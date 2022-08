Qui dit programmation automnale de Télé-Québec dit De garde 24/7. C’est un soin de base – et non un soin de confort. C’est un signe vital fort qui pousse toujours cette pulsante docuréalité au sommet des émissions les plus populaires de la chaîne publique.

Bien sûr, le bon Dr Éric Gagnon de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont retroussera les manches de sa veste dans cette huitième saison, tout comme la formidable Dre Nathalie Zan et l’énergique Dr Massimiliano Iseppon. Les premiers patients se pointeront à Télé-Québec le jeudi 8 septembre à 20 h.

Nouveauté cette année : De garde 24/7 consacrera quatre épisodes à la pratique de la médecine hors des centres urbains. Les tournages ont été effectués à Baie-Comeau, Maria (en Gaspésie) et Murdochville. Et devinez qui l’équipe a croisé dans sa tournée des régions ? La Dre Camille Hudon, une urgentologue – et résidente en médecine familiale – qui a participé à la première édition de De garde 24/7 à l’hôpital Charles-Lemoyne, il y a sept ans déjà.

Autre retour réjouissant : Télé-Québec relaiera la comédie dramatique Audrey est revenue les jeudis à 21 h à partir du 29 septembre. Pardon ? Le Club illico de Vidéotron ne détenait-il pas la primeur sur cette série étrangement attachante ? Oui, bien vu.

Selon Marie Collin, la PDG de Télé-Québec, c’est Québecor qui a contacté Télé-Québec pour lui vendre la première diffusion d’Audrey est revenue sur une antenne conventionnelle. Ce type de déplacement commercial latéral, entre deux diffuseurs concurrents, se produit très rarement. Alors, profitons-en.

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Audrey est revenue sera diffusée à Télé-Québec les jeudis à 21 h à partir du 29 septembre.

Et entre vous et moi, Audrey est revenue, que cosignent Florence Longpré et Guillaume Lambert, cadre vraiment mieux à Télé-Québec qu’à TVA, où cette comédie singulière aurait été coincée entre Le tricheur, Chanteurs masqués et L’échappée. En compétition pour 13 prix Gémeaux, Audrey est revenue raconte le lent réveil d’une jeune Soreloise de 35 ans (Florence Longpré) après 18 ans passés dans le coma.

Du lundi au jeudi à 18 h 30, Télé-Québec catapultera en ondes une nouvelle série quotidienne destinée aux 9 à 12 ans qui s’appelle Comme des têtes pas de poule. On y suit la famille Babin-Bibeau composée du papa musicien (David Savard), de la maman qui retourne étudier en charpenterie-menuiserie (Mélanie Pilon) et de leurs trois ados aux caractères bien trempés. L’auteur Pierre-Yves Bernard (Dans une galaxie près de chez vous, Minuit le soir) signe les textes et ça démarre le 5 septembre.

Dans le nouveau magazine À boire et à manger, Vanessa Pilon, Rémi-Pierre Paquin et Lindsay Brun nous jasent de la pression optimale pour gonfler ses pneus d’hiver. Ben non, le trio louera des chalets partout au Québec, qui deviendront le point d’ancrage d’une alléchante virée gourmande chez différents producteurs locaux. Le premier épisode d’À boire et à manger jouera le vendredi 9 septembre à 20 h.

Autre série jeunesse neuve à Télé-Québec : L’île Kilucru, inscrite à l’horaire du lundi au vendredi à 17 h 30, à compter du 10 octobre. En voyage autour du monde, la famille Belhumeur-Lamour accoste sur une île magique où vivent, entre autres, une fée bienveillante (France Castel) et un troll bougon (Marcel Lebœuf). Potin : L’île de Kilucru est le premier projet jeunesse auquel se joint Marcel Lebœuf depuis Minibus en 1989. Minibus, maudit que c’était bon. Sérieux.

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC La distribution de L’île de Kilucru est menée par France Castel (deuxième à partir de la gauche) et Marcel Lebœuf (au bout, à droite)

Toujours pour nos amis les « djeunes », Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse ont choisi de ne plus animer (bouh !) la soirée Mammouth, prévue le 9 décembre. Pour leur succéder, Télé-Québec a réquisitionné le talent de dix artistes, dont Roxane Bruneau, Alicia Moffet, Mathieu Dufour, Schelby Jean-Baptiste, Irdens Exantus et Claudia Bouvette.

L’automne à Télé-Québec rougira dans la continuité et la solidité de ses marques fortes. Belle et bum fête ses 20 ans, Curieux Bégin célèbre ses 15 ans, tandis que Ça vaut le coût et Deux hommes en or et Rosalie soufflent chacun dix bougies sur leur gâteau.

Une émission spéciale se concocte également pour souligner les 20 ans de l’arrivée dans nos téléviseurs d’À la di Stasio, qui a déclenché une petite révolution dans de nombreuses cuisines québécoises. Diffusion : le 2 décembre.

C’est tout de même le doyen de la programmation de Télé-Québec, Ciné-cadeau, qui revendique l’anniversaire le plus costaud avec ses 40 balais bien comptés. L’émission spéciale Les Gervais-Diaz fêtent Ciné-cadeau (9 décembre) rendra hommage à cette tradition, qui procure à Télé-Québec ses meilleurs auditoires de l’année.

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Bianca Gervais et Sébastien Diaz, à la barre de l’émission spéciale Les Gervais-Diaz fêtent Ciné-cadeau

Télé-Québec conserve pour janvier son intrigante série de fiction L’air d’aller, première œuvre télévisuelle de l’auteur Jean-Christophe Réhel (Ce qu’on respire sur Tatouine). Tous atteints de fibrose kystique, quatre amis dans la vingtaine vivent dans l’urgence en apprenant que l’un d’entre eux poussera bientôt son dernier souffle. Antoine Olivier Pilon, Catherine St-Laurent, Noémie Leduc-Vaudry et Joakim Robillard ont décroché les rôles principaux.

C’est également à l’hiver que nous pourrons feuilleter le magazine Autonome. Concept ? Les copilotes Pierre Brassard, Simon Boulerice et Rose-Aimée Automne T. Morin se sentent inaptes dans plusieurs sphères domestiques. Le trio s’installera dans un chalet décrépit dans le but d’améliorer ses aptitudes en cuisine, en rénovation et en travaux manuels divers.

Parmi les mentors qui les épauleront dans leur apprentissage, il y a Amine Laabi des Chefs ! et la chanteuse Édith Butler, experte en construction. Quand Paquetville se mariera au son de la drill !