert dans Toute la vie.

Quant à 5e Rang, qui rejoint 1 073 000 adeptes les lundis, à 20 h, son avenir n’est pas clair. Les auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier ont laissé entendre qu’ils concluraient leur saga agropolicière après la cinquième saison, qui se terminera en décembre 2023. Le duo d’auteurs a depuis changé son fusil d’épaule : « on est prêts à continuer », me dit Sylvie Lussier.

La réponse de Radio-Canada ? Il est encore trop tôt pour confirmer quoi que ce soit. Bref, c’est une affaire à suivre, comme l’enquête sur le meurtre de Carole Lacombe.

Tourne la page !

Dimanche soir, Occupation double a franchi le Rubicon – ou une piscine à débordement – alors que l’intrigue a (enfin) dépassé l’éviction des trois célibataires toxiques qui ont contaminé la populaire téléréalité malgré leur absence des épisodes.

Depuis trois semaines, toutes les images relayées par Noovo avaient été tournées avant que l’équipe d’élite de Productions J – le fameux SWAT de la démone – ne débarque dans les villas martiniquaises pour y juguler « l’intimidation » à grands coups de musique de spa celtique et de mantra nouvel-âgeux à la Eckhart Tolle.

Les monteurs de l’émission ont d’ailleurs exécuté des pirouettes olympiques dignes d’Elizabeth Manley pour réécrire l’histoire d’OD et sortir du cadre Isaack Matteau-Vaillancourt, 24 ans, Philippe Gaudreau, 27 ans, et Félix Milot, 24 ans, nos trois fiers représentants de la génération Z.

Cette époque, jadis commanditée par Couche-Tard, est terminée. La quotidienne d’OD a repris lundi soir sans le spectre du trio des McMéchants. Insérez ici une séquence sur un cataraman où les survivants du cataclysme psychologique dansent et sourient sous le soleil en vibant comme jamais ils n’ont vibé sur une chanson pop, aussi subtile que générique, et dont les paroles assurent qu’un « changement est en train de se produire ». Hum, OK.

Heureusement que la recrue Sandrine, 23 ans, a activé son mode jeu, parce que Jimy et Claudia qui s’embrassent en se plaignant de la difficulté de vivre leur amour dans deux maisons séparées, bouhou, c’est aussi ennuyeux que Freeman qui s’écoute parler. Pour citer la coiffeuse-coloriste Virginie à propos du vlogueur verbomoteur : « la vie est courte, mais tes speechs sont longs ». Amen.

Joint lundi, le mannequin Isaack Matteau-Vaillancourt n’a pas voulu élaborer sur la vidéo qu’il a publiée sur Instagram, où il accuse la production d’OD d’avoir terni son image et fabriqué son personnage de vilain. Isaack s’y désole aussi de ne pas avoir eu de droit de regard sur ce qui a été diffusé à la télé.

Comme le vin mousseux de qualité, l’introspection et l’humilité se font rares à OD, tandis que le déni de l’évidence, telle une chanson de Mes Aïeux, coule à flots.