La dernière semaine a été irréelle pour les p’tits cœurs de Lara Fabian à Star Académie. Non seulement le départ inexplicable d’Audrey-Louise a enragé – le mot est faible – les téléspectateurs, mais il a aussi complètement démotivé les académiciens, qui ont encore plus pleuré que d’habitude derrière la porte de leur salle de bain.

Comme nous à la maison, les protégés de la directrice Lara Fabian se questionnaient : si la meilleure candidate Audrey-Louise a été évincée, que fabriquons-nous ici, sérieux ? Le moral collectif a dégringolé les majestueuses marches du manoir de Waterloo et le syndrome de l’imposteur d’Édouard Lagacé s’est (encore) amplifié.

J’en ai consommé, de la téléréalité, dans les 20 dernières années, dont toutes les éditions de Star Académie depuis 2003. Jamais je n’ai vu une telle situation où une élimination controversée plombe autant l’ambiance et déchaîne le public.

À l’unisson, les élèves ont contesté la décision de leurs profs. Une sorte de mutinerie musicale retransmise en direct, qui a pris des tonalités de telenovela.

« Dans ma tête, Audrey-Louise avait gagné au mois de novembre », a remarqué Édouard dans l’émission quotidienne relayée lundi à TVA. C’est dur à accepter qu’Audrey-Louise n’ait pas gagné le vote du public, a ajouté Jérémy Plante, lui aussi sonné par la sortie éclair de la grande favorite.

Quand un concurrent redoutable d’une téléréalité passe à la trappe, les survivants dépriment rarement à un tel niveau. Car plus les doués partent rapidement, plus les chances de triompher des candidats moins bons augmentent.

Le cas d’Audrey-Louise Beauséjour, 23 ans, de Brossard, a défié tous les pronostics. Depuis le début de la compétition, Audrey-Louise a brillé à chacune de ses apparitions. Elle n’a rien raté. Elle a hérité de grosses partitions et tous ses camarades lui rappelaient sans cesse qu’elle filait directement vers la victoire.

PHOTO TVA Lara Fabian

C’est ce que les fans croyaient aussi. Depuis dimanche soir, le far web se déchaîne et c’est intense comme une répétition avec Gregory Charles. Les fans réclament la tête de Lara Fabian, qui aurait injustement favorisé la chanteuse Krystel Mongeau, parce qu’elle a fait partie de son équipe à La voix 6 en 2018. Édouard Lagacé (équipe Alex Nevsky) et Julien Charbonneau (équipe Lara Fabian) ont également participé à La voix 6 à TVA. C’est Édouard qui a progressé le plus loin en perdant en demi-finale.

De retour à la grogne populaire, la pétition pour réintégrer Audrey-Louise dans la téléréalité a été signée 10 000 fois en cinq jours. Et l’équipe de production de Star Académie navigue en mode « limitation des dégâts » à temps plein.

Mardi soir, Gregory Charles a tenté d’atténuer l’onde de choc en rappelant à ses élèves qu’il fallait regarder vers l’avant, et non à l’arrière, que le but à Star Académie était d’avancer. « Vous allez tous partir et il va en rester deux à la fin, c’est ça, le contexte », a insisté Gregory Charles.

Ce discours de motivation n’a pas modifié l’humeur morose des académiciens. Solution ? Une virée à la cabane à sucre, le temps que Marc Dupré se coule un Nescafé commandité.

Entre deux bouchées de tire d’érable, Lara Fabian a même fait un appel vidéo avec l’artiste délogée Audrey-Louise pour lui offrir de chanter avec elle à la Place des Arts et au Centre Vidéotron. Ce fut l’épreuve de rame ultime de la semaine.

Et malgré tous les efforts déployés par la production pour apaiser la colère des téléspectateurs, ça râlait toujours sur les réseaux sociaux, où Marily Dorion a également été salie. Les fans l’accusent d’avoir inventé son coup de fatigue, ce qui lui a permis d’éviter la mise en danger qui a été fatale à Audrey-Louise.

Ce n’est pas la victoire d’Éloi Cummings au scrutin populaire qui dérange ici. C’est l’injustice qu’a subie Audrey-Louise qui irrite. Bien sûr, comme les Charlotte Cardin et Marie-Mai qui n’ont pas gagné leur concours respectif, Audrey-Louise poursuivra sa carrière dans le showbiz. La différence majeure, c’est qu’Audrey-Louise a été retranchée à la suite d’une mise en danger bâclée. Pas Marie-Mai ni Charlotte Cardin, qui ont pu se battre jusqu’à la fin. Voilà où ça fait mal.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le comédien (et mannequin) Thomas Beaudoin joue dans District 31.

Les mannequins du 31

Deux anciens mannequins professionnels jouent en ce moment dans District 31 à Radio-Canada. Les avez-vous reconnus ?

Le premier s’appelle Jean-François Poirier, alias le motard Martin Moisan dans le feuilleton de Luc Dionne. Il a notamment participé à la deuxième saison d’Occupation double en 2004 avant de se lancer dans le mannequinat. Jean-François Poirier a déjà été le visage du parfum L’Instant de Chanel.

Le deuxième mannequin est plus connu : Thomas Beaudoin, qui a été la vedette de la télésérie Hubert et Fanny en 2018. Dans District 31, Thomas Beaudoin incarne Jonathan Craig, qui a été envoyé en prison dans le cadre d’une opération « Mr Big ».

On sent que la fin approche dans District 31. Noélie (Catherine St-Laurent) et Patrick (Vincent-Guillaume Otis) ont donné leur avis de départ de cinq semaines. La scène où Patrick et le commandant Chiasson (Gildor Roy) ont eu les yeux dans l’eau à l’idée de se quitter (professionnellement) a été serre-cœur. Je ne veux pas que ça finisse, bon.