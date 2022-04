Sacré Luc Dionne. Jusqu’à la toute dernière minute de l’ultime (et 720e) épisode de District 31, il a dégainé des punchs qui ont atteint le centre de la cible, tout en bouclant habilement le destin de nos policiers préférés (#ÉquipeMélissaCorbeil), qui sont apparus devant les caméras – une ici et l’autre là – pendant six ans.

Maintenant, comme le téléphone magique du commandant Chiasson (Gildor Roy), l’alerte au divulgâcheur sonne fort dans le tiroir, pour les retardataires qui n’ont pas visionné cette finale très satisfaisante.

C’est bon ? Alors, décortiquons ces 22 minutes chargées. Premier dossier : celui du motard François Labelle (Peter Miller). Le SPGM avait enfin amassé les preuves pour « l’envoyer en dedans » aux côtés de son acolyte Ryan Robin (Dan Bigras). En pleine opération d’arrestation, un homme encagoulé a sorti un fusil et a abattu le chef des Sixers. Le tueur, c’était Olivier (Thomas Delorme), qui a voulu venger son père, Stéphane « Poupou » Pouliot (Sébastien Delorme), assassiné à l’automne 2021.

Depuis quelques épisodes, le pauvre Olivier peinait à contenir sa rage. Olivier savait que François Labelle n’avait pas liquidé son papa, mais il a perdu la carte, il a explosé dans une douleur compréhensible, qui ne justifie toutefois pas son geste désespéré.

Peu de temps avant le meurtre de Labelle, et grâce à l’espiègle Sylvain Coulombe (Denis Bouchard), le caïd Martin Moisan (Jean-François Poirier) a été pincé dans l’entrepôt où il campait.

Martin Moisan n’aura pas eu le temps de « passer le gros Chiasson », comme le lui avait ordonné François Labelle, alias M. Diamants.

Évidemment, la fermeture du mythique poste 31, dixit le chef Carl St-Denis (Hugo Dubé), a débouché sur plusieurs scènes émouvantes. La franche discussion entre le commandant Chiasson et la tenace Mélissa Corbeil (Brigitte Paquette) a été un moment fort (et phare) de la soirée. Chiasson a avoué à sa pire ennemie qu’elle avait raison à propos de l’écoute électronique illégale. « Je ne pouvais pas te laisser gagner », a révélé Daniel Chiasson. « Ils ne savent pas à quel point ils sont chanceux de t’avoir ici », a répliqué Mélissa Corbeil. Belle marque de respect entre ces deux têtes fortes.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Le chef de Sixers, François Labelle (Peter Miller), a été abattu en pleine opération d’arrestation.

Le saut dans le futur à la Six Feet Under et La vie, la vie nous a permis de prendre des nouvelles de la bande du 31. Florence (Catherine Proulx-Lemay) a été promue commandante, Yves (Marc Fournier) et Bruno (Michel Charette) exploitent une entreprise de construction, tandis que Noélie (Catherine St-Laurent) et Patrick (Vincent-Guillaume Otis), qui attendent un troisième enfant, gèrent une serre de fleurs. Ah oui, désormais à l’emploi des services secrets, Da-Xia Bernard (Cynthia Wu-Maheux) fréquente, ta-dam ! Mélanie Charron (Eve Landry).

« Ça, c’était un double clin d’œil. La lieutenante Charron a souvent reproché à Chiasson sa proximité avec les services secrets. Là, c’est encore pire, parce que Mélanie Charron sort avec une fille des SS », rigole le scénariste Luc Dionne au bout du fil.

Cette façon de se projeter dans l’avenir donne aux fans un sentiment de satisfaction encore plus grand. Car ces personnages ont meublé notre imaginaire quatre fois par semaine depuis septembre 2016. C’est réconfortant de savoir ce qui leur advient, même s’ils n’existent pas pour vrai, je le sais, lâchez-moi !

Luc Dionne n’a pas abusé du violon jeudi soir, et l’atterrissage de son District 31 s’est fait dans l’action et non dans la contemplation nostalgique, ce qui s’inscrivait parfaitement dans l’ADN frénétique du feuilleton de Radio-Canada.

Le discours d’adieu du commandant n’a pas été inutilement larmoyant. Et ç’a été vraiment touchant de revoir, tous ensemble, Sonia (Pascale Montpetit), Jérôme (Frédéric Cloutier), Jean Brière (Jeff Boudreault), Stéphanie Malo (Virginie Ranger-Beauregard) ainsi que tous les sergents-détectives.

Autre fait marquant : Daniel Chiasson a admis pour la première fois, après des années de gags et de sous-entendus, qu’il avait exécuté Christian Phaneuf (Emmanuel Auger) dans le panier à salade. C’est d’ailleurs ce geste qui lui a valu l’accès au téléphone magique des services secrets, téléphone qui se raccroche toujours miraculeusement, comme vous l’aurez remarqué.

Qui parlait à Chiasson à l’autre bout de la ligne ? « Ce n’était pas important. C’était probablement une autre grosse gomme des SS », répond Luc Dionne.

Oui, le prolifique auteur avait bel et bien écrit une scène finale où, au lieu de chasser dans le bois, Daniel Chiasson pêchait avec son vieux chum Laurent Cloutier (Patrick Labbé), prétendument mort en septembre 2020, rappelons-le. Cette séquence n’a pas été tournée.

« J’ai envisagé de ramener Laurent, mais je trouvais ça injuste pour la gang qui restait. Cela leur aurait enlevé le spotlight. C’était une fausse bonne idée. Et je n’avais pas le goût de passer à Bonsoir bonsoir ! et de me faire demander, pendant les trois prochaines années : comme ça, Laurent Cloutier n’était pas mort ? », explique Luc Dionne en entrevue.

Ce que Luc Dionne a exposé dans District 31, c’est à quel point le métier de policier use le corps et brise l’équilibre psychologique. Sans hésiter, Noélie, Patrick, Yves et Bruno ont tous remis leur badge, écrasés par la violence des crimes horribles qui les tourmentaient, jour et nuit.

Ce n’est pas une coïncidence si District 31 a souvent abordé les problèmes de santé mentale qui affectent les enquêteurs. Luc Dionne a dédié l’épisode final de sa série à son cousin Guy Germain, sergent-détective du Service de police de la Ville de Montréal qui s’est donné la mort avec son arme de service en avril 2014. « J’aurais été incapable de montrer le suicide d’un policier dans District 31. Je l’avais promis à sa famille », indique Luc Dionne.

Potin plateau, en terminant. L’interprète de la chanson Au temps qui ne revient plus, qui rythmait le dernier bloc de District 31, s’appelle Roxane Filion. Elle est choriste à En direct de l’univers et est également la copine de l’acteur Stéphan Côté, alias le criminaliste Sébastien Durand, qui aurait donc dû se marier avec Sonia Blanchard, voyons !