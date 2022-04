Avec Marie-Louise Arsenault, tout peut arriver

Plus on est de fous, plus on lit quittera les ondes au sommet de ses cotes d’écoute après 11 saisons, ce qui cause un petit vent de panique et un deuil certain dans le monde littéraire, sauf peut-être chez les plus bougons. Il n’y avait pas d’équivalent au Québec d’une émission consacrée aux livres pendant deux heures, cinq jours par semaine, si bien que des écrivains de toutes les générations ont défilé au micro de Marie-Louise Arsenault pendant une décennie. Certains, même, y sont nés.