Ça prend une discipline de fer – et une tasse réutilisable remplie de café noir comme celle d’Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) – pour suivre le rythme effréné des deux séries quotidiennes de l’automne.

Suffit de manquer une petite semaine de diffusion de STAT ou d’Indéfendable pour que notre horaire s’effondre et que l’un des deux populaires titres passe à la trappe.

N’ayez crainte, votre dévoué serviteur n’a rien raté de l’action qui grouille dans le placard de l’hôpital Saint-Vincent (coquine Emmanuelle !) ou de la balle d’aki que manipule amoureusement le méchant Me Frédéric Legrand (Martin-David Peters) au cabinet Lapointe-MacDonald. Selon les données de Numeris, qui incluent les enregistrements, les deux quotidiennes rivales rallient chacune 1,5 million d’accros, avec une légère avance de 50 000 habitués pour STAT (1 533 000 contre 1 483 000, pour être précis). C’est du monde en titi.

Dans Indéfendable à TVA, l’affaire joliment complexe de l’adolescente de 17 ans, accusée d’avoir poignardé à mort sa camarade Danika, se déplie de façon ingénieuse dans nos télés depuis une semaine.

Pourquoi l’énigmatique Mathilde (excellente Émi Chicoine) s’enferme-t-elle dans le silence et pourquoi ment-elle à notre bon Léo MacDonald (Sébastien Delorme), qui se décarcasse, dans ses beaux vestons, pour la sortir de prison ?

Les auteurs distillent judicieusement les indices et reconstruisent, morceau par morceau, les évènements ayant mené au party fatidique. C’est très habile, bien touffu et hyper accrocheur. En fait, c’est comme une partie de meurtre et mystère. On revisionne les mêmes scènes, qui racontent une histoire bien différente au fur et à mesure que l’enquête progresse.

Cette intrigue tricotée autour de Mathilde et de ses deux amies louches se dirige vers la pornodivulgation (le revenge porn, en anglais). Et c’est exécuté avec doigté.

Tout le raffut autour du suspect Gabriel (Karl Farah) pique également notre curiosité. Sa conquête d’un soir qui se tue en tombant dans le trou du plancher, Gabriel qui emballe et jette le corps dans la rivière, Gabriel qui saute ensuite dans le métro pour se débarrasser du cellulaire, à quel point notre gars de bar un peu nono se magasine-t-il une longue peine d’emprisonnement ?

Ce que les fans d’Indéfendable soupçonnaient depuis le premier jour d’audience a finalement été confirmé : Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé), prise en flagrant délit de humage de chemise sale, en pince pour son collègue Léo. Ça sent a) l’assouplisseur et b) le conflit avec le meilleur ami de Léo, Maxime (Mathieu Baron), qui a fréquenté Marie-Anne.

Aussi, on ne se plaindra pas de l’absence du personnage de Ti-Bill MacDonald (Jean Maheux), qui nous détourne des quêtes principales. Maintenant, faudrait-il lancer un avis de recherche pour ramener Me Sonia Cadet (Marilyse Bourke) au palais de justice ? Vite, ça presse.

Chez le concurrent STAT de Radio-Canada, l’auteure Marie-Andrée Labbé jongle avec plusieurs récits attrayants, qui nous ramènent aux urgences tous les soirs comme le pauvre patient Yohan (Hugo Giroux), que sa conjointe Annick Déziel (Isabelle Lemme) empoisonne à petit feu. Un cas classique du syndrome de Münchhausen par procuration.

La descente aux enfers de Sophia (Ludivine Reding), la cachette plus du tout secrète de benzodiazépines d’Audrey (Samantha Fins), le papa Jacques St-Cyr (Raymond Cloutier) qui renoue avec Emmanuelle, les problèmes de jeu d’Éric (Stéphane Rousseau) et l’enquête maison autour de la psychiatre Julie Faubert (Isabelle Brouillette), STAT garde notre rythme cardiaque élevé.

J’ai bien aimé l’intrigue où la jeune mère Alicia (Lysandre Ménard) a été opérée à l’étranger pour ravoir son corps d’avant l’accouchement. C’est la créatrice de contenu Lysandre Nadeau, vue dans Big Brother Célébrités, qui a campé la conjointe d’Alicia et elle a été très juste dans ses scènes.

Je préfère encore STAT, mais je ne boude pas Indéfendable, votre honneur. Procès ajourné !

Week-end chargé de télé

Épisode costaud et émouvant d’En direct de l’univers, samedi soir, avec Isabelle Boulay vissée dans le fauteuil de l’invitée. La rousse chanteuse a eu droit à une prestation endiablée de son idole de jeunesse Dee Snider de Twisted Sister, qui a refait la tonitruante pièce We’re Not Gonna Take It. L’interprète de Parle-moi en a perdu la parole.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’EN DIRECT DE L’UNIVERS Dee Snider lors de sa prestation à l’émission

L’univers d’Isabelle Boulay a été varié, riche et surprenant. Julie Masse est venue lui offrir son succès C’est zéro, un autre moment poignant avec la prestation de son fils Marcus au violon. Des Colocs en passant par Mylène Farmer, Dolly Parton et Francis Cabrel, sans oublier l’élégante Patsy Gallant et le tandem Fabien Cloutier-Maude Audet, ce fut une superbe soirée, qui a été regardée par 1 003 000 fidèles.

Dimanche soir, l’édition musclée de Tout le monde en parle a obtenu ses meilleurs chiffres de l’automne avec 1 270 000 curieux à l’écoute. Beaucoup d’invités, des sujets chauds et une prestation des Trois Accords, les 2 h 20 min ont filé à la vitesse de l’éclair. Épisode bien ficelé, qui a brassé juste assez.

À 18 h 30, Occupation double, édition tourmente tropicale, a rameuté 654 000 curieux devant leur poste. Comme quoi la controverse OD a été payante pour Radio-Canada et pour Noovo.

À TVA, Chanteurs masqués est demeuré au sommet du palmarès avec 1 538 000 clients. La compétition Révolution, qui a amorcé ses face-à-face, a été vue par 1 104 000 téléphages.

Toujours à Révolution, le jeune Théo, 15 ans, qui a battu la troupe Hybride, est le fils de France Beaudoin et Vincent Graton, selon mes espions. Vêtu de bleu royal, l’ado rouquin de Saint-Lambert, dont l’audition avait fait pleurer Sarah-Jeanne Labrosse en septembre, a été épatant sur Mistral gagnant, pièce de Renaud reprise par Cœur de pirate. Si ses célèbres parents n’ont pas été filmés pendant les tournages de Révolution, c’est justement pour éviter que le public s’imagine que Théo a obtenu un passe-droit. Le jeune danseur autodidacte, adoubé par Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux, a pleinement mérité sa place à la ronde suivante.