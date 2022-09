Après huit saisons de topos ensoleillés et de reportages vitaminés, c’est fini, Sucré salé, pour Patrice Bélanger. L’animateur de 44 ans a annoncé mardi à ses patrons de TVA qu’il rangeait sa chemise fleurie pour en enfiler une de type safari, alors qu’il traverse chez le concurrent pour piloter la téléréalité Survivor Québec sur la chaîne Noovo.

Oui, reprenez votre souffle, c’est une bombe qui ébranle les colonnes du temple de notre showbiz québécois. Une vedette du calibre de Patrice Bélanger, associée à Québecor Média depuis si longtemps, qui file chez le compétiteur Bell Média, c’est Mercure qui rétrograde à la puissance mille.

Fan fini de Survivor depuis la première saison, diffusée par CBS au printemps 2000, Patrice Bélanger a lui-même contacté l’entreprise Productions J de Julie Snyder pour signaler son (grand) intérêt à devenir le Jeff Probst québécois. Aux États-Unis, l’animateur-machine Jeff Probst, 60 ans, a chauffé les 42 éditions de Survivor, qui ont parachuté leurs joueurs aux îles Samoa, aux îles Fiji, en Malaisie, en Polynésie française, en Australie, en Thaïlande et au Cambodge, notamment.

J’ai suivi les 42 saisons de Survivor en temps réel. À la maison, on enregistre l’émission, on la regarde en famille et on capote. On vit à travers Survivor. C’est la téléréalité parfaite, qui nécessite une joute sociale et physique. Patrice Bélanger

L’adaptation québécoise de Survivor, qu’orchestrera l’équipe derrière Occupation double, se tournera aux Philippines au printemps 2023. Pendant 40 jours, 20 concurrents tenteront de remporter le gros lot de 100 000 $ en survivant – d’où le titre de la téléréalité – le plus longtemps possible dans une île déserte, sans aucune commodité moderne.

« Le décor a l’air paradisiaque, mais il fait chaud, il pleut, il y a des moustiques, les gens ont faim, ils ont soif, ils n’ont plus de vie privée et ils doivent se construire un abri pour dormir », détaille le futur animateur de Survivor Québec, qui a passé son audition dans le plus grand secret.

Cette téléréalité à la fois exotique et rustique permettra à Patrice Bélanger de montrer d’autres aspects de sa personnalité. « Les gens connaissent mon côté ricaneur, sympathique et empathique. Dans Survivor, il faut aussi être un juge intransigeant et il faut être capable de brasser un peu les participants pour les faire parler », analyse-t-il. Spécialiste de ce jeu de stratégie planté en jungle luxuriante, le gagnant de Big Brother Célébrités Jean-Thomas Jobin a été embauché comme consultant sur la production.

Et ce n’est pas en prévision de son passage à l’ouest (chez Bell Média) que Patrice Bélanger a renoncé, fin avril, à l’animation de l’émission matinale de Rythme FM, une station de radio appartenant au groupe rival Cogeco. Patrice Bélanger affirme avoir temporairement accroché son micro pour voir davantage ses jumeaux Samuel et Olivier, qui ont 11 ans. C’est Jeff Boudreault, alias Jean Brière de District 31, qui a succédé à Patrice Bélanger à Rythme FM.

Entre vous et moi, maintenant qu’il a rejoint la famille de Bell Média, ce serait étonnant que la direction ne lui accorde pas du temps d’antenne chez Rouge FM ou Énergie. Mercredi soir, la recrue Patrice Bélanger jasera de Survivor Québec avec sa « patronne » Julie Snyder à son talk-show La semaine des 4 Julie, toujours sur Noovo.

Malgré sa défection dans le camp ennemi, Patrice Bélanger ne disparaît pas de TVA. Il a décroché un rôle important dans le téléroman Hôtel, qui ouvre ses portes à TVA le jeudi 22 septembre, à 20 h. Dans cette série qui s’apparente à O’ et Nuit blanche, mais dans le domaine de l’hôtellerie, Patrice Bélanger incarne un directeur adjoint qui éprouve de graves soucis financiers.

STAT l’emporte à 19 h

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Suzanne Clément est l’actrice principale de STAT

Voilà, c’est parti. Le premier kilomètre du marathon télévisuel des quotidiennes de 19 h a été remporté par STAT de Radio-Canada et ses 1 316 000 adeptes. À TVA, la première émission d’Indéfendable a été suivie par 1 136 000 curieux, un score fort honorable, il faut le dire. Car l’habitude d’écoute d’un téléroman à 19 h dure depuis près de 30 ans à Radio-Canada. Pour STAT, c’est impressionnant de constater que les 1 316 000 fidèles ont consommé une heure complète de télévision, en comparaison avec 30 minutes à TVA. Cette bataille entre STAT et Indéfendable se disputera sur une longue période, le temps que les consommateurs testent les options et arrêtent leur choix. Perso, j’aime les deux, pour l’instant.

À 20 h, l’affrontement a été serré entre L’échappée de TVA (762 000) et 5e Rang de Radio-Canada (739 000). À 21 h, le retour d’Alertes à TVA (601 000) a dépassé la mise en orbite d’Avant le crash de Radio-Canada (474 000), qui mérite un meilleur sort aux audimètres de Numeris. C’est vraiment, vraiment bon. Rattrapez l’épisode d’Avant le crash sur Tou.TV si vous l’avez raté, ça vaut la peine.

Finalement, la deuxième mouture de La tour avec Gildor Roy aux commandes a intéressé 643 000 personnes, tandis que l’épisode (cacophonique) de La semaine des 4 Julie avec Simple Plan, Nick Suzuki et Cole Caufield a diverti 249 000 téléphages entre 21 h et 22 h.

Fin du rapport de l’envoyé spécial au front de la guerre des cotes d’écoute, merci.